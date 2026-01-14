Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 142
Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, mais ce message est nouveau pour moi.
Il se peut donc que le service desk ait reçu notre problème et qu'il y travaille.
Je leur ai déjà envoyé un message. Êtes-vous en contact avec eux ?
Oui, j'ai envoyé aussi.
Finalement, j'ai réussi à utiliser une carte de débit de la ICICI Bank, comme l'avait indiqué Nitin, et le montant a été versé instantanément sur mon compte bancaire en Inde.
Il semble qu'il y ait des cartes qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Nitin m'a dit que la carte de débit de la banque ICICI comporte une fonction appelée inward remittance que j'ai activée par défaut et c'est ce qui m'a permis d'obtenir ce paiement.
J'espère que cela aidera les personnes bloquées avec de l'argent sur mql5.
Toujours heureux d'aider !
Pour tous ceux qui, en Inde, sont confrontés à des problèmes de retrait, c'est le moyen le plus rapide d'obtenir vos fonds.
J'ai téléchargé 10 USD ... Depuis Webmoney ... Et j'ai réessayé d'effectuer un retrait, mais je reçois un refus ..... Celasignifie que Mql n'autorise le retrait que de l'argent gagné ? Quelqu'un pourrait-il clarifier la situation ?
Oui.
Oui, seul l'argent gagné peut être retiré. Cela est expliqué sur la page web où vous effectuez votre retrait. Cela fait partie de la procédure anti-blanchiment.
Contactez le service d'assistance et expliquez pourquoi vous souhaitez retirer les fonds que vous venez de déposer.
Je commence à être très inquiet de la façon dont cela est géré. Je suis financièrement au bord de l'effondrement avec un mois complet sans accès à mon argent et tout développeur ayant un trafic élevé dans son magasin sait que c'est un travail à plein temps de traiter chaque demande et message et de fournir un service à la clientèle de la bonne façon. et sans le travail acharné des vendeurs pour maintenir l'attention et les ventes, nous allons tous perdre la capacité de fournir ce service comme il se doit. mql ne comprend-il pas cela ? les vendeurs et les acheteurs sont ce qui maintient mql5 à la tête du marché EA dans le monde entier. je pense que nous méritons une réponse et que je mérite de ne pas me faire dire la même chose encore et encore alors que c'est beaucoup plus important pour beaucoup d'entre nous parce que c'est notre source de revenus, c'est ce que nous faisons pour gagner notre vie.... NOUS AVONS BESOIN de l'attention de MQL et d'une solution.
لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.
فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney. رفض نظام الدفع المعاملة
يقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل.
Est-ce que webmoney fonctionne maintenant avec ou vous utilisez une autre méthode merci