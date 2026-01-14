Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 55

Nauris Zukas:
Qui a effectué un retrait sur une carte bancaire, combien de temps faut-il pour le recevoir ? Peut-on transférer des USD sur une carte EUR (VISA) ?

De trois secondes à trois jours - cela dépend de votre banque.

 
Vladimir Karputov:

De trois secondes à trois jours, tout dépend de votre banque.

Je vois, merci, nous attendrons plus longtemps.

 
Nauris Zukas:
J'ai effectué un retrait sur une carte rouble, tout est arrivé instantanément, converti tout seul.
 
Maxim Romanov:
Retrait sur carte rouble, tout est arrivé instantanément, la conversion s'est faite toute seule.

Merci ! C'est arrivé aussi. Mon compte bancaire est arrivé dans près de deux jours. Je le garderai à l'esprit pour l'avenir.

 
Nauris Zukas:
Dans une bonne banque russe - instantanément. Dans la zone euro - je suis curieux de le savoir. Faites-moi savoir comment vous y arrivez, si ce n'est pas difficile.
Pour ne pas perdre sur la conversion, vous pouvez ouvrir des sous-comptes avec différentes devises sur votre compte et y lier différentes cartes. À l'Alfa-Bank, c'est comme ça, 5 cartes de débit sont gratuites dans le plan tarifaire (pas économique).
 
Hey Please Help me deposit Zar To MT4 as USD
 

Les paiements par carte bancaire peuvent prendre jusqu'à 35 jours ouvrables en fonction du pays, de la banque et de la politique de crédit de chaque institution.

Mais il s'agit là d'un cas extrême : il ne faut généralement pas plus de 3 à 5 jours.

 
Bonjour, s'agit-il d'une plateforme mt4 ou mt5 ?
 
Julija Ubaviciute:
Bonjour, s'agit-il d'une plateforme mt4 ou mt5 ?

Cet article concerne les paiements MQL5, rien à voir avec la plateforme.

 
