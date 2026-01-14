Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 55
Qui a effectué un retrait sur une carte bancaire, combien de temps faut-il pour le recevoir ? Peut-on transférer des USD sur une carte EUR (VISA) ?
De trois secondes à trois jours - cela dépend de votre banque.
De trois secondes à trois jours, tout dépend de votre banque.
Je vois, merci, nous attendrons plus longtemps.
Retrait sur carte rouble, tout est arrivé instantanément, la conversion s'est faite toute seule.
Merci ! C'est arrivé aussi. Mon compte bancaire est arrivé dans près de deux jours. Je le garderai à l'esprit pour l'avenir.
Les paiements par carte bancaire peuvent prendre jusqu'à 35 jours ouvrables en fonction du pays, de la banque et de la politique de crédit de chaque institution.
Mais il s'agit là d'un cas extrême : il ne faut généralement pas plus de 3 à 5 jours.
Bonjour, s'agit-il d'une plateforme mt4 ou mt5 ?
Cet article concerne les paiements MQL5, rien à voir avec la plateforme.