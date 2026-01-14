Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 152

J'ai 50$ sur mon MQL5, j'achète pour 30$ mais mon paiement ne passe pas, il dit que le paiement a échoué ? Merci de m'aider. Je vous remercie.


 
Les opérations financières sont-elles limitées sur votre compte ? Dans tous les cas, vous devez contacter le service d'assistance.

 

Je ne suis pas aux États-Unis, mais j'obtiens le même message d'erreur lorsque j'essaie avec ma carte de débit. J'ai entendu dire que Paypal ne reviendrait jamais.
 
Voir le message suivant, et veuillez continuer à poser vos questions ici au lieu de créer un autre sujet ...

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Discussion de l'article "Paiements et méthodes de paiement"

Scott Fredeman, 2025.02.24 13:47

Il est Gone et ils veulent que nous attendions jusqu'à ce que nous ayons 3000 $ en fonds pour être en mesure de retirer. Je ne suis pas content.
 
Ma seule option est donc d'attendre de gagner 3 000 $ ?

 
Jusqu'à présent, aucune information officielle n'a été donnée par MetaQuotes. Ces captures d'écran des réponses du service desk, partagées par les utilisateurs, sont tout ce dont nous disposons.

 
Ils affirment qu'ils travaillent à une solution, mais dans l'intervalle, seules les options sont disponibles.
 
J'ai remarqué que l'option de dépôt/retrait PayPal n'est plus disponible sur la plateforme. Il est donc difficile pour les utilisateurs de gérer leurs finances et leurs transactions sur MQL5.

J'aimerais proposer deux améliorations :

  1. Permettre les transferts de fonds entre les comptes MQL5 :
    • Améliore la commodité lors de la collaboration ou des transactions de service entre les membres de la communauté.
  2. Introduire une monnaie interne MQL5 :
    • A l'ère de la finance numérique, disposer d'une monnaie interne pour les transactions et les paiements sur la plateforme serait stratégique.
    • Cette pièce pourrait contribuer à réduire les coûts de transaction, à accélérer les délais de traitement et à étendre l'intégration potentielle avec les écosystèmes de finance décentralisée (DeFi).

J'espère que l'équipe de MQL5 prendra en compte ces suggestions afin d'apporter une meilleure expérience à la communauté des utilisateurs.

Merci à tous pour votre attention !

Il faudrait cependant que ce soit une pièce stable, sinon vous seriez payé, disons l'équivalent de 100 $ en MQC (metaquotes coin) et le jour suivant il vaudrait 45 $ parce que c'était une période où beaucoup d'utilisateurs se sont retirés.

Ou bien quelqu'un détenant de nombreuses pièces pourrait tirer le "tapis" sous la pièce [en vendant son stock], acheter tous les meilleurs produits et signaux à bas prix, puis racheter les pièces MQC.
 
Pourquoi ?

Vous pouvez déjà approvisionner votre portefeuille communautaire MQL5 en USD et payer à partir de celui-ci lorsque vous achetez des produits ou des services.

Et lorsque vous gagnez de l'argent, il est également versé dans le portefeuille, à partir duquel vous pouvez ensuite acheter des produits ou des services.

En quoi cela est-il différent d'avoir une "MQL5 Coin" ? Il s'agit déjà d'une "pièce", dont la valeur est égale à celle de l'USD.

