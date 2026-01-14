Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 152
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai 50$ sur mon MQL5, j'achète pour 30$ mais mon paiement ne passe pas, il dit que le paiement a échoué ? Merci de m'aider. Je vous remercie.
Les opérations financières sont-elles limitées sur votre compte ? Dans tous les cas, vous devez contacter le service d'assistance.
J'ai remarqué que l'option de dépôt/retrait PayPal n'est plus disponible sur la plateforme. Cela a rendu quelque peu difficile pour les utilisateurs la gestion de leurs finances et de leurs transactions sur MQL5.
J'aimerais proposer deux améliorations :
J'espère que l'équipe de MQL5 prendra en compte ces suggestions afin d'apporter une meilleure expérience à la communauté des utilisateurs.
Merci à tous pour votre attention !
Voir le message suivant, et veuillez continuer à poser vos questions ici au lieu de créer un autre sujet ...
Ma seule option est donc d'attendre de gagner 3 000 $ ?
Jusqu'à présent, aucune information officielle n'a été donnée par MetaQuotes. Ces captures d'écran des réponses du service desk, partagées par les utilisateurs, sont tout ce dont nous disposons.
J'ai remarqué que l'option de dépôt/retrait PayPal n'est plus disponible sur la plateforme. Il est donc difficile pour les utilisateurs de gérer leurs finances et leurs transactions sur MQL5.
J'aimerais proposer deux améliorations :
J'espère que l'équipe de MQL5 prendra en compte ces suggestions afin d'apporter une meilleure expérience à la communauté des utilisateurs.
Merci à tous pour votre attention !
Il faudrait cependant que ce soit une pièce stable, sinon vous seriez payé, disons l'équivalent de 100 $ en MQC (metaquotes coin) et le jour suivant il vaudrait 45 $ parce que c'était une période où beaucoup d'utilisateurs se sont retirés.Ou bien quelqu'un détenant de nombreuses pièces pourrait tirer le "tapis" sous la pièce [en vendant son stock], acheter tous les meilleurs produits et signaux à bas prix, puis racheter les pièces MQC.
Pourquoi ?
Vous pouvez déjà approvisionner votre portefeuille communautaire MQL5 en USD et payer à partir de celui-ci lorsque vous achetez des produits ou des services.
Et lorsque vous gagnez de l'argent, il est également versé dans le portefeuille, à partir duquel vous pouvez ensuite acheter des produits ou des services.
En quoi cela est-il différent d'avoir une "MQL5 Coin" ? Il s'agit déjà d'une "pièce", dont la valeur est égale à celle de l'USD.