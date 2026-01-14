Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 54

Andre Gomes:

Bonjour, est-il possible d'acheter des produits disponibles sur le Marché en utilisant les fonds déposés sur mon portefeuille MQL5 ?

Merci de votre compréhension.

Bien sûr, il suffit de choisir le mode de paiement MQL5 à gauche, lors de votre achat.

 
Marcelo Prestes De Oliveira:
Bonjour mes amis quelqu'un peut-il me dire si cette vérification de compte prend trop de temps j'ai de l'argent disponible j'avais déjà fait des retraits avant maintenant on me demande d'attendre la vérification.

il m'est arrivé la même chose. combien de temps a duré la vérification de votre compte ?

 
Il y a différentes indications sur le montant maximum de retrait 500usd et 1000usd. Quel est le montant maximum réel et si je devais retirer 1000usd par jour sur différentes plateformes de retrait, par exemple paypal et carte bancaire, est-ce que le retrait peut être réussi ?
 
32278813:
Il y a une limite de 500$ par jour pour les retraits de votre compte MQL5, pour tout autre cas, contactez le Service Desk.

 
Je ne peux pas retirer mon argent.
 
12006476:
Contactez votre courtier, nous ne pouvons pas vous aider ici.

 
Qui a effectué un retrait sur une carte bancaire, combien de temps faut-il pour le recevoir ? Peut-on transférer des USD sur une carte EUR (VISA) ?
