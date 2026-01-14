Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 54
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bonjour, est-il possible d'acheter des produits disponibles sur le Marché en utilisant les fonds déposés sur mon portefeuille MQL5 ?
Merci de votre compréhension.
Bien sûr, il suffit de choisir le mode de paiement MQL5 à gauche, lors de votre achat.
Bonjour mes amis quelqu'un peut-il me dire si cette vérification de compte prend trop de temps j'ai de l'argent disponible j'avais déjà fait des retraits avant maintenant on me demande d'attendre la vérification.
il m'est arrivé la même chose. combien de temps a duré la vérification de votre compte ?
Il y a différentes indications du fonds de retrait maximum 500usd et 1000usd. Quel est le maximum réel et si je devais retirer 1000 usd par jour sur différentes plateformes de retrait, par exemple paypal et carte bancaire, le retrait pourrait-il être réussi ?
Il y a une limite de 500$ par jour pour les retraits de votre compte MQL5, pour tout autre cas, contactez le Service Desk.
Je ne peux pas retirer mon argent.
Contactez votre courtier, nous ne pouvons pas vous aider ici.