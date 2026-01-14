Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 141

Nouveau commentaire
 

moi aussi j'ai un message d'erreur

 

J'ai demandé à l'équipe de support de webmoney et ils m'ont dit que rien n'était rejeté du côté de webmoney et qu'il y avait un problème dans mql5.com.


Ambrose Grimes #: Vous pouvez attendre un peu avant de réessayer.

J'ai réessayé mais toujours "Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait".

Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: moi aussi j'ai un message d'erreur

Avez-vous reçu exactement cette erreur :"Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait."

 

hier même message mais maintenant ceci


j'ai déjà utilisé le même portefeuille plusieurs fois avec succès

 
Elif Kaya #:

J'ai demandé à l'équipe de support de webmoney et ils m'ont dit que rien n'était rejeté du côté de webmoney et qu'il y avait un problème dans mql5.com.


J'ai réessayé mais toujours "Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait".

Avez-vous reçu exactement cette erreur :"Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait".

C'est la première fois que vous utilisez Webmoney ou vous l'avez déjà utilisé ?

 
Maintenant j'ai exactement le même message
Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait".
 
@Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: Je n'ai pas eu le temps d'utiliser le même porte-monnaie, j'ai déjà utilisé le même porte-monnaie à plusieurs reprises avec succès.

... seulement une fois par 24 heures


 
Fernando Carreiro #:

... une seule fois par 24 heures


ce message hier mais maintenant
Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait".
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

C'est la première fois que vous utilisez webmoney ou vous l'avez déjà utilisé ?

C'est la première fois, une idée ?

 
Elif Kaya #:

C'est la première fois, une idée ?

Je l'ai déjà utilisé de nombreuses fois, mais ce message est nouveau pour moi.
 
Fernando Carreiro #:

... une seule fois par 24 heures


Bonjour Fernando,

Etes-vous au courant de cette erreur ?

rejetée

Aucun problème du côté de webmoney, ils n'ont jamais reçu ou rejeté.

1...134135136137138139140141142143144145146147148...184
Nouveau commentaire