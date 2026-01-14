Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 141
moi aussi j'ai un message d'erreur
J'ai demandé à l'équipe de support de webmoney et ils m'ont dit que rien n'était rejeté du côté de webmoney et qu'il y avait un problème dans mql5.com.
J'ai réessayé mais toujours "Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait".
Avez-vous reçu exactement cette erreur :"Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait."
hier même message mais maintenant ceci
j'ai déjà utilisé le même portefeuille plusieurs fois avec succès
... seulement une fois par 24 heures
C'est la première fois que vous utilisez webmoney ou vous l'avez déjà utilisé ?
C'est la première fois, une idée ?
Bonjour Fernando,
Etes-vous au courant de cette erreur ?
Aucun problème du côté de webmoney, ils n'ont jamais reçu ou rejeté.