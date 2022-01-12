Comment commander un robot de trading dans MQL5 et MQL4

La plateforme MetaTrader permet le trading en continu en utilisant des robots de trading. Même si vous n’avez pas les compétences requises en programmation, vous pouvez utiliser des capacités étendues d’algo-trading et automatiser les opérations de trading, ainsi que d’effectuer une analyse technique en temps réel de n’importe quel niveau de complexité. Toutes ces options avancées peuvent être obtenues en commandant une application requise auprès du service Freelance !





MQL5.com Avantages Freelance



Le principal avantage de Freelance, qui le distingue des services similaires, est sa haute sécurité financière : au début du développement, le montant total de la commande est bloqué sur le compte du client. Ainsi, le Développeur recevra un paiement garanti pour le travail, tandis que le Client peut être sûr que le paiement ne sera effectué qu’après la réalisation de la commande.



Une commande Freelance est divisée en étapes, chacune faisant l’objet d’un enregistrement dans le système. Le Développeur s’engage à exécuter une commande, reçoit les spécifications requises, fournit un prototype et fait une démonstration de la version finale : toutes les actions pertinentes sont enregistrées dans le journal du système. Après avoir mis en œuvre toutes les exigences spécifiées, le développeur reçoit automatiquement le paiement approprié - le système transfère le montant qui a été précédemment bloqué sur le compte du client.



Tout litige peut être résolu par arbitrage. Dans tous les cas, les parties peuvent résoudre un conflit sans contacter l’administration du service, en sélectionnant l’une des trois options disponibles.



Lors de la création d’une commande, vous pouvez choisir des options rapides prêtes à l’emploi :

Type de commande : développement d’un robot ou d’un indicateur de trading, conversion ou modification d’une application existante, conseil en trading ou intégration avec d’autres langages de programmation.



La version du terminal pour laquelle vous souhaitez commander une application : MetaTrader 4 ou MetaTrader 5.



Catégorie d’application : indicateurs, Expert Advisors, scripts et autres.



Compétences de développement requises : connaissance de langages de programmation spécifiques, connaissance des mathématiques, création de graphiques personnalisés, etc.



Le Client peut augmenter la période ou le coût de développement de la commande, si un tel besoin se fait sentir dans le processus de développement de la commande.





Cliquez sur le lien correspondant pour augmenter le budget et/ou le délai







Pour aider les clients avec leurs premières commandes, nous avons préparé des conseils freelance qui répondent aux questions fréquemment posées. Tous ces conseils peuvent être utilisés directement à partir de la section de commande. Commencez à taper un mot dans Questions pour trier la liste et sélectionner la question la plus appropriée. Cliquez sur la question sélectionnée pour l’insérer dans le chat.







Dans cet article, nous allons montrer comment utiliser le service Freelance pour commander des applications ou développer des commandes personnalisées.

1. Créer une commande



La section Freelance peut être ouverte directement depuis le terminal MetaTrader 4/5, qui vous redirige vers le site MQL5.com. Cliquez sur "Créer une commande"









Figure 1. Créer une nouvelle commande

Sélectionnez les options de commande et spécifiez les paramètres principaux :





Figure 2. Paramètres de base de la commande — description, budget souhaité et conditions



Titre — brève information sur la l'application requise.

Nous vous recommandons d’ajouter une description courte et claire, permettant aux développeurs potentiels d’évaluer la complexité et le coût de la commande.



Un fichier de spécification des exigences. Ce fichier peut être joint ultérieurement, après avoir discuté de la commande avec le développeur sélectionné.



Budget souhaité.



Délai de mise en œuvre de la commande en jours.

Le nom d'un développeur pour une commande personnelle.



Soyez réaliste. Si vous spécifiez un coût très faible, vous ne pourrez peut-être pas trouver de développeur ou que la qualité de l’application résultante ne soit pas satisfaisante. Si vous n’êtes pas sûr de la complexité et du coût de la commande, vous pouvez laisser ce champ vide. Les développeurs potentiels proposeront leurs conditions de mise en œuvre et leur coût.



La première étape est terminée. Vous devez maintenant attendre que quelqu'un prenne la commande et vous préparer à répondre aux questions relatives à la commande.

2. Sélection d’un développeur



Les développeurs disposés à prendre en charge votre commande feront une demande de mise en œuvre. Les candidatures en cours peuvent être vues par tous les utilisateurs de la communauté MQL5, bien que tous les candidats soient anonymes à ce stade. Cependant, le nombre, la notation, les statistiques sur les ordres exécutés et la charge de travail actuelle sont affichés pour chaque candidat.







Figure 3. Demande de développement d'une commande



Bien que la correspondance entre le client et le demandeur ne soit pas accessible au public, les règles de service interdisent l’échange de renseignements personnels avant la conclusion d’un accord.

Exécution des commandes en dehors du service Freelance Vous pouvez utiliser le service Freelance uniquement aux fins prévues, c'est-à-dire pour exécuter les travaux liés à la commande et effectuer les paiements correspondants. Il est interdit de rechercher des clients et des développeurs dans le service Freelance afin d'effectuer un travail en dehors du service.

Il est interdit aux Clients et aux candidats d’échanger leurs coordonnées sous quelque forme que ce soit avant de conclure un accord de travail. Les contrevenants n'ont pas le droit de participer au service Freelance. Il est interdit de réaliser des travaux et d'effectuer des paiementspour des commandes de freelance en dehors du service. Les contrevenants seront bannis de tous les services du site MQL5.com.

L'administration peut interdire aux contrevenants de participer au service Freelance après une enquête interne, sans aucune explication.

Lorsque de nouveaux messages sont ajoutés à votre commande, une icône de porte-documents apparaît en haut de la page - il s’agit d’une notification sur les mises à jour de votre commande :





Figure 4. Mises à jour des commandes

Double-cliquez sur cette icône pour afficher les messages.

À l’étape suivante, le client doit traiter toutes les demandes reçues. Il s'agit notamment de déplacer les demandes dans les catégories appropriées : « Sélectionné », « Candidats » ou « Rejeté » :





Figure 5. La liste des candidatures des candidats

Les candidats retenus sont transférés dans le groupe « Candidats » où d’autres détails de la commande peuvent être discutés.

Lorsque les candidats sont transférés dans le groupe « Candidats », ils reçoivent une notification et des messages appropriés sont ajoutés aux commandes respectives.

Important ! Essayez de communiquer entre vous autant que possible dans les commentaires de commande, non seulement à cette étape, mais aussi à toutes les étapes suivantes. Les gens interprètent souvent les mêmes termes de différentes manières. Ainsi, plus vous discutez de détails pendant le processus de commande, meilleur sera le résultat final.

Le Client sélectionne le développeur le plus approprié et déplace le Candidat approprié dans la catégorie « Sélectionné ». Cette catégorie ne peut contenir qu’un seul développeur. Si vous essayez d'ajouter un autre candidat à ce groupe, le candidat précédemment sélectionné sera retiré de la catégorie Sélectionné.

Assurez-vous d’avoir clarifié tous les détails de la commande. Nous vous recommandons de lire attentivement tous les messages avant de passer à l’étape suivante.

3. Exécution des commandes en freelance

Le processus d'exécution de la commande se compose de trois étapes. Chaque étape nécessite une confirmation par le client et le développeur. Chaque fois que l’une des parties termine une étape, l’autre partie reçoit une notification push appropriée.

Pour activer les notifications Push, vous devez spécifier votre ID Metaquotes dans votre profil MQL5.community. Pour plus de détails sur les notifications Push, veuillez lire l’article MetaQuotes ID in MetaTrader Mobile Terminal.

Dès que le Client confirme la dernière étape de Remise et de Paiement, le montant précédemment bloqué est automatiquement transféré au développeur.

Le tableau suivant présente une brève description des actions du client et du développeur à chaque étape.

Étape Nom Client Développeur 1

Négociation des exigences Fournit la spécification des exigences au développeur

Confirme le coût final et le délai de mise en œuvre

Cochez la case « Négociation des exigences »













Confirme la spécification des exigences et accepte le coût et le délai de développement final spécifiés.

Cochez la case « Négociation des exigences »



2

Démonstration











À la réception des documents, le Client doit soit confirmer que les documents soumis correspondent à la Commande, soit les refuser, en fournissant une liste de parties non mises en œuvre de la Spécification des exigences.

Cochez la case « Démonstration »



Lorsque toutes les fonctionnalités spécifiées dans la spécification des exigences ont été mises en œuvre, le développeur démontre les résultats et confirme l’étape de démonstration.

Cochez la case « Démonstration »



3

Transfert et paiement









Le Client vérifie les documents soumis et accepte le travail.



Dès que le Client accepte le résultat, le système transfère automatiquement le montant approprié sur le compte du Développeur.

Cochez la case « Transfert et paiement »



Le Développeur livre le travail au Client et confirme que le travail a été soumis.

Cochez la case « Transfert et paiement »









Toutes ces étapes sont effectuées dans la Commande.

Important ! N'oubliez pas de laisser tous les messages importants sous forme de commentaires, même si vous avez déjà abordé ces questions par d'autres moyens de communication, tels que le chat, les messages personnels ou le dialogue oral. Sécurisez toujours tous les accords que vous avez conclus sous forme de messages directement dans les commentaires.

Pour commencer à travailler avec un Développeur sélectionné, le Client doit déplacer l’application appropriée dans la catégorie « Sélectionné » et confirmer son choix :

Figure 6. Le Client et le Développeur discutent des conditions préliminaires

Une fois qu’un développeur est déplacé dans le groupe Sélectionné, les parties peuvent discuter des détails de la spécification des exigences, du coût de développement final et du délai.

Figure 7. Le Client sélectionne le Développeur

Étape 1. Négociation des exigences



La spécification des exigences est l’une des parties les plus importantes de la commande Freelance. Discutez de tous les détails de la solution souhaitée et posez des questions, même si les réponses semblent évidentes. Les problèmes les plus courants sont dus à des malentendus, lorsque chaque partie considère que certains points sont clairs et ne nécessitent pas de discussion. Plus tard, au cours du processus de développement, il peut s'avérer que le développeur a mis en œuvre la fonctionnalité requise d'une manière complètement différente. Après quelques épisodes de ce genre, les parties peuvent commencer à s'accuser mutuellement de ne pas avoir respecté l'accord précédent.

Assurez-vous de consulter l’exemple de la spécification des exigences requise pour la commande d'un robot de trading ou d'un indicateur

Selon la procédure standard de commande d’applications MQL4/MQL5 (ainsi que les applications dans d’autres langages de programmation), le développeur fournit généralement au client le code source créé au cours du processus de développement. Néanmoins, le Client doit spécifier explicitement cette exigence dans la spécification des exigences.

Nous vous recommandons également de préciser dans la spécification des exigences si le développeur est autorisé à utiliser des parties de ce développement dans d’autres projets commerciaux ou dans ses propres produits publiés sur Market.

Important ! L’administration du service Freelance ne traite pas les litiges juridiques liés aux commandes. Pour la protection juridique, les parties peuvent conclure un accord supplémentaire en dehors du service Freelance.



La version finale de la spécification des exigences est fournie par le client en tant que pièce jointe distincte, juste avant de confirmer l’étape de négociation des exigences. Tous les détails de la commande doivent être couverts par la spécification des exigences. Utilisez des captures d’écran ou des images, le cas échéant.

Le Client doit fournir la version finale de la Spécification des Exigences ainsi que le coût et le délai.

Le développeur doit accepter les conditions de spécification des exigences et le coût final. Si des modifications doivent être apportées à la commande, envoyez de nouveaux messages avec les détails de ces modifications.





Figure 8. Le Client et le Développeur se sont mis d’accord sur les Exigences, le coût et le délai



Notez que les parties ne doivent passer à l’étape suivante qu’après l’approbation de la version finale de la spécification des exigences.

Cela signifie que le développeur ne doit commencer à travailler que lorsque les deux parties ont coché la case « Négociation des exigences ».



Étape 2. Démonstration



Lors de la deuxième étape, le développeur peut commencer à mettre en œuvre la commande. Toutes les autres questions qui peuvent se poser au cours du processus de développement devraient être abordées directement dans les commentaires.

Une fois que toutes les exigences spécifiées dans la spécification des exigences ont été mises en œuvre, il est temps de faire la démonstration du travail terminé au client. La démonstration du résultat dépend de la commande. Pour les Expert Advisors, cela peut être comme suit :

le Développeur joint le fichier exécutable EX4/EX5 à vérifier par le Client,



le développeur peut en outre fournir un rapport d'essai pour une période spécifiée dans la spécification des exigences,

parfois, le développeur peut fournir des journaux d’opérations Expert Advisor à partir d’un compte de démonstration avec un courtier spécifique,

captures d’écran et vidéos,

un accès à distance au terminal du développeur, sur lequel s'exécute l'application résultante.

Le but de la démonstration est d’aider le Client à évaluer l’application qui en résulte.

Après la démonstration, le Client doit soit confirmer la conformité de la solution soumise avec les Exigences, soit la rejeter, en fournissant une liste des exigences non satisfaites ou des déviations. Si nécessaire, le développeur peut prendre plus de temps pour corriger les défauts identifiés et produire une nouvelle démonstration.

La confirmation de l’étape Démonstration est également automatiquement enregistrée par le service Freelance :

Figure 9. Confirmation de l’étape de démonstration

Ce n’est qu’après avoir réussi l’étape de démonstration que le développeur doit soumettre la version finale, sauf disposition contraire de l'accord.



Si le produit résultant ne répond pas aux exigences précédemment convenues, le client ou le développeur peut demander un arbitrage. Même après avoir fait une demande d’arbitrage, les parties peuvent compléter la commande de manière habituelle ou sélectionner l’une des options disponibles : Annuler les commandes : 10 % du montant bloqué pour la commande est déduit du compte du client, tandis que les 90 % restants sont débloqués ; aucun montant n'est transféré sur le compte du Développeur, tandis que la commission de service est de 10%. La commande est classée comme « nouvelle » et devient disponible aux nouveaux Développeurs ; seul le Client est autorisé à commenter. Divisez l’argent en deux, moins la commission de service Freelance : 10 % du montant précédemment bloqué est déduit en tant que commission de service Freelance,

les 90 % restants sont divisés en deux moitiés : la première moitié (45 % du coût de la Commande) est reversée sur le compte du Client, tandis que la seconde moitié (45 % du coût de la Commande) est transférée au Développeur, ce qui équivaut à 50 % du coût initial,

la commande est classée comme une « nouvelle » et devient disponible aux nouveaux Développeurs ; les commentaires peuvent être donnés par les deux parties - Développeur et Client.

Étape 3. Transfert et paiement



Le Développeur envoie au Client tous les documents relatifs à la commande mise en œuvre, dans le volume spécifié. En règle générale, la solution est soumise sous forme de code source, car la version du compilateur peut changer ultérieurement, auquel cas la recompilation de la solution peut être nécessaire. Si seul le fichier exécutable doit être fourni par accord, les mises à jour ultérieures doivent être couvertes par la spécification des exigences.



L’utilisation ultérieure des résultats obtenus dans d’autres développements, par le client ou le développeur, ainsi que l’autorisation de transmettre les solutions à des tiers sur des bases payantes ou gratuites, doivent également être discutées dans la spécification des exigences. Les parties peuvent en outre spécifier ces obligations dans un accord séparé, en dehors du service Freelance. L’administration Freelance ne traite pas de ces questions.



Le Développeur transfère les matériaux requis, coche la case « Transfert et paiement » et attend la confirmation de cette même étape par le client. Dès que le Client confirme cette étape, la commande est considérée comme terminée, et le paiement de celle-ci est automatiquement transféré du compte du Client vers le compte du Développeur. Aucune action de la part du Client n’est requise pour le paiement.



Figure 10. Remise et confirmation de paiement

Dès que le Client confirme cette étape, la commande est considérée comme terminée, et le paiement de celle-ci est automatiquement transféré du compte du Client vers le compte du Développeur. À ce moment-là, le client devrait avoir tous les résultats du travail, conformément à la spécification des exigences.







Figure 11. Paiement

4. Commentaires sur les commandes

Une fois la commande terminée, le client et le développeur peuvent ajouter un commentaire sur la coopération et évaluer la commande.

La liste des travaux réalisés par le client ou le développeur est disponible dans la section « Freelance » du profil de l’utilisateur.





Figure 12. Section freelance avec avis clients

Le Développeur peut également laisser des commentaires sur le Client.

Commandez des solutions de trading algo chez Freelance !



Freelance est un lieu idéal pour commander des indicateurs, des robots de trading et des systèmes d'analyse technique visuelle de tout niveau de complexité. Des milliers de traders et de développeurs se rencontrent sur le plus grand service freelance du monde pour le trading algorithmique sur la plateforme de trading la plus populaire MetaTrader.

Si vous êtes un trader avec une stratégie de trading prête à l’emploi, mais que vous n’avez pas de compétences en programmation MQL5 / MQL4, alors Freelance est la meilleure solution pour vous. Avec ce service, vous pouvez trouver un développeur qui créera un Expert Advisor ou un indicateur pour vous.





Commander un robot ou un indicateur de Freelance





