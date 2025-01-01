Automated-Trading Indicateurs: Linear Regression Slope Linear Regression Slope : Pente de la régression linéaire Author: Mladen Rakic

Automated-Trading Bibliothèque: IncCHVOnArray IncCHVOnArray : La classe CCHOOnArray est conçue pour calculer l'indicateur Chaikin Volatility (CHV) par tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev

Automated-Trading Bibliothèque: IncFractalsOnArray IncFractalsOnArray : La classe CFractalsOnArray est destinée au calcul de l'indicateur de fractales par les tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev

Automated-Trading Indicateurs: Signal 3D_Oscillateur_HTF Signal 3D_Oscillateur_HTF : L'indicateur 3D_Oscillator_Signal émet la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur 3D_Oscillator sous forme de messages textuels avec une indication en couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des

Automated-Trading Indicateurs: Linear Regression Line ( 2 ) Linear Regression Line : Ligne de régression linéaire Author: Mladen Rakic

Automated-Trading Indicateurs: ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend ( 3 ) ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend : ZigZag construit par des fractales. Grâce à l'utilisation de fractales, l'indicateur fonctionne beaucoup plus rapidement que le Zigzag standard. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Indicateurs: XdinMA ( 1 ) XdinMA : Moyenne mobile obtenue par la combinaison algébrique la plus simple de deux autres moyennes mobiles de périodes différentes. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Bibliothèque: IncTrixOnArray IncTrixOnArray : La classe CTrixOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) en utilisant la mémoire tampon de l'indicateur. Author: Dmitry Fedoseev

Automated-Trading Experts: Arbitrage triangulaire ( 8 ) Arbitrage triangulaire : Cet Expert Advisor (EA) met en œuvre une stratégie d'arbitrage triangulaire entre trois paires de devises : EURUSD, USDJPY et EURJPY. Author: Джованни Орсани

Automated-Trading Bibliothèque: IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray : La classe CPriceChannelOnArray est destinée au calcul des valeurs des canaux de prix par les tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev

Automated-Trading Indicateurs: Expansion stochastique ( 1 ) Expansion stochastique : Le bon vieil oscillateur stochastique. La différence avec l'oscillateur habituel est qu'il indique plus clairement les zones de surachat et de survente. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Indicateurs: Lapin ( 1 ) Lapin : Version modifiée de l'indicateur "Rabbit" (l'indicateur affiche les véritables niveaux de support/résistance pour toute paire de devises). Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Indicateurs: Objectif LeMan Objectif LeMan : L'indicateur indique les cibles de mouvement de prix possibles. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Bibliothèque: IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray : La classe CVidyaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de la moyenne mobile avec période de moyenne dynamique (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) par tampon d'indicateur. Author: Dmitry Fedoseev

Automated-Trading Indicateurs: WiOver WiOver : L'indicateur montre le pourcentage moyen de chevauchement des dernières bougies. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Indicateurs: NonLagDot ( 2 ) NonLagDot : Nonlagdot est un indicateur de l'offre et de la demande qui calcule une tendance possible compte tenu de la domination des forces du marché. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Indicateurs: BrainTrend_HTF_Signal BrainTrend_HTF_Signal : L'indicateur BrainTrend_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 définis dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Bibliothèque: IncVHFOnArray IncVHFOnArray : La classe CVHFOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs du filtre vertical horizontal (VHF) par les tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev

Automated-Trading Bibliothèque: IncForceOnArray IncForceOnArray : La classe CForceOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs de l'indice de force par les tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev

Automated-Trading Indicateurs: Signal_Tendance_HTF_argent ( 3 ) Signal_Tendance_HTF_argent : L'indicateur SilverTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur SilverTrend_Signal sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des

Automated-Trading Indicateurs: BykovTrend_HTF_Signal ( 1 ) BykovTrend_HTF_Signal : L'indicateur BykovTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur BykovTrend sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction d'une transaction et émet des alertes ou des

Automated-Trading Indicateurs: ElderImpulseSystem_HTF_Signal ElderImpulseSystem_HTF_Signal : L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de la tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques. Author: Nikolay Kositsin