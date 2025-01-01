ForumSections

Articles, commentaires de la bibliothèque

MetaQuotes
  Discussion de l'article "Comment préparer un compte de trading pour la migration vers l'hébergement virtuel"  (506   1 2 3 4 5 ... 50 51)
Un nouvel article Comment préparer un compte de trading pour la migration vers l'hébergement virtuel a été publié : Le terminal client MetaTrader est parfait pour automatiser les stratégies de trading. Il dispose de tous les outils nécessaires pour les développeurs de robots de trading, notamment un
MetaQuotes
  Discussion de l'article "Comment tester un robot de trading avant d’acheter"  (90   1 2 3 4 5 ... 8 9)
Un nouvel article Comment tester un robot de trading avant d’acheter a été publié : L’achat d’un robot de trading sur MQL5 Market présente un avantage distinct par rapport à toutes les autres options similaires - un système automatisé proposé peut être testé en profondeur directement dans le
MetaQuotes
  Discussion de l'article "Comment s'abonner aux signaux de trading"  (1157   1 2 3 4 5 ... 115 116)
Un nouvel article Comment s'abonner aux signaux de trading a été publié : Le service Signals introduit le trading social avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Le Service est intégré à la plateforme de trading, et permet à quiconque de copier facilement les trades des traders professionnels
MetaQuotes
  Discussion de l'article "Nouveau système de publication d’articles sur MQL5.community"  (88   1 2 3 4 5 ... 8 9)
Un nouvel article Nouveau système de publication d’articles sur MQL5.community a été publié : Nous vous présentons un nouveau système de publication d’articles sur MQL5.community. Dans le nouveau système, nous avons essayé de rendre l'ensemble du processus de rédaction d'un article clair et
Automated-Trading
  Indicateurs: Linear Regression Slope
Linear Regression Slope : Pente de la régression linéaire Author: Mladen Rakic
Automated-Trading
  Bibliothèque: IncCHVOnArray
IncCHVOnArray : La classe CCHOOnArray est conçue pour calculer l'indicateur Chaikin Volatility (CHV) par tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev
Automated-Trading
  Bibliothèque: IncFractalsOnArray
IncFractalsOnArray : La classe CFractalsOnArray est destinée au calcul de l'indicateur de fractales par les tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev
Automated-Trading
  Indicateurs: Signal 3D_Oscillateur_HTF
Signal 3D_Oscillateur_HTF : L'indicateur 3D_Oscillator_Signal émet la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur 3D_Oscillator sous forme de messages textuels avec une indication en couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des
Automated-Trading
  Indicateurs: Linear Regression Line  (2)
Linear Regression Line : Ligne de régression linéaire Author: Mladen Rakic
Automated-Trading
  Indicateurs: ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend  (3)
ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend : ZigZag construit par des fractales. Grâce à l'utilisation de fractales, l'indicateur fonctionne beaucoup plus rapidement que le Zigzag standard. Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Indicateurs: XdinMA  (1)
XdinMA : Moyenne mobile obtenue par la combinaison algébrique la plus simple de deux autres moyennes mobiles de périodes différentes. Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Bibliothèque: IncTrixOnArray
IncTrixOnArray : La classe CTrixOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) en utilisant la mémoire tampon de l'indicateur. Author: Dmitry Fedoseev
Automated-Trading
  Experts: Programmation MQL5 pour les Traders - Codes Source du livre. Partie 6  (13   1 2)
Programmation MQL5 pour les Traders - Codes Source du livre. Partie 6 : Dans la partie 6 de la "Programmation MQL5 pour les traders", nous étudierons un élément clé du langage MQL5 : l'automatisation du trading. Nous commencerons par une description des entités fondamentales, telles que les
Automated-Trading
  Experts: Arbitrage triangulaire  (8)
Arbitrage triangulaire : Cet Expert Advisor (EA) met en œuvre une stratégie d'arbitrage triangulaire entre trois paires de devises : EURUSD, USDJPY et EURJPY. Author: Джованни Орсани
MetaQuotes
  Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement"  (1783   1 2 3 4 5 ... 178 179)
Un nouvel article Paiements et modes de paiement a été publié : Les services de MQL5.community offrent de grandes possibilités aux traders ainsi qu'aux développeurs d'applications pour le terminal MetaTrader. Dans cet article, nous expliquons comment les paiements pour les services MQL5 sont
Automated-Trading
  Bibliothèque: IncPriceChannelOnArray
IncPriceChannelOnArray : La classe CPriceChannelOnArray est destinée au calcul des valeurs des canaux de prix par les tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev
Automated-Trading
  Indicateurs: Expansion stochastique  (1)
Expansion stochastique : Le bon vieil oscillateur stochastique. La différence avec l'oscillateur habituel est qu'il indique plus clairement les zones de surachat et de survente. Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Indicateurs: Lapin  (1)
Lapin : Version modifiée de l'indicateur "Rabbit" (l'indicateur affiche les véritables niveaux de support/résistance pour toute paire de devises). Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Indicateurs: Objectif LeMan
Objectif LeMan : L'indicateur indique les cibles de mouvement de prix possibles. Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Bibliothèque: IncVidyaOnArray
IncVidyaOnArray : La classe CVidyaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de la moyenne mobile avec période de moyenne dynamique (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) par tampon d'indicateur. Author: Dmitry Fedoseev
Automated-Trading
  Indicateurs: WiOver
WiOver : L'indicateur montre le pourcentage moyen de chevauchement des dernières bougies. Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Indicateurs: NonLagDot  (2)
NonLagDot : Nonlagdot est un indicateur de l'offre et de la demande qui calcule une tendance possible compte tenu de la domination des forces du marché. Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Indicateurs: BrainTrend_HTF_Signal
BrainTrend_HTF_Signal : L'indicateur BrainTrend_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 définis dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques. Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Bibliothèque: IncVHFOnArray
IncVHFOnArray : La classe CVHFOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs du filtre vertical horizontal (VHF) par les tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev
Automated-Trading
  Bibliothèque: IncForceOnArray
IncForceOnArray : La classe CForceOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs de l'indice de force par les tampons d'indicateurs. Author: Dmitry Fedoseev
Automated-Trading
  Indicateurs: Signal_Tendance_HTF_argent  (3)
Signal_Tendance_HTF_argent : L'indicateur SilverTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur SilverTrend_Signal sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des
Automated-Trading
  Indicateurs: BykovTrend_HTF_Signal  (1)
BykovTrend_HTF_Signal : L'indicateur BykovTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur BykovTrend sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction d'une transaction et émet des alertes ou des
MetaQuotes
  Discussion de l'article "Comment publier un produit sur le Marché"  (527   1 2 3 4 5 ... 52 53)
Un nouvel article Comment publier un produit sur le Marché a été publié : Commencez à proposer vos applications de trading à des millions d'utilisateurs MetaTrader du monde entier via le Marché. Le service offre une infrastructure prête à l'emploi : accès à un large public, solutions de licences
Automated-Trading
  Indicateurs: ElderImpulseSystem_HTF_Signal
ElderImpulseSystem_HTF_Signal : L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de la tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques. Author: Nikolay Kositsin
Automated-Trading
  Scripts: sSyncScroll  (15   1 2)
sSyncScroll : Script pour le défilement synchrone des graphiques. Author: Dmitry Fedoseev