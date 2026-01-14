Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 135

Bonjour les amis... Quelqu'un sait-il exactement quand PayPal sera de retour ? Quelqu'un a-t-il réussi à contacter l'administrateur pour en savoir plus ? De nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes et sont inquiètes, mais je pense que nous n'avons pas encore de réponse claire.

 
Sooji #:

Selon Fernando, PayPal ne sera pas rétabli. Voir son post #711.

 
N'avez-vous pas déjà vu la réponse dans le post et mes commentaires plus tard dans les posts et ?

 
Fernando Carreiro #:

Oui, je viens de voir votre réponse. Maintenant, que dois-je faire ? Sans PayPal, je ne peux pas opérer sur le site. Ce serait formidable si nous pouvions convaincre les administrateurs du site de permettre les retraits par crypto-monnaie. Pensez-vous qu'il y ait un moyen d'y parvenir ? Parce qu'il semble que PayPal risque d'être indisponible pendant une longue période.

 
Nous sommes des utilisateurs normaux comme vous. Nous ne sommes pas en mesure de répondre pour MetaQuotes. Alors, pourquoi ne pas contacter le Service Desk et leur poser la question directement ?
Gamuchirai Zororo Ndawana #: Je suis surpris de le dire, mais Webmoney (WM) est en fait très utile. En fait, il est peut-être plus utile que Paypal (PP), et ne vous méprenez pas, j'ai également été furieux lorsque PP a tout simplement "disparu". Mais WM offre des services que PP n'offre pas. Comme le Crypto, PP ne permet qu'aux clients américains d'échanger du fiat contre du Crypto, WM vous permet de le faire dès le départ, et vous pouvez retirer du Crypto de votre portefeuille WM vers un portefeuille privé que vous possédez. WM est en fait un feu.

Je ne suis pas d'accord. J'ai essayé d'utiliser Webmoney mais la transaction échoue toujours.

 
D'accord, merci.

 
Qu'advient-il donc de tout l'argent accumulé que les gens ne peuvent pas retirer ? Il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui ne peuvent pas retirer de l'argent de ces méthodes. Que se passe-t-il avec les systèmes obsolètes de MQL5 ?
 

Je trouve étrange qu'un certain nombre d'utilisateurs se plaignent ici sur un forum, qui est pour les utilisateurs, par les utilisateurs, et qui est également modéré par des utilisateurs normaux, qui ne peuvent pas parler au nom de MetaQuotes.

Pourtant, peu d'entre eux semblent vouloir faire ce qui est le plus logique (et le plus utile), c'est-à-dire contacter le Service Desk et demander des éclaircissements sur le problème, ainsi que des instructions sur la manière de le résoudre ou de trouver une solution de contournement.

Il semble qu'au lieu d'essayer de trouver une solution possible, la plupart d'entre eux ne s'intéressent qu'à trouver un public pour leurs "lamentations".

 
J'ai contacté le service, mais je voulais juste savoir si quelqu'un en savait plus. Il s'agit également d'une préoccupation valable, puisqu'il s'agit d'argent.

