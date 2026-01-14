Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 139
Quelqu'un peut-il nous aider ?
Échec répété, quelqu'un peut-il m'aider ?
Les réseaux de cartes, tels que Visa et Mastercard, exploitent des bases de données appelées "Terminated Merchant Files" (TMF) qui contiennent des informations sur les comptes qui ont été fermés par les sociétés de traitement des cartes de crédit du monde entier en raison d'un nombre élevé de rétrofacturations ou de violations des règles de la marque de la carte.
Par exemple, MATCH signifie Mastercard Alert to Control High-risk Merchants system (système d'alerte de Mastercard pour le contrôle des commerçants à haut risque). MATCH est la base de données de Mastercard sur les dossiers de commerçants résiliés (Terminated Merchant Files - TMF) qui contient des informations sur les comptes qui ont été fermés par les sociétés de traitement des cartes de crédit du monde entier en raison d'un taux élevé de rétrofacturation ou d'une violation des règles de la marque de la carte.
PayPal fonctionne de la même manière.
Pour les questions financières, veuillez contacter le Service Desk - https://www.mql5.com/en/contact
Lorsque vous vous adressez au Service Desk, on vous dit d'aller sur le forum. On vous dit d'aller sur le forum. Lorsque vous arrivez sur le forum, les modérateurs vous disent d'aller au service d'assistance ? ????
C'est faux ! Les questions financières ont toujours été traitées par le service d'assistance et c'est même indiqué au début de la procédure.
J'ai fait quelques recherches supplémentaires concernant le poste 775.
Si Visa, Mastercard et PayPal ont ajouté Metaquotes à la liste des marchands résiliés, les banques et les processeurs de paiement ne sont pas obligés d'informer Metaquotes que Metaquotes a été ajouté à la liste. De plus, la liste est privée et n'est pas accessible au public. Dans ce cas, ni le forum, ni le Service Desk, ni Metaquotes lui-même ne peuvent résoudre le problème en interne. Metaquotes pourrait demander à une banque ou à un processeur de divulguer le statut de la liste. En fin de compte, Metaquotes aurait probablement besoin de l'aide d'un avocat spécialisé dans le traitement des paiements pour se retirer de la liste. Et même cette démarche n'est pas garantie de succès. Pratiquement tous les marchands figurant sur la liste des marchands radiés y figurent parce qu'ils n'ont pas été en mesure de respecter les conditions du ou des contrats de traitement des paiements.
J'ai déjà eu des problèmes financiers (trois fois) par le passé, et j'ai pu naviguer dans le "bot" et laisser un message pour qu'un "humain" me réponde plus tard.
Je reconnais que c'était un peu compliqué, mais ce n'était pas impossible, ni très difficile. Leur réponse dépendra évidemment de la question et du cas spécifique de chacun.
Donc, non, je ne donne pas de faux espoirs à qui que ce soit, parce que j'en ai fait moi-même l'expérience.
Au fait, nous, les modérateurs, sommes des utilisateurs normaux comme vous. Nous ne sommes pas des employés et nous ne sommes pas payés non plus.
Tout d'abord, bonne chance pour passer le bot du service d'assistance. La personne qui s'y trouve fournira une réponse générique et vous dira ensuite de consulter le forum parce qu'il n'y a RIEN à faire. Ce modérateur donne de faux espoirs aux gens. La réalité est que le service d'assistance ne peut pas vous aider lorsque vos cartes bancaires sont incompatibles avec leur obscur fournisseur de paiement. La personne du Service Desk vous dira qu'elle ne traite que les questions financières liées aux erreurs ou aux litiges dans les transactions financières, c'est-à-dire les paiements qui ont réellement été effectués, et NON les problèmes d'incompatibilité des cartes bancaires. J'en ai fait l'expérience. Il y a une nette disparité entre ce qui devrait se passer et ce qui se passe réellement. Ou peut-être ai-je été malchanceux et ai-je eu affaire à la mauvaise personne au service d'assistance. Je n'en sais rien.
Vous pouvez les contacter en leur envoyant un message. Je les ai contactés et cela fait deux semaines que je discute avec eux à ce sujet, mais ils s'en fichent. Ils répètent le même mantra à propos de l'utilisation d'une autre carte. Les gens auront juste de l'argent bloqué jusqu'à 3 000 euros.
