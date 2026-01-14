Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 134
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Votre banque vous permet-elle de gérer vos cartes en ligne ?
En Europe, nous avons des paramètres pour autoriser les transactions en ligne et autres, peut-être que c'est désactivé dans votre banque ?
non, pas ça
J'ai également du mal à retirer des fonds en utilisant des cartes et je n'ai eu aucun succès jusqu'à présent.
Hier, j'ai retiré des fonds via WebMoney, mais j'ai perdu un montant important en raison des taxes et des frais de conversion.
Quant aux virements bancaires, le montant minimum de 3 000 USD les rend irréalistes pour les indépendants ou toute personne ne gagnant pas un montant significatif en vendant des produits sur la place de marché.
Nous avons besoin du retour de PayPal. À mon avis, les autres options sont totalement inadéquates.
J'ai également du mal à retirer des fonds en utilisant des cartes et je n'ai eu aucun succès jusqu'à présent.
Hier, j'ai retiré des fonds via WebMoney, mais j'ai perdu un montant important en raison des taxes et des frais de conversion.
Quant aux virements bancaires, le montant minimum de 3 000 USD les rend irréalistes pour les indépendants ou toute personne ne gagnant pas un montant significatif en vendant des produits sur la place de marché.
Nous avons besoin du retour de PayPal. À mon avis, les autres options sont totalement inadéquates.
Ils ont besoin de crypto-monnaie.
VISA et Mastercard ne dépendent pas de pays ou d'opérateurs de cartes locaux. C'est la principale condition pour effectuer des transactions. Le pays n'est pas un problème car j'ai rencontré le même problème. Vous pouvez essayer une autre carte bancaire ou utiliser une carte prépayée, une carte de débit ou une carte de crédit. J'ai eu le même problème que vous et c'est la carte bancaire qui a posé problème.
Ils ont besoin de crypto.
Je suis d'accord avec vous. Je ne comprends pas qu'il y ait 12 options de dépôt et 3 options de retrait. Il faut au moins ajouter d'autres options. J'espère qu'ils y travaillent en coulisses.
Je suis d'accord avec vous. Je ne comprends pas qu'il y ait 12 options de dépôt et 3 options de retrait. Il faut au moins ajouter plus d'options. J'espère qu'ils y travaillent en coulisses.
C'est simple. Meta Quotes s'intéresse plus à ceux qui dépensent de l'argent ici qu'à ceux qui en gagnent, même si les vendeurs et les indépendants sont l'une des raisons pour lesquelles ils dépensent de l'argent ici. Ils s'en moquent. Ils rendent souvent paypal indisponible et n'en font même pas la publicité, on se contente de retirer son argent et on est pris par surprise. Je ne me laisse plus surprendre. Je me contente d'attendre, et si au bout d'un certain temps il n'est pas de retour comme d'habitude, alors je me casserai la tête avec ça.
vous n'êtes pas aux États-Unis
Je suis un peu confus ou inquiet. Je suis aux États-Unis, mais je n'ai jamais effectué de retrait.
Je me souviens avoir saisi mes coordonnées bancaires lors de mon inscription en tant que vendeur sur le marché.
Êtes-vous en train de dire que l'option de carte de débit s'affiche mais qu'elle échoue ?
Simple. Meta Quotes s'intéresse davantage à ceux qui dépensent de l'argent ici qu'à ceux qui en gagnent, même si les vendeurs et les indépendants sont l'une des raisons pour lesquelles ils dépensent de l'argent ici. Ils s'en moquent. Ils rendent souvent paypal indisponible et n'en font même pas la publicité, on se contente de retirer son argent et on est pris par surprise. Je ne me laisse plus surprendre. Je me contente d'attendre, et si au bout d'un certain temps il n'est pas de retour comme d'habitude, alors je me casserai la tête avec ça.
C'est logique, et c'est un signal d'alarme. Espérons que tout ira pour le mieux et que PayPal sera bientôt de retour.
Simple. Meta Quotes s'intéresse davantage à ceux qui dépensent de l'argent ici qu'à ceux qui en gagnent, même si les vendeurs et les indépendants sont l'une des raisons pour lesquelles ils dépensent de l'argent ici. Ils s'en moquent. Ils rendent souvent paypal indisponible et n'en font même pas la publicité, on se contente de retirer son argent et on est pris par surprise. Je ne me laisse plus surprendre. Je me contente d'attendre, et si au bout d'un certain temps il n'est pas de retour comme d'habitude, alors je me casserai la tête avec ça.
Oui, PayPal restreint les vendeurs qui sont parties à un trop grand nombre de litiges. Les plus gros vendeurs ont tendance à avoir plus de litiges. Et MQ est, humm... assez grand. Imaginez tous les vendeurs du marché dans le monde, chacun vendant un ou plusieurs produits logiciels "uniques", associés à la part de marché massive de MQ dans le secteur.
Ceci n'est pas pertinent.