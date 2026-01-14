Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 53
Pourquoi il n'y a pas d'argent alors que j'ai déposé 250$ et je ne comprends pas pourquoi je devrais déposer à nouveau pour commencer à trader ? Est-ce une arnaque ?
Vous devriez vérifier votre compte de trading chez votre courtier, pas ici.
Bonjour, combien de temps faut-il pour que l'argent parte d'ici et aille sur la carte, est-ce que c'est trop long, savez-vous ?
Merci, bonnes affaires
Bonjour, je suis nouveau ici. J'ai déposé de l'argent sur le compte quick trade. A moins que je ne sois confus, je pensais que je pouvais utiliser l'argent pour trader ici. Dois-je retirer l'argent sur quick trade et le déposer ici ? Je ne comprends pas comment les deux comptes sont reliés. Merci de m'aider...
Vous ne pouvez pas trader sur le site de MQL5.
Vous devez négocier avec un courtier.
Si Quick Trade est un courtier et que vous avez déposé des fonds chez eux, négociez avec eux.
J'ai un dépôt, mais je ne peux pas l'utiliser pour trader. Je ne sais pas comment connecter ce compte à mon compte Metatrade. Veuillez m'aider à trouver une solution.
Il n'y a aucune connexion entre votre compte chez MQL5 et un quelconque courtier. Vous ne pouvez pas trader avec votre argent déposé chez MQL5.
Vous devez ouvrir un compte auprès d'un courtier et y déposer de l'argent.
Bonjour, est-il possible d'acheter des produits disponibles sur le marché en utilisant les fonds déposés sur mon portefeuille MQL5 ?
Merci de votre compréhension.