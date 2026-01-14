Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 130
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je veux retirer de l'argent, comment faire ?
Contactez votre courtier.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Paiements via PayPal pour les achats de robots et de VPS sur MQL5.
ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33Aujourd'hui, lorsque j'ai essayé d'acheter un bot, je me suis rendu compte que la plateforme ne me permettait plus d'acheter en utilisant l'option PayPal, qui avait très bien fonctionné pour moi auparavant. J'ai essayé d'effectuer l'achat avec ma carte bancaire, mais elle a été refusée. Quelqu'un peut-il me dire comment il a réussi à résoudre ce problème ?
Paypal va et vient fréquemment, je vous suggère donc d'essayer de recharger votre compte MQL5 avec un autre moyen de paiement ou de réessayer demain.
Paypal va et vient fréquemment, je vous suggère donc d'essayer de recharger votre compte MQL5 avec un autre moyen de paiement ou de réessayer demain.
Aujourd'hui, lorsque j'ai essayé d'acheter un bot, j'ai réalisé que la plateforme ne me permettait plus d'acheter en utilisant l'option PayPal, qui avait très bien fonctionné pour moi auparavant. J'ai essayé d'effectuer l'achat avec ma carte bancaire, mais elle a été refusée. Quelqu'un peut-il me dire comment il a réussi à résoudre ce problème ?
Je cherchais également l'option Paypal, je pensais que c'était juste moi, nous vérifierons à nouveau demain comme suggéré.
paypal est TEMPORAIREMENT indisponible en raison d'un problème technique. Cela arrive souvent et j'espère que cela sera bientôt rétabli.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Paiements via PayPal pour les achats de robots et de VPS sur MQL5.
Sugianto, 2025.01.16 08:39
paypal est TEMPORAIREMENT indisponible en raison d'un problème technique. Cela se produit souvent et j'espère qu'il sera bientôt de retour.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Paiements via PayPal pour les achats de robots et de VPS sur MQL5.
Sugianto, 2025.01.16 08:39
paypal est TEMPORAIREMENT indisponible en raison d'un problème technique. Cela se produit souvent et j'espère qu'il sera bientôt de retour.
Nous reversons 20% de nos revenus à MQL et la majorité d'entre nous a partagé une part substantielle de ses revenus avec eux au fil des ans. C'est inquiétant car j'ai toujours été très heureux d'avoir l'opportunité de vendre des systèmes de trading sur la plateforme et j'ai toujours été ravi de partager mes revenus. Lorsque c'est ce que je fais pour vivre et que webmoney n'est pas offert aux citoyens américains et que le retrait par carte bancaire ne fonctionne pas pour moi, je pense que nous méritons une meilleure solution à ce problème. Paypal était un excellent moyen de retirer de l'argent pour beaucoup d'entre nous et maintenant je suis dans une impasse......
Je suis dans la même situation, et je crois que presque 90% des gens qui vendent ici aussi !
Seul paypal fonctionne pour nous, webmoney est un service russe qui ne fonctionne pas pour moi, je ne peux pas non plus recevoir de paiements par carte de crédit au Brésil.
Je veux mon argent !