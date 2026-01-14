Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 151
Vous pouvez demander aux utilisateurs de votre pays comment ils retirent leur argent (car cela dépend vraiment du pays).
Quelqu'un connaît-il une carte, de préférence virtuelle, qui me permette de retirer l'argent que j'ai gagné ? Depuis que PayPal a été supprimé, je n'ai pas réussi à effectuer de retrait.
Non, j'ai essayé de nombreuses cartes. Cela dépend du pays, donc si le pays indiqué est bloqué, aucune carte ne fonctionne.
Quelqu'un a-t-il réussi à effectuer un retrait sur sa carte bancaire ?
Mon argent est littéralement bloqué dans mql5, impossible d'y accéder.
C'est incroyable que si je veux recharger mon portefeuille, il y a 12 options disponibles pour déposer, mais aucune option fonctionnelle et abordable pour retirer, donc je pense que nous pouvons voir où sont leurs priorités.
Le lendemain, l'argent est apparu comme étant gelé.
Dans le chat, ils ne me donnent pas de réponse,
seulement une réponse automatique me disant que je devais attendre. Mais cela fait longtemps.
Dans le chat, j'ai réussi à ouvrir un ticket qui n'a pas reçu de réponse :
Juste une question, s'il vous plaît
Pourquoi le montant maximum du transfert bancaire est-il de 4960.23$
Pourquoi n'est-ce pas un nombre rond, comme 5000$ ?
Il s'agit de votre montant maximum de retrait, Muhammad, car le solde actuel de votre compte MQL5 est probablement de 4990,23$.
30 USD est la commission de retrait bancaire.
Où se trouve l'option de paiement par paypal ?
PayPal n'est plus disponible (de manière permanente) pour tout le monde.
Si cela change, vous en serez informé.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce fil de discussion sur les "Paiements et méthodes de paiement".
https://www.mql5.com/en/forum/ 4106
