Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Comment résoudre ce problème ?
Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance et qui possède un téléphone portable. Je pense que c'est plus facile que de changer le système de paiement pour 0,1 % des situations non standard
0,1 %, c'est un peu exagéré.
Et ainsi de suite.
En d'autres termes, il est fort probable que le système de paiement MQL5 n'ait encore que peu d'utilisateurs et que le service d'assistance n'ait pas encore ressenti les conséquences de l'absence d'options alternatives pour la confirmation du numéro de téléphone.
En ce qui concerne la personne de confiance, je vous ai dit que j'avais utilisé le téléphone portable de mon frère. Il n'est pas en ville en ce moment. Là encore, la situation n'est pas fiable. Le portable de quelqu'un d'autre n'est pas mon portable et si le système de paiement découvre que le numéro n'est pas le mien, c'est-à-dire que j'ai essayé de le tromper, il bloquera mon compte.
Mais là n'est pas la question. La situation dite "non standard" a déjà eu lieu et la question est maintenant de savoir comment la résoudre honnêtement, c'est-à-dire sans tenter de contourner et de tromper le système.
0,1 % est un peu exagéré.
Tout cela n'est qu'un ramassis de bêtises.
Qu'en est-il des utilisateurs qui, comme moi, sont opposés à l'augmentation des méthodes de confirmation des retraits ? De nos jours, le téléphone portable est comme de la terre :
1. il coûte une bouchée de pain et peut être acheté à tous les coins de rue ; la carte SIM et le téléphone sont à la fois chers et bon marché
2. l'entretien - minime, peut représenter quelques dollars par an
3. en cas de vol du portable, de perte de la carte SIM - pour restaurer le numéro et une nouvelle carte SIM - pas de problème
4. le numéro de téléphone dans le profil peut être facilement modifié.
Apparemment, le prochain problème que vous rencontrerez sera de savoir comment retirer des fonds sur webmoney, si vous les avez entrés par carte.
De plus, le numéro de téléphone n'est spécifié qu'une seule fois et n'est pas nécessaire pour les retraits réguliers de fonds vers WebMoney.
C'est soit un non-sens, soit de la foutaise.
Et qu'en est-il des utilisateurs qui, comme moi, s'opposent à l'augmentation des méthodes de confirmation des retraits ? De nos jours, le téléphone portable est comme de la terre :
1. il coûte une bouchée de pain et peut être acheté à tous les coins de rue ; la carte SIM et le téléphone sont chers et bon marché
2. le service est minime, il peut coûter quelques dollars par an
3. en cas de vol du portable ou de perte de la carte SIM, il suffit de rétablir le numéro et d'acheter une nouvelle carte SIM - aucun problème.
À Moscou ou dans toute autre grande ville russe, il est possible que ce soit le cas. Mais il ne faut pas que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Tout le monde ne vit pas dans ces villes.
4. Le numéro de téléphone figurant dans le profil peut être facilement modifié.
Si c'est le cas, quel est l'intérêt de la "protection" avec confirmation par SMS ? Et si ce n'est pas le cas, alors les situations très "non standard" se produiront systématiquement, ce qui, selon Rosh, ne peut se produire que dans 0,1 % des cas.
Messieurs, les systèmes de défense ne peuvent qu'être rendus plus complexes, pas supprimés.
C'est une question d'argent.
Messieurs, les systèmes de défense ne peuvent qu'être rendus plus complexes, pas supprimés.
C'est de l'argent.
La probabilité de l'état de fonctionnement du système dans son ensemble est égale au produit des probabilités de l'état de fonctionnement des éléments individuels du système.
Renat, en cryptographie, il existe également une approche différente de celle que vous avez l'intention d'introduire, à savoir que la force cryptographique de l'ensemble du système est évaluée au niveau de la force cryptographique de la défense la plus faible du système. Par conséquent, en supprimant le maillon le plus faible, il est possible d'augmenter la puissance cryptographique de l'ensemble du système.
L'ingénierie sociale confirme que la force apparente des soi-disant défenses ne fait qu'émousser la vigilance de ceux qui sont trop confiants dans leur force.
Les pirates informatiques savent également que l'augmentation de la complexité des défenses peut réduire leur fiabilité globale. Ils essaient donc de trouver des faiblesses.
.
Là où la ligne est mince, il y a une déchirure.
Tous les points mentionnés ci-dessus sont des vérités communes. Par conséquent, si vous voulez débattre, ce n'est pas avec moi, mais avec ces vérités essentielles. Je ne les ai pas inventées et je ne les ai pas prescrites.
Je n'ai toujours pas trouvé pourquoi payer pour les agnets mql5 cloud. Je ne peux utiliser que les agnets gratuits.
Je ne sais pas ce qu'est le mql5 cloud agnets, mais je ne sais pas pourquoi.