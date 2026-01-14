Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 159
poster un lien de référence quand les gens cherchent vraiment une solution ? sérieusement ?
Où l'avez-vous trouvé ? Et qu'avez-vous contre les liens de référence ? Est-ce que cela aide moins s'il s'agit d'un lien de référence ?
J'ai partagé mon expérience personnelle. Et je l'ai fait uniquement pour aider les gens ici. Voici mes dernières transactions, dont 2 retraits sur la carte 2970 (c'est la carte wise) :
Pour vous, personnellement : mon lien de parrainage chez wise ressemble à ceci -- wise.com/invite/dic/andriik809
N'hésitez pas à l'utiliser ou à le partager.
Un blocage au niveau national pourrait donc être à l'origine de cette situation.
Oui, c'est vrai. Ils ne listent pas l'Afrique ici -- https://wise.com/en/legal/terms-and-conditions
Mais ils listent les États-Unis! Il y a beaucoup de personnes originaires des États-Unis ici, oui ?
Andrey Khatimlianskii #:
Chypre fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités américaines en ce qui concerne les réglementations financières, ce qui aurait amené le processeur de cartes de MetaQuotes, Unlimit, à cesser de traiter les transactions dans ce pays. Alors, pensez-vous vraiment qu'ils pourront effectuer des retraits par l'intermédiaire de Wise ?
Wise est basé au Royaume-Uni, pour autant que je sache. Et, encore une fois, cela fonctionne pour moi.
Je pense que cela vaut la peine d'essayer, c'est totalement gratuit.
L'argent est perdu à ce stade car il est évident qu'ils ne vont pas régler le problème. Tant de personnes ne peuvent pas récupérer leur argent depuis plus de 3 mois et ils se contentent de jouer avec les gens en blâmant les banques alors qu'en fait c'est leur système de paiement qui est en cause.
Si MQ peut offrir 8 options de dépôt pour "recharger" votre compte, il peut offrir plus de 3 options de retrait.
Il est très facile de déposer des fonds pour que les acheteurs puissent acheter des produits, mais il est extrêmement limité et compliqué pour les vendeurs de retirer les fonds qu'ils ont gagnés.
Nous voyons clairement quelle est la priorité de MQ et ce n'est pas nous.
Je suppose que la situation a échappé à leur contrôle. Et sans déclaration officielle, tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer.
Il n'y a pas de spéculation. J'ai eu un million de discussions avec eux et tout ce qu'ils font, c'est dévier et répéter la même chose. Ils ne sont pas en train de régler le problème, cela fait plus de 3 mois, cela ne prend pas autant de temps.
Toujours heureux de vous aider !
Pour tous ceux qui, en Inde, sont confrontés à des problèmes de retrait, c'est le moyen le plus rapide de récupérer leurs fonds.
J'essaie également de récupérer mes fonds en utilisant la carte de débit Visa de la Sbi Bank, mais cela ne fonctionne pas. J'aimerais que vous posiez une question : la méthode de la banque ICICI dont vous parlez fonctionnera-t-elle avec un compte bancaire personnel pour un Indien normal et y a-t-il d'autres choses à garder à l'esprit ?