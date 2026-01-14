Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 133
Je suis surpris de le dire, mais Webmoney (WM) est en fait très utile. En fait, il est peut-être plus utile que Paypal (PP), et ne vous méprenez pas, j'ai également été furieux lorsque PP a tout simplement "disparu". Mais WM offre des services que PP n'offre pas. Comme le Crypto, PP ne permet qu'aux clients américains d'échanger du fiat contre du Crypto, WM vous permet de le faire dès le départ, et vous pouvez retirer du Crypto de votre portefeuille WM vers un portefeuille privé que vous possédez.
WM est en fait un feu de paille.
je suis persuadé que MQL trouvera une solution pour la majorité de ses bons vendeurs sur la place de marché ! j'y compte bien :)
Il semble que ce soit fini pour les vendeurs américains. Tous mes produits, mon argent et mes données sont bloqués ici depuis des années. Comment faire face à quelque chose comme ça ?
Utilisez une carte Visa / MasterCard qui permet les transactions internationales et effectuez un retrait en utilisant UnLimint, anciennement appelé CardPay.
Si vous obtenez une erreur du type "Le système de paiement des cartes bancaires a rejeté l'opération de retrait. Veuillez contacter la banque émettrice de votre carte pour plus de détails." Cela signifie que votre banque a rejeté le paiement en raison de son système antifraude. Il ne s'agit pas d'un problème lié à MQL mais d'un problème lié au rejet du paiement par votre banque. Contactez votre banque pour lever cette restriction ou réessayez après 24 heures. Si vous continuez à recevoir le même message, cela signifie que vous devez essayer une autre carte qui fonctionne. Si le paiement est effectué mais qu'il n'est pas crédité à votre banque, veuillez contacter le service d'assistance dans ce cas pour obtenir le numéro RRN que vous pourrez montrer à la banque pour un examen plus approfondi.
Je le sais et je l'ai fait. Il n'est pas possible de retirer de l'argent sur une carte de débit.
vous n'êtes pas aux États-Unis
VISA et Mastercard ne dépendent pas de pays ou d'opérateurs de cartes locaux. C'est la principale condition pour effectuer des transactions. Le pays n'est pas un problème car j'ai rencontré le même problème. Vous pouvez essayer une autre carte bancaire ou utiliser une carte prépayée, une carte de débit ou une carte de crédit. J'ai eu le même problème que vous et le problème venait de la banque.
J'ai fait tout ce que vous avez dit. Les CC n'acceptent pas les dépôts sous forme de retraits, aucune ne le fait. Vous ne savez pas non plus si le pays est un problème.
Votre banque vous permet-elle de gérer vos cartes en ligne ?
En Europe, nous avons des paramètres pour autoriser les transactions en ligne et autres, peut-être que ce n'est pas le cas dans votre pays ?