Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 153
Pourquoi ?
Vous pouvez déjà approvisionner votre MQL5 Community Wallet en USD et payer à partir de là lorsque vous achetez des produits ou des services.
De plus, lorsque vous gagnez de l'argent, il est également versé dans le portefeuille, à partir duquel vous pouvez ensuite acheter des produits ou des services.
En quoi cela est-il différent d'avoir une "MQL5 Coin" ? Il s'agit déjà d'une "pièce", dont la valeur est égale à celle de l'USD.
Et s'il perdait de sa valeur ?
Je ne pense pas que les utilisateurs s'en réjouiraient . Non, un portefeuille de crypto-monnaies n'est pas du tout souhaitable.
La possibilité d'effectuer des dépôts ou des retraits dans des crypto-monnaies est une autre question, mais le portefeuille doit être une monnaie fiduciaire.
L'USDC est stable
Ne soyez pas irritable. Vous avez reçu l'instruction de poster sur ce sujet lorsque vous discutez des paiements.
Pourtant, vous n'en avez pas tenu compte et avez posté dans la section générale. Alors, évidemment, j'ai supprimé votre message avec un message vous rappelant de le poster à nouveau ici.
Nous sommes des utilisateurs normaux ici. Même nous, les mods. Nous ne savons donc rien de plus que ce qui a déjà été posté ici.
Au Service Desk. Si vous les avez contactés, vous devrez être patient et attendre une réponse. Il n'y a rien d'autre que quiconque ici dans le forum puisse faire à ce sujet.
Extrait du ticket d'assistance d'aujourd'hui :
Il y a quelques années, MQL5 a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec PayPal, mais il l'a fait.
Maintenant que PayPal a disparu à nouveau, quelle autre forme de paiement ou de retrait l'équipe de MQL5 va-t-elle utiliser ?
Voici quelques suggestions
1. Perfect Money
2. AirTM
S'il vous plaît, quel site puis-je utiliser pour transférer des fonds de Webmoney à PayPal, même si je perds 30% sur les frais, comment pouvons-nous résoudre ce nouvel inconvénient de MQL5 auquel nous sommes maintenant confrontés, car les seules méthodes de paiement restantes ne fonctionnent pas dans d'autres pays.
