Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 153

Nouveau commentaire
 
Fernando Carreiro #:

Pourquoi ?

Vous pouvez déjà approvisionner votre MQL5 Community Wallet en USD et payer à partir de là lorsque vous achetez des produits ou des services.

De plus, lorsque vous gagnez de l'argent, il est également versé dans le portefeuille, à partir duquel vous pouvez ensuite acheter des produits ou des services.

En quoi cela est-il différent d'avoir une "MQL5 Coin" ? Il s'agit déjà d'une "pièce", dont la valeur est égale à celle de l'USD.

S'il y avait une pièce cryptographique, il serait plus facile de la retirer pour les personnes résidant aux États-Unis. La pièce n'a pas besoin d'être directement liée à l'USD 1:1. Sa valeur pourrait même augmenter, ce qui la rendrait encore plus attrayante. Le nombre d'utilisateurs augmenterait et MQL5 aurait besoin d'un nouveau bâtiment.
 
Wilna Barnard #: S'il existait une crypto-monnaie, il serait plus facile de la retirer pour les personnes résidant aux États-Unis. Il n'est pas nécessaire que la pièce soit directement liée à l'USD dans une proportion de 1:1. Sa valeur pourrait même augmenter, ce qui la rendrait encore plus attrayante. La base d'utilisateurs augmenterait et MQL5 aurait besoin d'un nouveau bâtiment.

Et si sa valeur diminuait ?

Je ne pense pas que les utilisateurs s'en réjouiraient . Non, un portefeuille cryptographique n'est absolument pas souhaitable.

La possibilité de déposer ou de retirer des crypto-monnaies est une autre question, mais le portefeuille doit être une monnaie fiduciaire.

 
Fernando Carreiro #:

Et s'il perdait de sa valeur ?

Je ne pense pas que les utilisateurs s'en réjouiraient . Non, un portefeuille de crypto-monnaies n'est pas du tout souhaitable.

La possibilité d'effectuer des dépôts ou des retraits dans des crypto-monnaies est une autre question, mais le portefeuille doit être une monnaie fiduciaire.

L'USDC est stable

 
Les modérateurs sont en train de supprimer les messages concernant les paiements. Et Metaquotes ne répond toujours pas. Le site internet de l'entreprise est en train d'être mis à jour, mais il n'y a toujours pas de réponse de sa part. Pourquoi Metaquotes continue-t-il à prendre les paiements des clients s'ils paient ne peuvent pas leur rendre l'argent qui leur est dû ? Metaquotes a un compte sur le forum. Où sont les employés ? Il s'agit d'une question urgente pour de nombreuses personnes et personne ne semble s'en préoccuper.
 
@Jesse Phipps #: Les modérateurs sont en train de supprimer les messages concernant les paiements.

Ne soyez pas irritable. Vous avez reçu l'instruction de poster sur ce sujet lorsque vous discutez des paiements.

Pourtant, vous n'en avez pas tenu compte et avez posté dans la section générale. Alors, évidemment, j'ai supprimé votre message avec un message vous rappelant de le poster à nouveau ici.

Jesse Phipps #: Quelqu'un peut-il nous expliquer quand nous pouvons espérer une réponse ? Pourquoi Metaquotes continue-t-il à prendre les paiements des clients s'ils paient ne peuvent pas leur rendre l'argent qui leur est dû ?

Nous sommes des utilisateurs normaux ici. Même nous, les mods. Nous ne savons donc rien de plus que ce qui a déjà été posté ici.

Jesse Phipps #: Où sont les employés ? Il s'agit d'une question urgente pour de nombreuses personnes et personne ne semble s'en préoccuper.

Au Service Desk. Si vous les avez contactés, vous devrez être patient et attendre une réponse. Il n'y a rien d'autre que quiconque ici dans le forum puisse faire à ce sujet.

 

Extrait du ticket d'assistance d'aujourd'hui :

 
Jesse Phipps #: Extrait du ticket d'assistance d'aujourd'hui :
Cela fait deux mois qu'ils me répètent la même chose. Ils disent qu'ils travaillent sur une solution mais cela fait 2 mois et je ne sais pas comment cela peut prendre autant de temps. Il se peut que l'argent soit juste bloqué jusqu'à 3k de profit
 
Quelqu'un peut-il vérifier que le virement bancaire de 3 000 $ fonctionne pour les utilisateurs aux États-Unis ?
 
Bonjour.
Il y a quelques années, MQL5 a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec PayPal, mais il l'a fait.
Maintenant que PayPal a disparu à nouveau, quelle autre forme de paiement ou de retrait l'équipe de MQL5 va-t-elle utiliser ?
Voici quelques suggestions

1. Perfect Money
2. AirTM

S'il vous plaît, quel site puis-je utiliser pour transférer des fonds de Webmoney à PayPal, même si je perds 30% sur les frais, comment pouvons-nous résoudre ce nouvel inconvénient de MQL5 auquel nous sommes maintenant confrontés, car les seules méthodes de paiement restantes ne fonctionnent pas dans d'autres pays.
 
Fernando Carreiro #:

Et s'il perdait de sa valeur ?

Je ne pense pas que les utilisateurs s'en réjouiraient . Non, un portefeuille de crypto-monnaies n'est pas du tout souhaitable.

La possibilité d'effectuer des dépôts ou des retraits dans des crypto-monnaies est une autre question, mais le portefeuille doit être une monnaie fiduciaire.

Croyez ce que vous voulez. J'ai pris ma retraite grâce à mes bitcoins, je ne serai donc jamais convaincu que les crypto-monnaies sont une mauvaise idée.
1...146147148149150151152153154155156157158159160...184
Nouveau commentaire