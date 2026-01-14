Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 131
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'assistance vient de confirmer que Paypal n'est plus disponible
Qu'est-ce qui se passe maintenant ? "Choisissez une autre méthode de paiement"
Laquelle ? J'ai dit au moins 3 fois dans cette conversation que webmoney ne fonctionne pas ici, et je ne peux pas non plus retirer par carte de crédit.
Et le virement bancaire est limité à 3000 USD, pourquoi cette limite si nous devons payer les 30 USD de frais de virement de toute façon ? Supprimez la limite alors.
Si vous avez moins de 3000, alors votre argent est bloqué ici.
AJOUTEZ D'AUTRES OPTIONS ! Pourquoi pas Wise ou Revolut ? ou les deux ?
Le Brésil a aussi l'option de recevoir par PIX, ce qui est très rapide et facile.
Je dirais qu'au moins 70% de tous les vendeurs ici se font complètement avoir.
Il faut qu'ils trouvent une solution au plus vite, sinon j'ai l'impression que beaucoup de vendeurs ici qui dépendent de Paypal ou qui sont basés aux Etats-Unis et qui ne peuvent pas utiliser webmoney ou les retraits par carte vont se retirer de la plateforme. J'espère qu'ils trouveront une solution rapidement
Ce n'est pas seulement aux Etats-Unis, c'est pratiquement le monde entier qui dépend de Paypal pour être payé.
⚠️Disclaimer : Ceci n'est que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un employé de MetaQuotes et ce qui suit ne représente en aucun cas la position de MetaQuotes.
Étant donné que PayPal semble avoir pris la décision de se rétracter, cela pourrait probablement être dû au risque élevé que la section Marché de MetaQuotes représente pour PayPal.
Je doute fortement que PayPal ait pris cette décision à la légère, et la décision ne sera probablement pas annulée facilement ni de sitôt.
MetaQuotes devra probablement procéder à une grande révision de la section Market, en pénalisant fortement les vendeurs engagés dans des pratiques contraires à l'éthique, et en nettoyant en profondeur l'image négative que la section a actuellement.
Il faut espérer que dans quelques années, une fois l'image améliorée et avec une modération stricte dans la section Market, PayPal pourra à nouveau envisager d'offrir ses services.
⚠️Disclaimer : Ceci n'est que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un employé de MetaQuotes et ce qui suit ne représente en aucun cas la position de MetaQuotes.
Etant donné que PayPal semble avoir pris la décision de se rétracter, cela pourrait être dû au risque élevé que la section Marché de MetaQuotes représente pour PayPal.
Je doute fortement que PayPal ait pris cette décision à la légère, et la décision ne sera probablement pas annulée facilement ni de sitôt.
MetaQuotes devra probablement procéder à une grande révision de la section Marché, en pénalisant fortement les vendeurs engagés dans des pratiques contraires à l'éthique, et en nettoyant en profondeur l'image négative que la section a actuellement.
Il faut espérer que dans quelques années, une fois l'image améliorée et avec une modération stricte dans la section Market, PayPal pourra à nouveau envisager d'offrir ses services.
Je suis convaincu que MQL trouvera une solution pour la majorité de ses bons vendeurs ici sur la place de marché ! j'y compte bien :)
Il faut qu'ils trouvent une solution au plus vite, sinon j'ai l'impression que beaucoup de vendeurs ici qui dépendent de Paypal ou qui sont basés aux Etats-Unis et qui ne peuvent pas utiliser webmoney ou les retraits par carte vont se retirer de la plateforme. J'espère qu'ils trouveront une solution rapidement.
Pourquoi ne pouvez-vous pas recharger votre solde MQL5 avec un transfert en ligne normal ? Les méthodes de paiement proposées ne sont pas du tout utilisables pour les Européens. Je n'achèterai certainement pas une carte Visa juste pour pouvoir payer ici. ma carte Mastercard me suffit.
Pourquoi ne pouvez-vous pas recharger votre solde MQL5 avec un transfert en ligne normal ? Les méthodes de paiement proposées ne sont pas du tout utilisables pour les Européens. Je n'achèterai certainement pas une carte Visa juste pour pouvoir payer ici. ma carte Mastercard me suffit.
La carte Mastercard est disponible. Du moins, son logo apparaît juste à côté de celui de VISA.
Elle devrait donc être disponible pour recharger votre compte et régler vos achats.
Avant j'utilisais paypal et parfois j'utilisais le virement bancaire vers payoneer ( compte EUR ).
Quelqu'un a essayé de retirer de l'argent avec la carte Payoneer ?