Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je pense qu'il s'est bien comporté. 20 %, ce n'est pas beaucoup. Et l'avidité d'un vendeur (dans n'importe quel domaine) est rapidement guérie par un faible chiffre d'affaires.
Il est possible de contourner le marché bien sûr. Mais dans ce cas, le vendeur va donner à l'acheteur un fichier qui n'est pas protégé. Maintenant, qu'il le chronomètre,
après quoi il apparaîtra sur le pay ryu, etc.
Je pense qu'il s'est bien comporté. 20 %, ce n'est pas beaucoup.
Je ne discuterai pas, ce n'est pas pour cela que j'ai répondu. Le volume de travail de MQ est énorme, pour cela j'ai toujours du respect et le respect de tout le monde. Je veux simplement faire passer l'idée que des activités telles que "l'accès à l'audience, notre publicité pour les services des développeurs, la location de notre espace, la fourniture d'un environnement de paiement, la participation à l'arbitrage" ressemblent à une sorte de service général payant aux yeux d'un homme ordinaire/non-commerçant.
Un programmeur considérera qu'il écrit personnellement le programme (n'est-ce pas ?) et le vend, et que la commission pour l'utilisation du service payant représente pour lui des "dépenses externes". Le caractère raisonnable du montant de cette commission déterminera si le programmeur utilisera le service ou s'il cherchera des solutions de rechange, car c'est le programmeur qui décidera s'il doit inclure la commission MQ dans le prix de son produit (et s'il ne perdra pas certaines commandes à cause d'elle).
J'ai écrit "le propriétaire du canal/distributeur a un intérêt direct dans le produit" pour une raison.
Les solutions de rechange dans la vente de logiciels sont marginales et inefficaces. Tout éditeur de logiciels prospère dépense énormément d'argent (bien qu'il dise souvent le contraire au public) pour promouvoir ses produits. Et chaque entreprise sait très bien que le canal de distribution est le générateur de revenus. Sans canal, pas de ventes.
Pour les non-initiés, la simple pensée "j'ai mon propre site, je vais gagner de l'argent avec" est généralement suffisante, mais la pratique montre que le propre site ne génère pas suffisamment de ventes, et que l'augmentation des revenus du site est directement fonction des coûts de publicité. Un grand nombre d'"hommes d'affaires" essaient d'utiliser des sites gratuits (en particulier Google), commencent à considérer le flux gratuit de clients provenant de ces sites comme quelque chose d'évident, mais sont terriblement indignés lorsque, pour une raison quelconque, ils perdent ce flux. Après de tels cas, tout le monde ne comprend pas la valeur des canaux et continue à se battre pour les gratuités .
Si un développeur veut gagner de l'argent, il est préférable qu'il rejoigne notre système commun, qu'il élimine les problèmes d'infrastructure, qu'il accède à un large public, qu'il augmente ses ventes et qu'il paie une commission équitable.
L'alternative est une vente faible ou nulle en dehors du système.
...
Deuxièmement, je pense qu'une commission de 20 % est un vol pur et simple. (1) Ce serait acceptable si les promoteurs étaient avec vous - avec des intermédiaires - dans l'action. Mais ce n'est pas le cas. Avec une telle commission, le service respirera mal. Et il sera constamment contourné par d'autres moyens. Le service se transformera en une vitrine pour des publicités gratuites, avec des transactions se déroulant à l'extérieur....
Pas du tout, une commission très juste.
Je vais vous donner un exemple de ma propre expérience. En tant que modélisateur 3D(tout cela peut être projeté sur les programmeurs), inconnu de tous, il était très difficile de trouver un acheteur pour mes modèles. Et un jour, j'ai trouvé sur le réseau une ressource (que je ne nommerai pas car elle ne serait pas considérée comme de la publicité) qui offrait la possibilité de présenter ses produits à la manière d'une vitrine. Sur une telle "vitrine" peuvent s'afficher, et s'afficher, les plus grands studios de design, les géants de l'industrie cinématographique, et tout simplement des designers indépendants qui ont besoin d'urgence d'un modèle pour leur projet, mais qui n'ont pas le temps de le modéliser. Il s'agit d'une audience énorme avec de nombreux clients et acheteurs potentiels auxquels je n'aurais jamais eu accès sans cette plateforme d'achat/vente de modèles 3D. En outre, les acheteurs peuvent laisser leurs commentaires et leurs évaluations, ce qui contribue à la réussite et à la rentabilité de l'entreprise (la mienne et celle du propriétaire de la ressource). Je n'ai donc pas hésité à accepter une commission de 50 %(20 % sont prélevés par le propriétaire de la ressource, et 30 % de taxes américaines).
à Mischek +1
Il faut généralement quelques mois ou quelques années pour que les vendeurs novices réalisent la valeur exceptionnelle du canal promotionnel.
Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. J'en ai été convaincu par ma propre expérience à une époque.
Si un développeur veut vraiment gagner de l'argent, il vaut mieux qu'il s'implique dans notre système commun, qu'il élimine les problèmes d'infrastructure, qu'il accède à un large public, qu'il augmente ses ventes et qu'il paie une commission équitable
En général, il s'avère que beaucoup dépendra de la prise de conscience par le programmeur de cette nécessité et de sa comparaison avec le montant de la commission.
30% de taxe américaine.
...
Y a-t-il un endroit où je peux voir vos modèles ?
Est-ce que c'est pour les étrangers ou est-ce que c'est pour tous les Américains ?
Je pense que c'est pour tout le monde, j'ai rempli un formulaire fiscal américain WB8EN.
Y a-t-il un endroit où je peux voir vos modèles ?
Oui, voici quelques-uns de mes premiers travaux. :)
Pour tout le monde, j'avais l'habitude de remplir le formulaire fiscal américain WB8EN.
Vous pouvez, voici quelques-uns de mes premiers travaux. :)
Pour tout le monde, j'avais l'habitude de remplir le formulaire fiscal américain WB8EN.
Vous pouvez, voici quelques-uns de mes premiers travaux. :)
Génial !