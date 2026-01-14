Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 155
L'impossibilité de retirer de l'argent est un problème croissant qui semble être complètement ignoré par metaquotes.
Il est temps de commencer à chercher d'autres moyens de commercialiser mes produits, cela ne sert à rien de les vendre ici si je ne peux pas recevoir l'argent.....
Ils l'ont ignoré et ne veulent pas le réparer. Ils m'ont dit que cela fonctionnait mais ce n'est pas le cas après 3 mois. Il faut qu'il y ait des comptes à rendre
@MetaQuotes @MetaQuotes Support
Pix est la méthode de paiement la plus courante au Brésil. Votre site propose déjà Pix pour les dépôts :
Pensez à l'ajouter pour les retraits. De nombreux services internationaux, tels que Neteller et Skrill, prennent en charge Pix pour les dépôts et les retraits.
Cet ajout résoudrait le problème des retraits pour les utilisateurs brésiliens et serait très apprécié.
Quand le retrait Paypal sera-t-il rétabli ?
Il ne le sera pas
966346, 2025.02.08 05:08
Malheureusement, PayPal n'est pas disponible en raison de problèmes techniques du côté du fournisseur de paiement.
Veuillez essayer d'utiliser un autre système de paiement.
Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée.
Meilleures salutations,
MQL5.com Support Team
Bonjour,
ce service ne sera plus disponible
Veuillez utiliser une autre option de paiement
Merci de votre compréhension.
Cher utilisateur,
Ceci est permanent. Paypal ne reviendra plus dans nos options de paiement.
Meilleures salutations,
MQL5.com Support Team
Eh bien, plus de Paypal
J'ai 12 options pour "recharger" mon compte mais je n'ai que 3 options de retrait, vous voyez clairement où sont les priorités de Metaquotes.
S'ils ont autant d'options pour déposer de l'argent, ils peuvent certainement avoir plus d'options pour retirer de l'argent.
Cela n'a aucun sens.
J'ai envoyé de nombreux chats au service desk et ils répètent la même ligne à tout bout de champ et agissent comme si tout allait bien et que ça fonctionnait. Ils ne vont pas arranger les choses et vont se contenter de garder l'argent de tout le monde.
Bonjour, est-il possible de recharger en crypto ?
Bonjour, vous pouvez recharger le porte-monnaie WMT dans le système Webmoney avec des crypto-monnaies, puis transférer de Webmoney à votre compte sur mql5.com.