CheckOpenShort

Retourne le volume de trading pour une position courte.

virtual double CheckOpenShort(

double price,

double sl

)

Paramètres

price

[in] Prix.

sl

[in] Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading pour une position longue.

Note

La fonction retourne le volume de trading pour une position courte, le volume dépendant des résultats des deals précédents.