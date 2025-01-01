Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneySizeOptimizedCheckOpenShort DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Retourne le volume de trading pour une position courte. virtual double CheckOpenShort( double price, // prix double sl // prix du Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position longue. Note La fonction retourne le volume de trading pour une position courte, le volume dépendant des résultats des deals précédents. CheckOpenLong Panneaux et Dialogues