Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyNoneCheckOpenShort ValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Retourne le volume de trading pour une position longue. virtual double CheckOpenShort( double price, // prix double sl // prix du Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position courte. Note La fonction retourne toujours la taille de lot minimale. CheckOpenLong CMoneySizeOptimized