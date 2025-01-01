Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneySizeOptimizedCheckOpenLong DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Retourne le volume de trading pour une position longue. virtual double CheckOpenLong( double price, // prix double sl // prix du Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position longue. Note La fonction retourne le volume de trading pour une position longue, le volume dépendant des résultats des deals précédents. ValidationSettings CheckOpenShort