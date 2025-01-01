DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor 

DecreaseFactor

Définit la valeur du facteur de réduction.

void  DecreaseFactor(
   double  decrease_factor      // Facteur de réduction
   )

Paramètres

decrease_factor

[in]  Facteur de réduction.

Note

Le DecreaseFactor définit le coefficient de réduction du volume (comparé au volume de la position précédente) dans le cas de positions perdantes consécutives.