DecreaseFactor

Définit la valeur du facteur de réduction.

void DecreaseFactor(
   double decrease_factor  // Facteur de réduction
   )

Paramètres

decrease_factor
[in]  Facteur de réduction.

Note

Le DecreaseFactor définit le coefficient de réduction du volume (comparé au volume de la position précédente) dans le cas de positions perdantes consécutives.