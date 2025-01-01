Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DDXContext AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet DXContext Retourne le handle du contexte graphique. int DXContext() Valeur de Retour Handle du contexte graphique. Destroy DXDispatcher