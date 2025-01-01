DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DLightDirectionGet 

LightDirectionGet

Retourne la direction d'une source dirigée de lumière.

void  LightDirectionGet(
   DXVector3  &light_direction      // vecteur de direction
   );

Paramètres

&light_direction

[out]  Vecteur de direction.

Valeur de Retour

Aucune.