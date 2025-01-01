Graphiques 3D

La section présente les classes pour le développement graphique en trois dimensions. Les classes sont basées sur les fonctions pour travailler avec DirectX. CCnavas3D est une classe de base contenant les méthodes de gestion de la caméra et de l'éclairage, ainsi que le gestionnaire de ressources graphiques - textures, shaders, buffers de sommets, indexes et paramètres d'ombrage.

Pour commencer à travailler avec la bibliothèque, lisez simplement l'article Comment créer des graphiques 3D à l'aide de DirectX dans MetaTrader 5.

En outre, il existe les classes des objets de base de la scène, comme une boîte, une surface tridimensionnelle sur les données utilisateur et une grille arbitraire.