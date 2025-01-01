DocumentationSections
Définit la matrice de vue d'une scène 3D.

void  ViewMatrixSet(
   const DXMatrix  &view_matrix      // matrice de vue
   );

Paramètres

&view_matrix

[in]  Matrice de vue définissant la position et la direction de la caméra dans l'espace 3D.

Valeur de Retour

Aucune.