- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewMatrixSet
Définit la matrice de vue d'une scène 3D.
|
void ViewMatrixSet(
Paramètres
&view_matrix
[in] Matrice de vue définissant la position et la direction de la caméra dans l'espace 3D.
Valeur de Retour
Aucune.