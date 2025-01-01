Constantes de Positionnement

Trois identificateurs de l'énumération ENUM_CHART_POSITION sont les valeurs possibles pour le paramètre position de la fonction ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

Identifiant Description CHART_BEGIN Début du graphique (les prix les plus anciens) CHART_CURRENT_POS Position actuelle CHART_END Fin du graphique (les derniers prix)

Exemple: