Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes de GraphiqueConstantes de Positionnement
- Types des Evénements du Graphique
- Périodes du Graphique
- Propriétés du Graphique
- Constantes de Positionnement
- Représentation du Graphique
- Exemples d'Utilisation du Graphique
Constantes de Positionnement
Trois identificateurs de l'énumération ENUM_CHART_POSITION sont les valeurs possibles pour le paramètre position de la fonction ChartNavigate().
ENUM_CHART_POSITION
|
Identifiant
|
Description
|
CHART_BEGIN
|
Début du graphique (les prix les plus anciens)
|
CHART_CURRENT_POS
|
Position actuelle
|
CHART_END
|
Fin du graphique (les derniers prix)
Exemple:
|
long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);