Constantes de Positionnement 

Trois identificateurs de l'énumération ENUM_CHART_POSITION sont les valeurs possibles pour le paramètre position de la fonction ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

Identifiant

Description

CHART_BEGIN

Début du graphique (les prix les plus anciens)

CHART_CURRENT_POS

Position actuelle

CHART_END

Fin du graphique (les derniers prix)

Exemple:

   long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);
   if(handle!=0)
     {
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_LINE);
      ResetLastError();
      bool res=ChartNavigate(handle,CHART_END,150);
      if(!res) Print("Echec de la fonction Navigate. Erreur = ",GetLastError());
      ChartRedraw();
     }