Dynamic MT4

Soporte y resistencia dinámicos

VERSIÓN
Versión MT4 | Versión MT5




El Asesor Experto (EA) "Dinámico" es una herramienta comercial de vanguardia diseñada para el mercado Forex. A diferencia de los EA tradicionales que se basan en niveles estáticos de soporte y resistencia, el EA dinámico emplea una metodología dinámica de soporte-resistencia para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Esta característica única le permite seguir los movimientos de las velas en tiempo real, ofreciendo a los operadores una experiencia comercial más receptiva y precisa.



Características clave

Niveles dinámicos de soporte y resistencia:



Análisis adaptativo: analiza y recalcula continuamente los niveles de soporte y resistencia en función de las últimas acciones de precios y patrones de velas.

Ajustes en tiempo real: modifica las estrategias comerciales dinámicamente para reflejar las condiciones actuales del mercado, garantizando puntos de entrada y salida óptimos.

Promedio de gestión de riesgos:



Promedio basado en señales: utiliza señales en lugar de distancias fijas para gestionar las entradas y salidas comerciales, reduciendo el riesgo y mejorando la rentabilidad.

Tamaño de posición flexible: ajusta los tamaños de posición en función de la fuerza y ​​confiabilidad de las señales, manteniendo una relación riesgo-recompensa equilibrada.

Procesamiento de señal avanzado:



Análisis de múltiples períodos de tiempo: incorpora señales de múltiples períodos de tiempo para mejorar la precisión en la toma de decisiones.

Integración de indicadores: utiliza una combinación de indicadores técnicos para generar señales comerciales de alta probabilidad.

Comercio automatizado:



Ejecución perfecta: ejecuta operaciones automáticamente según criterios predefinidos, eliminando prejuicios emocionales y errores humanos.

Gestión comercial: gestiona posiciones abiertas con órdenes de trailing stop, toma de ganancias y stop loss inteligentes.

Interfaz amigable:



Opciones de personalización: permite a los operadores ajustar configuraciones como niveles de riesgo, parámetros de indicadores y umbrales de señal.

Seguimiento del rendimiento: proporciona informes y análisis de rendimiento completos para ayudar a los operadores a perfeccionar sus estrategias.

Cómo funciona

Análisis de mercado:



El EA escanea continuamente el mercado, identificando niveles dinámicos de soporte y resistencia mediante el análisis de movimientos recientes de velas y acciones de precios.

Generación de señal:



Basándose en los niveles dinámicos y los indicadores integrados, el EA genera señales de compra o venta. Estas señales se validan en múltiples períodos de tiempo para garantizar su precisión.

Ejecución comercial:



Al recibir una señal válida, el asesor ejecuta operaciones automáticamente, ajustando el tamaño de las posiciones de acuerdo con el método de promediación de gestión de riesgos.

Gestión de Puestos:



El EA monitorea continuamente las posiciones abiertas, aplicando trailingstops y otras técnicas de gestión de riesgos para proteger las ganancias y minimizar las pérdidas.

Optimización del rendimiento:



Se realizan actualizaciones periódicas y revisiones de desempeño para garantizar que el EA se adapte a las condiciones cambiantes del mercado y mantenga su ventaja.

Beneficios

Mayor precisión: al seguir las condiciones dinámicas del mercado, el EA ofrece entradas y salidas comerciales más precisas en comparación con los métodos estáticos.

Gestión de riesgos mejorada: el promedio basado en señales reduce la exposición y mejora el potencial de ganancias, brindando una experiencia comercial más segura.

Automatización y eficiencia: ahorra tiempo y esfuerzo al automatizar el proceso comercial, lo que permite a los operadores centrarse en el análisis y el refinamiento de la estrategia.

Personalizable y escalable: adecuado tanto para operadores novatos como experimentados, con configuraciones ajustables para adaptarse a los estilos comerciales individuales y el apetito por el riesgo.

Conclusión

El Asesor Experto "Dinámico" revoluciona las operaciones de Forex con su enfoque innovador de los niveles de soporte y resistencia y su sólido marco de gestión de riesgos. Al adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado y aprovechar el procesamiento de señales avanzado, proporciona una solución comercial sofisticada, eficiente y confiable para los operadores modernos.
Video Dynamic MT4
Productos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Karman
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Karman es un asesor de operaciones totalmente automatizado que trabaja en un marco temporal de М30. Los ajustes del asesor se basan en la negociación segura, cuya esencia es cerrar la operación, al tiempo que se consigue un dinamismo de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que permite al usuario reducir los costes de apertura de operaciones perdedoras. El Asesor Experto es multifuncional y no requiere un tipo específico de cuenta para el funcionamiento normal de todas las funciones incorpo
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Asesores Expertos
Super rejilla novena generación (noveno) es otro tipo de rejilla EA en esta población enorme sistema de divisas, esta EA no utilizar ningún indicador para evitar cualquier señalización falsa para abrir o cerrar órdenes de posición. Este EA se abrirá pendiente de parada de orden y el límite en la primera vez EA ejecutar, a continuación, mantener todo orden abierto con forma única para equilibrar la cuenta de margen libre y hacer que el crecimiento de la equidad. Este EA tiene un sistema único no
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Asesores Expertos
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - El Salvador de Cuentas Prop Firm Definitivo ¿Está cansado de fallar en sus desafíos de Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) debido a un solo error emocional o un lapso momentáneo en la gestión de riesgos? RiskGuardian Pro es su Sistema de Disciplina Obligatoria diseñado para ayudarle a aprobar evaluaciones y proteger su cuenta fondeada. Puntos de Dolor Centrales Resueltos: * Bloqueo Rígido Anti-Emocional (Anti-Tilt Hard Lock): Cierra instantáneamente todas las oper
Great Bird
Ferri Shallahuddin
Asesores Expertos
Gran Bird asesor experto utilizando un sistema de scalping con bajo DD. tiene StopLoss y TakeProfit características establecidas automáticamente por el algoritmo. también puede establecer StopLoss y TakeProfit manualmente. El Asesor Experto no necesita una configuración complicada y está listo para ser utilizado en todas las divisas. Utilizar Timeframe M5 cuenta ECN recomendación Saldo mínimo de la cuenta $ 100 (para un par) El Asesor Experto no utiliza: Cuadrícula Promedio Martingala Doblar
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Asesores Expertos
El robot HMA Trend para traders profesionales trabaja con un conjunto de medias móviles Hull (HMA ). Parámetros del Asesor Utilizar panel de operaciones - Utilice el panel visual para configurar y operar con el robot. Lote - Tamaño del lote para una entrada en el mercado. Take Profit(puntos) - Take Profit para una orden abierta. Stop Loss(puntos) - Stop Loss para una orden abierta. Max Spread(0 - desactivado) - Spread máximo al que puede entrar en el mercado. 0 - desactivado. Número mágico - El
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
Asesores Expertos
Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, esta herramienta le da un control total directamente desde su gráfico. usted puede obtener todas estas características directamente en su gráfico de operaciones. Todo está codificado por colores . La equidad y el P&L en vivo se muestran en verde si las operaciones están en ganancias y en rojo si las operaciones están en drawdown. Panel móvil - doble clic en la etiqueta del reloj y mover el panel en cualquier lugar de la pantalla con él. Muest
PowerAUDCAD for MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El experto comercial elabora los movimientos regulares del par de divisas AUDCAD en el canal. El Asesor Experto está completamente listo para trabajar. No requiere configuración adicional. Señales comerciales: https: //www.mql5.com/en/signals/author/trendhunter El terminal MetaTrader5 debe estar instalado en un servidor remoto para que funcione sin problemas. The EA works based on the indicator:    https://www.mql5.com/en/market/product/62956 Instale el Asesor Experto en el gráfico AUDCAD, tim
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
FoxFx
Salavat Yulamanov
Asesores Expertos
Fox es un sistema de comercio de cuadrícula de retroceso basado en la reversión de precios a la media utilizando indicadores RSI, Bandas de Bollinger, Estocástico Doble de diferentes marcos temporales!!! Con cierre basado en ganancia total con cierre parcial y cobertura de posiciones.   Pares de divisas: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Plazo: M15 El asesor está instalado en un solo gráfico para operar con todos los símbolos. Si el corredor utiliza un sufijo (por ejemplo, NZDCAD.с), debe ingre
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
Dynamic Trader EA MT4
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Eleve su experiencia de trading con Dynamic Trader EA MT4 , un robot de trading de última generación diseñado para optimizar su estrategia de inversión. Este algoritmo avanzado aprovecha el poder de cuatro indicadores clave: RSI ( Relative Strength Index ), Oscilador Estocástico , MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) y ATR ( Average True Range ) para tomar decisiones de trading informadas y precisas. El ATR se utiliza para fijar dinámicamente los niveles de stop-loss y take-profit en
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Otros productos de este autor
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 El Asesor Experto en Realidad Virtual (EA) es una sofisticada herramienta comercial diseñada para optimizar la utilización del margen mientras se ejecutan posiciones en los mercados financieros. Su estrategia única implica un proceso de dos pasos: iniciar una posición virtual seguida de una posición real correspondiente, destinada a minimizar los requisitos de margen. Aquí h
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descripción del asesor experto "Rebate Hunter": Presentamos el asesor experto "Rebate Hunter", una herramienta de vanguardia diseñada meticulosamente para operadores expertos que buscan obtener el máximo rendimiento mediante técnicas de cobertura y promediado estratégicos. Este sofisticado algoritmo funciona sin problemas dentro de la plataforma MetaTrader, ejecutando transaccion
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilidades
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 ¡Deje una calificación de 5 estrellas si le gusta esta herramienta gratuita! Muchas gracias :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentamos el Asesor Experto "Supply and Demand Assistant" (EA), su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mun
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
Marti Lovers
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 El Asesor Experto (EA) "Marti Lovers" es un sistema de trading sofisticado y agresivo, diseñado para operadores experimentados que pueden manejar estrategias de alto riesgo. Este EA combina múltiples lógicas de trading en una potente herramienta, ofreciendo un enfoque único y dinámico para operar en forex. Dada su naturaleza agresiva, "Marti Lovers" requiere un equilibrio susta
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentamos el vanguardista Asesor Experto "FAST SCALPER": Libere el poder de los mercados globales con precisión y competencia En el dinámico mundo del trading de forex, mantenerse a la vanguardia exige una combinación inigualable de inteligencia y tecnología. El Asesor Experto "FAST SCALPER" se erige como la cúspide de
Rebate Hunter
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descripción del asesor experto "Rebate Hunter": Presentamos el asesor experto "Rebate Hunter", una herramienta de vanguardia diseñada meticulosamente para operadores expertos que buscan obtener el máximo rendimiento mediante técnicas de cobertura y promediado estratégicos. Este sofisticado algoritmo funciona sin problemas dentro de la plataforma MetaTrader, ejecutando transaccion
Gold Buster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentamos el EA "Gold Buster": sistema dinámico de gestión de riesgos y soporte-resistencia de próxima generación El EA "Gold Buster" representa la vanguardia de los sistemas de negociación automatizados y aprovecha los últimos avances en la gestión de posiciones abiertas y la tecnología de análisis de riesgos para redefinir cómo se identifican y utilizan los niveles de sopo
Hedging Breakout
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 El Asesor Experto de Hedging Breakout es una sofisticada herramienta comercial diseñada para capitalizar las rupturas del mercado mientras emplea una sólida gestión de riesgos a través de estrategias de cobertura. Este EA está meticulosamente diseñado para identificar oportunidades de ruptura óptimas, aprovechando la mayor liquidez del mercado para maximizar el potencial comer
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilidades
Marca de agua Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 El script "Marca de agua" está diseñado para mejorar su gráfico de trading mostrando información crucial directamente en el fondo. Este script proporciona una forma clara y discreta de realizar un seguimiento de detalles clave como el par
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
COPIADORA COMERCIAL - CONTRASEÑA DE INVERSOR - COPIAR COMERCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necesita tanto "Mirror Copier Master" en la cuenta maestra que seguirá a la cuenta del cliente como "Mirror Copier Client" en la cuenta del cliente que seguirá a la cuenta maestra. Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 CÓMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versión MT4 Maestro: https://www.mql5.com/es/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilidades
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Presentamos el asesor experto y asistente de trading "Smart Trader": la herramienta definitiva en la que confían los traders profesionales de todo el mundo por su inigualable adaptabilidad y sus innovadoras estrategias de gestión de riesgos. La base de "Smart Trader" reside en su revolucionario sistema de gestión de riesgos
Assistant MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Asistente — Gestor de Operaciones Manual (MT4) Esta versión es SOLO MANUAL. El Asesor Experto (EA) no abre la primera operación. Usted mismo coloca las entradas; el Asesor Experto (EA) las gestiona: cuadrícula de promedio dinámico, Precio de Posición (TP) adaptativo a partir del precio promedio, seguimiento, multipares. ¿Qué es? Asistente (Manual) es un gestor de operaciones par
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilidades
Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico El Asesor Experto (EA) Definitivo para Operadores Profesionales VERSIÓN Versión MT4 | Versión MT5 | Blogs v.3.0 - Integración con Bot de Telegram Nota: La versión MT4 es más ligera que la versión MT5 Asesor de Operaciones: Dominando el Gráfico El Asesor de Operaciones es un asistente de operaciones avanzado diseñado para optimizar las estrategias de trading mediante la integración de herramientas clave de análisis de mercado y una funcionalidad
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilidades
¡Déjanos una calificación de 5 estrellas si te gusta esta herramienta gratuita! ¡Muchas gracias! La colección de asesores expertos "Asistente de Gestión de Riesgos" es un conjunto completo de herramientas diseñadas para optimizar las estrategias de trading mediante la gestión eficaz del riesgo en diversas condiciones de mercado. Esta colección consta de tres componentes clave: asesores expertos de promedio, de cambio y de cobertura, cada uno con ventajas específicas adaptadas a diferentes escen
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Trading preciso de una sola vez con indicadores inteligentes ¿Cansado de estrategias desordenadas, sobreoperaciones y riesgos innecesarios? Descubre Grandmaster EA: un Asesor Experto limpio, preciso y práctico, diseñado para traders que buscan una estrategia rápida y eficaz con toma de decisiones inteligente. Impulsado por la lógica de triple indicador Grandm
Liquidity Side
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Entrada inteligente basada en la liquidez institucional Liquidity Side es un Asesor Experto automatizado diseñado para detectar áreas de liquidez ocultas en el mercado, donde las instituciones tienen mayor probabilidad de operar. Al combinar indicadores técnicos y filtros de noticias en tiempo real, este EA evita el ruido del mercado y se centra en entradas ef
Volatility Switching
Agus Santoso
Asesores Expertos
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" es un Asesor Experto (EA) avanzado meticulosamente diseñado para operadores que buscan optimizar sus posiciones en entornos de mercado dinámicos. Este EA opera según el principio de reconocer la volatilidad del mercado y ajustar dinámicamente sus estrategias para mitigar el riesgo y mejorar la rentabilidad. Al emplear el método de Posición Abierta con especial atención
Fibo SnR
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Presentamos el asesor experto de vanguardia "Fibo SnR": ¡su mejor compañero comercial! Revolucione su experiencia comercial con el Asesor Experto (EA) más reciente y sofisticado, el Asesor Experto "Fibo SnR". Esta innovadora herramienta aprovecha el poder de los algoritmos avanzados y los principios atemporales de los niveles de Fibonacci para proporcionar exactitud y precisió
Wayang
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA": trading inteligente con precisión de tendencia y S/R Descripción general "Wayang EA" es un asesor experto inteligente que combina la estrategia de órdenes pendientes con el análisis de soporte y resistencia y de tendencias para capturar las mejores oportunidades del mercado. Creado con algoritmos que se han probado en diversas condiciones de mercado, este EA es a
KingKong MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 El Asesor Experto (EA) "Medidor de fuerza de divisas de pares múltiples" es una herramienta comercial avanzada diseñada para operadores de Forex que buscan optimizar sus estrategias comerciales a través de un análisis integral del mercado y técnicas sólidas de gestión de riesgos. Este EA aprovecha el método de fortaleza de la moneda, proporcionando una indicación clara de la fort
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario