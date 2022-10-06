VR Lollipop

VR Lollipop은 현재 시장 추세를 거래하기 위한 고유한 자동 거래 전략입니다. 이 로봇의 독창성은 시장 추세의 방향에 따라 포지션을 점진적으로 늘릴 수 있는 복잡한 알고리즘을 사용한다는 것입니다. 이 경우 손익분기점 기능 덕분에 모든 오픈 포지션이 자동으로 안전 모드로 전환됩니다. 손절매 수준이 손익 분기점 영역으로 이동하면 포지션은 안전한 것으로 간주됩니다. 이러한 복잡한 작업은 MetaTrader 터미널의 강력한 기능을 사용하여 수행됩니다.

세트 파일, 제품의 데모 버전, 지침 및 보너스를 사용할 수 있습니다. [블로그]
버전: [MetaTrader 5]

VR Lollipop 작품에 담긴 독특한 기술

로봇의 주요 기능 중 하나는 플로팅 트레일링을 사용하는 것입니다. 고정된 크기를 사용하는 기존 추적과 달리 이 방법은 가격 변동률을 기반으로 합니다. 정지 손실 크기는 포인트가 아닌 백분율로 계산되므로 사소한 시장 조정 중에 포지션이 조기에 마감되는 것을 방지할 수 있습니다. 따라서 누적된 포지션은 주요 추세가 바뀔 때까지 열려 있는 상태로 유지됩니다.

주기적인 거래

또 다른 중요한 기술은 사이클 트레이딩의 원리입니다. 사이클은 로봇이 새로운 포지션을 열고 손익 분기점에 도달할 때까지 이를 유지하는 기간을 나타냅니다. 모든 현재 포지션이 이익으로 마감되거나 안전 모드로 전환되는 경우에만 새로운 주기가 시작됩니다.

짝을 이루는 위치로 작업하기

VR Lollipop 로봇은 항상 쌍을 이루는 거래 전략을 사용합니다. 각각의 새로운 일련의 작업은 두 개의 반대 위치를 열면서 시작됩니다. 그런 다음 현재 추세 분석을 기반으로 로봇은 주요 시장 움직임에 대한 포지션을 청산하고 수익성 있는 거래를 개시합니다.

VR Lollipop의 효율성을 평가하려면 데모 계정에 데모 버전을 설치하고 여러 거래 세션에 걸쳐 로봇의 동작을 관찰하는 것이 좋습니다.

시장에 대한 맞춤화 및 적응

VR Lollipop에는 유연한 설정이 있어 다양한 금융 상품에 적용할 수 있습니다. 시스템 작동 방식을 더 잘 이해하기 위해 스크린샷과 비디오 데모를 사용할 수 있습니다. 그러나 알고리즘을 테스트하는 가장 효과적인 방법은 교육 계정에서 로봇을 테스트하는 것입니다.

기본 설정은 5자리 브로커에 대한 것이며 기호(*)로 표시됩니다.

< = Trading settings = >
  • * Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - 최대 허용 스프레드. 스프레드가 거래자가 지정한 것보다 큰 경우, 거래 로봇은 스프레드가 지정된 스프레드 아래로 감소할 때까지 거래를 중단합니다. 설정을 끄려면 값을 0으로 설정하십시오. 이 설정은 작동 결과를 이해하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.
< = Lot calculation settings = >
  • Lot calculation type - 로트 계산 유형
    • Fixed lot (Example: 0.01) - 고정 표준 로트. 예: 0.01
    • Percentage lot (Example: 8) - 이자 랏, 거래 계좌 잔액의 백분율로 계산되는 랏.
    • Balance for minimum lot (Example: 300) - 랏은 금액의 배수로 계산됩니다. 공식: 예금 / Balance for minimum lot * 최소 사용 가능 부지. 따라서 거래자는 원하는 금액의 배수로 로트를 계산할 수 있습니다. 예: 300
  • Initial lots - 거래 전략을 거래하기 위한 초기 랏은 브로커가 허용하는 최소 허용 랏보다 작을 수 없습니다. 로트가 잘못 지정되면 거래 로봇이 경고를 발행합니다. 허용되는 최소값보다 조금 더 높게 설정하는 것이 좋습니다. 예를 들어 0.02 또는 0.03입니다. 이 값이 높을수록 현재 추세 방향으로 더 많은 포지션 볼륨이 축적됩니다.
  • Lot multiplier (0 - Disable) - 추세에 반하여 거래할 포지션의 양을 늘리는 데 사용되는 랏 승수입니다. 허용되는 최소값은 1.1입니다. 권장값 2. 2x보다 큰 공격적이고 위험한 값.
  • Lot reduction - 추세 방향으로 포지션을 많이 줄입니다. 매개변수인 경우 Initial Lot 브로커가 허용하는 최소 로트보다 크면 후속 포지션의 경우 이 설정에 지정된 값만큼 로트가 감소됩니다.
  • Minimum lot for trend trading - 거래를 위한 최소 랏 설정을 통해 설정에서 랏을 줄인 후 얻을 수 있는 최소 랏을 설정할 수 있습니다. Initial lots. 추세 방향에 따라 거래 로봇은 공식을 사용하여 새로운 랏을 계산합니다. Initial lots - Lot reduction = 포지션을 개설하기 위한 새로운 로트. 새 로트가 다음보다 작은 경우 Minimum lot for trend trading, 그러면 거래 로봇은 이 설정에서 사용자가 지정한 로트를 차지합니다. 최소 허용 부지 배치를 권장합니다.
< = Profit settings = >
  • Distance calculation method - 거리 계산 유형.
    • Distance in points - 거리는 포인트 단위로 계산됩니다.
    • Distance in percentage - 거리는 유형별로 마지막 오픈 포지션의 백분율로 계산됩니다. 예를 들어 포지션이 1.23567의 가격으로 개설되고 설정에서 0.5가 지정된 경우 다음 개시 가격은 1.24073이 됩니다. 가격 변동은 백분율로 계산됩니다.
    • Distance = Bollinger Bands difference - 거리는 표시 막대 사이의 차이로 계산됩니다. Bolinger Bands.
    • Distance * number of positions - 거리는 설정에 지정된 포인트 수로 계산됩니다. Distance value, 유형별 역위치 수를 곱합니다. 예: 6개의 매도 포지션과 1개의 구매 포지션이 열려 있는 경우, 다음 포지션 쌍을 열기 위한 거리는 다음과 같습니다. Distance value * 6.
    • Distance = average bar size - 거리는 사이의 평균값으로 계산됩니다. High - Low 주어진 Distance value 막대 수.
  • * Distance value - 설정값 - 거리 계산 유형.
  • * Profit to the Plus (Points) - 추세에 맞서 일련의 포지션을 마감할 때 이익을 추가합니다. 거래 로봇 알고리즘은 잠재적으로 위험한 모든 포지션의 평균 가격을 계산합니다. 평균 가격을 계산한 결과 이익은 0이 됩니다. 0을 제외하려면 이 설정에서 원하는 이익 금액을 포인트 단위로 지정해야 합니다.
  • * Breakeven (Points) - 손익분기점, 추세 방향의 포지션에 대해 손실이 없는 포인트 수입니다. 손익분기점에 도달한 포지션은 위험이 없는 것으로 간주됩니다. 포지션이 위험 없는 포지션으로 수정된 후에만 다음 포지션 쌍이 열립니다.
  • New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - 새로운 바, 한 기간에 포지션 그룹을 자주 개설하는 것을 제한하는 설정입니다. 설정이 활성화되면 설정에 지정된 새 거래 기간이 발생할 때만 새로운 거래 포지션 쌍이 열립니다. 최소 1시간 이상으로 설정하는 것이 좋지만 경우에 따라 그 이하로 설정할 수도 있습니다.
< = Trailing stop settings = >
  • Trailing stop type - 후행 중지 유형
    • Manual - 수동, 이 모드에서 이동 정지 손실 수준은 거래자 자신에게만 달려 있습니다. 트레이딩 로봇은 손실이 없는 포지션으로만 포지션을 이전합니다. 다음으로, 트레이더 자신이 손절매 금액을 이동합니다.
    • Dynamic - 동적 후행 정지, 설정에 따라 다름 Potential trend size, 거래자는 원하는 최대 추세 크기, 복잡한 백분율 공식을 사용하는 거래 알고리즘을 표시하고 추세 방향으로 정지 손실 수준을 부드럽게 이동합니다. 추세가 더 크고 가격이 거래자가 지정한 추세 크기에 가까울수록 추적 중지가 더 공격적으로 작동합니다.
  • * Potential trend size (points) (0 – disable) - 잠재적 추세 크기(포인트)입니다. 값을 지정하기 전에 금융상품의 시간별 차트에서 마지막 3~4개의 큰 추세를 측정하고 평균값을 포인트로 표시하는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 Forex 시장의 가치는 5000-10000 포인트에서 변동됩니다.
  • Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - 최대 후행 중지는 백분율을 나타냅니다. Potential trend size, 거래 로봇이 정지 손실 수준을 이동할 수 있는 곳입니다. 최대 허용값은 95%입니다. 이 설정을 사용하면 추세가 트레이더가 예상하고 계산한 것보다 큰 것으로 판명될 경우 정지 손실 수준을 보다 원활하게 이동할 수 있으며 추세가 끝날 때 포지션을 청산하지 않을 수 있습니다.
  • Trailing % Stop Revers trend - 가격 반전을 위한 추적 중지; 가격이 반전되어 손절매로 수익성 있는 포지션을 마감하는 방향으로 움직이는 상황에서 거래 로봇은 가격 방향으로 손절매를 더욱 적극적으로 움직입니다.
  • * Trailing Stop Global (Point) - 전역 추적 중지, 이 유형의 추적 중지는 기존 추적 중지 알고리즘에 따라 작동합니다. 이 설정을 사용하면 무위험 포지션의 손절매를 그룹화하고 그룹으로 이동할 수 있습니다. 이 유형의 후행 중지가 가장 높은 우선순위를 가집니다. 공식에 따라 대략적으로 표시하는 것이 좋습니다. Potential trend size / 10.
< = MM Settings = >
  • Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - 손익 달성 시 모든 포지션을 마감합니다. 이 설정을 사용하면 지정된 손익에 도달할 때 거래 로봇이 개설한 모든 포지션을 닫을 수 있습니다. 이익으로 마감하려면 원하는 이익의 가치를 표시해야 합니다. 예: 50. 손실을 수정하려면 예: -50.
  • Expert actions after closing all positions - 손익을 위해 모든 포지션을 마감한 후 거래 로봇의 행동.
    • Full stop trading and Close all positions - 거래 재개 없이 완전 정지.
    • Continue trading and Close all positions - 모든 포지션을 청산한 후 거래를 계속하세요.
< = Notification settings = >
  • Push for smartphone - 단말기의 스마트폰 알림 MetaTrader.
  • Push for terminal - 터미널 자체에 알림 MetaTrader (Alert)
  • Push for E-Mail - 이메일로 알림.
  • Push for Telegram channel - 텔레그램 채널에 알림.
  • Channel name - 메시지 게시를 위한 채널 이름입니다.
  • Telegram bot token - 텔레그램 봇 비밀 키.
  • Dashboard size - 거래 전략 데이터가 포함된 정보 패널의 크기. 정보 패널은 전략 및 최적화 테스터에 표시되지 않습니다.
< = Other settings = >
  • Magic Number - 거래 로봇이 개설한 포지션을 제어하는 ​​고유 번호입니다. 각 위치에는 지정된 번호가 표시되어 있습니다. 이 방법 덕분에 거래 로봇은 자신의 포지션을 다른 거래 로봇이나 거래자가 수동으로 개설한 포지션과 구별할 수 있습니다. 값을 0으로 지정하면 거래 로봇은 숫자 0의 포지션을 개설하고 동시에 거래자가 수동으로 개설한 포지션을 제어합니다. -1로 설정하면 거래 로봇은 거래자가 손으로 개설한 거래 포지션, 거래 로봇 자체에 의해 개설된 거래 포지션, 다른 거래 로봇에 의해 개설된 거래 포지션 모두를 절대적으로 제어합니다. -1의 값을 가질 경우 트레이딩 로봇간 충돌이 발생할 수 있으므로 트레이딩 계좌에서 어떤 일이 일어날지 잘 이해하고 있어야 한다는 점을 유의하는 것이 중요합니다. 0보다 큰 값을 지정하는 것이 좋습니다.
  • * Slippage (Points) - 슬리피지 설정을 통해 브로커 서버는 요청된 가격 범위 내에서 거래 주문을 수락할 수 있습니다.
  • Commentary on positions - 트레이딩 로봇의 위치에 대한 해설. 거래자는 의견 표시를 위해 "마스크"를 설정할 수 있습니다.
리뷰 16
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

필터:
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

renato1967
19
renato1967 2025.09.02 07:31 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Eugene Zhuang
521
Eugene Zhuang 2024.10.12 06:37 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Ravi Chandiran
728
Ravi Chandiran 2024.01.25 09:48 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2023.05.27 12:45 
 

Very good EA just use good task control

budihartono71
216
budihartono71 2023.05.03 01:17 
 

i edit my review after new update, EA work better then before. thank you for update

Markus Mlekuz
261
Markus Mlekuz 2023.05.02 23:13 
 

Very good EA, easy to handle. I've been using the EA a couple of weeks and other vr systems. Vladimir has very good support and always answers in a very short time! Keep up the amazing work, THX, BG Maxx

eppk alaa
521
eppk alaa 2023.02.26 16:54 
 

it works nice,highly recomnded

TradFMED62
385
TradFMED62 2023.02.09 10:58 
 

Hello, I have the VR Lollipop now 1 month in real money operation with 3 currency pairs.... Total return 26 percent.... runs very well,...I hope it goes on stable like this...THANKS

Hector Ranola Lopez
168
Hector Ranola Lopez 2022.12.14 05:27 
 

The EA works, it can build your account gradually. Tt took me lots and lots of trial and error and optimization of the settings but hard work paid off. I have the best set file the EA can have. PM me if interested.

Wolfgang Rockert
2345
Wolfgang Rockert 2022.10.28 08:21 
 

Very flexible EA, you have to do your work with Strategy tester and you get very good longterm results. Good work!

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
828
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2022.10.23 14:53 
 

great job still testing well see

Andreas Gebetsberger
608
Andreas Gebetsberger 2022.10.18 16:42 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Evgen
38
Evgen 2022.10.13 09:53 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Vladimir Pastushak
106835
개발자의 답변 Vladimir Pastushak 2022.10.13 09:54
Большое спасибо! Изобретаем)
리뷰 답변