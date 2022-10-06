獨特的技術在發揮作用 VR Lollipop

是一種獨特的自動交易策略，用於在當前市場趨勢內進行交易。機器人的獨特之處在於使用了複雜的演算法，讓您可以按照市場趨勢的方向逐步加倉。在這種情況下，由於損益平衡功能，所有未平倉部位都會自動轉移到安全模式。當停損水準移至損益平衡區域時，部位被視為安全。這些複雜的操作是使用 MetaTrader 終端的強大功能來執行的。

該機器人的主要特點之一是使用浮動尾隨。與固定大小的傳統追蹤不同，此方法基於價格的百分比變化。停損大小以百分比而非點數計算，這可以防止在市場小幅調整期間過早平倉。因此，累積的部位將保持未平倉狀態，直到主要趨勢改變。

週期交易

另一項重要技術是循環交易原理。週期是指機器人開立新部位並持有部位至達到損益平衡狀態的時間段。只有當所有當前部位均已獲利平倉或轉移至安全模式時，新的週期才會開始。

使用配對職位

機器人 VR Lollipop 始終使用配對交易策略。每個新系列的操作都從開設兩個相反的部位開始。然後，根據對當前趨勢的分析，機器人會根據主要市場走勢平倉，留下有利可圖的交易。

客製化和適應市場

為了評估的有效性，建議在模擬帳戶上安裝演示版本，並觀察機器人在多個交易時段的操作。具有靈活的設置，可讓您適應各種金融工具。為了更好地了解系統的工作原理，可以使用螢幕截圖和視訊演示。然而，測試演算法最有效的方法是在訓練帳戶上測試機器人。

預設設定適用於 5 位經紀商，並標示符號 (*)

* Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - 最大允許點差；如果點差大於交易者指定的點差，交易機器人將停止交易，直到點差降至指定點以下。要關閉該設置，請將值設為 0。

Lot calculation type - 手數計算類型

Fixed lot (Example: 0.01) - 固定標準批次。範例：0.01



Percentage lot (Example: 8) - 利息手數，以交易帳戶餘額的百分比計算的手數。



Balance for minimum lot (Example: 300) - 手數是根據金額的倍數計算。公式：存款 / Balance for minimum lot * 最小可用手數。因此，交易者可以計算所需金額的倍數的手數。範例：300

Initial lots - 交易策略的初始手數不能小於經紀商允許的最小可接受手數。如果指定的手數不正確，交易機器人將發出警告。建議設定比允許的最小值稍大一些。例如，0.02 或 0.03。該數值越高，當前趨勢方向累積的部位量就越多。

Lot multiplier (0 - Disable) - 手數乘數，用於增加逆勢交易的部位數量。可接受的最小值為 1.1。建議值2。

Lot reduction - 沿趨勢方向減少頭寸數量。如果初始手數參數大於經紀商允許的最小手數，則對於後續頭寸，手數將減少此設定中指定的值。

Minimum lot for trend trading - 最小交易手數，該設定允許您設定在設定中減少手數後獲得的最小手數 Initial lots. 在趨勢的方向上，交易機器人使用以下公式計算新手數 Initial lots - Lot reduction = новый лот для открытия позиции. В случае если новый лот будет меньше, чем Minimum lot for trend trading, 那麼交易機器人將獲取用戶在此設定中指定的手數。建議放置允許的最小手數。

Distance calculation method - 距離計算的類型。

Distance in points - 距離以點計算。



Distance in percentage - 距離以類型計算為最後未平倉部位的百分比。例如：如果開倉價為1.23567，設定中指定0.5，則下一個開倉價為1.24073。價格變化以百分比計算。



Distance = Bollinger Bands difference - 距離計算為指標條之間的差異 Bolinger Bands.



Distance * number of positions - 距離計算為設定中指定的點數 Distance value, 乘以按類型劃分的反向位置數。例如：已建 6 個賣出部位和 1 個買入部位，則開出下一對部位的距離將等於 Distance value * 6.



Distance = average bar size - 距離計算為之間的平均值 High - Low 給出 Distance value 條數.

* Distance value - 設定值 - 距離計算類型。

* Profit to the Plus (Points) - 當一系列逆勢平倉時增加利潤。交易機器人演算法計算所有潛在風險部位的平均價格。計算均價的結果將為0利潤。若要排除 0，您應該在此設定中指定所需的利潤金額（以點數為單位）。

* Breakeven (Points) - 損益平衡，即趨勢方向上持倉未損失的點數。損益平衡的部位被認為是無風險的。只有將部位修改為無風險部位後，才會開立下一對部位。

New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - 新柱，限制在一個時期內頻繁建倉的設置。如果啟用該設置，則只有當該設定中指定的新交易週期發生時，才會開立新的交易對。建議至少設定一小時，但在某些情況下您可以設定更短的時間。

Trailing stop type - 追蹤停損類型

Manual - 手動，在此模式下，移動停損水準僅取決於交易者本身。交易機器人僅將部位轉移至無損失部位。接下來，交易者自己調整停損。



Dynamic - 動態追蹤停損，取決於設定 Potential trend size, 交易者指示最大的期望趨勢大小，使用複雜的百分比公式的交易演算法，並沿著趨勢的方向平滑地移動止損水準。趨勢越大，價格越接近交易者指定的趨勢大小，追蹤停損的作用就越激進。

* Potential trend size (points) (0 – disable) - 潛在趨勢大小（以點為單位）。建議在指定數值之前，測量金融工具小時圖上的最後 3-4 個大趨勢，並以點為單位指示平均值。在大多數情況下，外匯市場的價值在 5000-10000 點之間波動。

Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - 最大追蹤停損，表示百分比 Potential trend size, 交易機器人可以將止損水準移動到該水準。最大允許值為 95%。如果趨勢結果大於交易者預期和計算的結果，此設定可讓您更平穩地移動停損水平，而不是在趨勢結束時平倉。

Trailing % Stop Revers trend - 價格反轉的追蹤停損；在價格反轉並朝平倉止損方向移動的情況下，交易機器人會更積極地朝價格方向移動停損。

* Trailing Stop Global (Point) - 全局追蹤停損，這種類型的追蹤停損根據經典追蹤停損演算法工作。此設定可讓您對無風險頭寸的止損進行分組，並將它們作為一個群組進行移動。這種類型的追蹤停損具有最高優先權。建議按照公式近似表示 Potential trend size / 10.

Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - 在實現盈利或虧損後平倉所有部位。此設定可讓您在達到指定的利潤或損失時平倉交易機器人開立的所有部位。要以獲利平倉，您應該指明所需利潤的值，例如：50。

Expert actions after closing all positions - 交易機器人在平掉所有部位以獲得利潤或損失後的行為。

Full stop trading and Close all positions - 完全停止而不恢復貿易。



Continue trading and Close all positions - 平掉所有部位後，繼續交易。

Push for smartphone - 終端機中智慧型手機上的通知 MetaTrader.

Push for terminal - 終端本身的通知 MetaTrader (Alert)

Push for E-Mail - 透過電子郵件通知。

Push for Telegram channel - 電報頻道通知。

Channel name - 發布訊息的頻道名稱。

Telegram bot token - 電報機器人金鑰。

Dashboard size - 包含交易策略資料的資訊面板的大小。策略和優化測試器中不顯示資訊面板。

Magic Number - 用於控制交易機器人開倉的唯一編號。每個位置都標有指定的編號。透過這種方法，交易機器人可以將其部位與另一個交易機器人或交易者手動開倉的部位區分開來。如果您指定值為 0，交易機器人將開倉數量為 0，同時控制交易者手動開倉。如果您設定-1，交易機器人將控制絕對所有交易頭寸，包括交易者用手開倉的頭寸、由交易機器人本身開倉的頭寸以及由其他交易機器人開倉的頭寸。需要注意的是，值為 - 1 時，交易機器人之間可能會發生衝突，因此您應該充分了解交易帳戶上會發生什麼。建議指定大於0的值。

* Slippage (Points) - 滑點設定允許經紀商的伺服器接受請求價格範圍內的交易訂單。

Commentary on positions - 對交易機器人倉位的評論。交易者可以設定「掩碼」來顯示評論。

