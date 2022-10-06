VR Lollipop

VR Lollipop mevcut piyasa trendine göre işlem yapmaya yönelik benzersiz bir otomatik işlem stratejisidir. Bu robotun benzersizliği, piyasa eğiliminin yönüne göre konumları kademeli olarak artırmanıza olanak tanıyan karmaşık bir algoritmanın kullanılmasında yatmaktadır. Bu durumda başabaş fonksiyonu sayesinde tüm açık pozisyonlar otomatik olarak güvenli moda aktarılır. Zararı durdur seviyesi başa baş bölgesine taşındığında pozisyon güvenli kabul edilir. Bu karmaşık işlemler MetaTrader terminalinin güçlü işlevselliği kullanılarak gerçekleştirilir.

Set dosyaları, ürünün demo versiyonları, talimatlar ve bonuslar mevcuttur [blog]
Sürümü [MetaTrader 5]

Benzersiz teknolojiler iş başında VR Lollipop

Robotun en önemli özelliklerinden biri yüzer izlemenin kullanılmasıdır. Sabit boyutlu geleneksel takipten farklı olarak bu yöntem, fiyattaki yüzde değişime dayanır. Zararı durdurma boyutu, puan cinsinden değil yüzde olarak hesaplanır; bu, küçük piyasa düzeltmeleri sırasında pozisyonların zamanından önce kapatılmasını önler. Böylece birikmiş pozisyonlar ana trend değişene kadar açık kalır.

Döngüler halinde ticaret

Bir diğer önemli teknoloji ise döngüsel ticaret ilkesidir. Döngü, robotun yeni pozisyonlar açtığı ve bunları başabaş durumuna ulaşana kadar tuttuğu süreyi ifade eder. Yeni bir döngü ancak mevcut tüm pozisyonlar kârla kapatıldığında veya güvenli moda aktarıldığında başlar.

Eşleştirilmiş konumlarla çalışma

VR Lollipop robotu her zaman eşleştirilmiş bir ticaret stratejisi kullanır. Her yeni operasyon serisi iki karşıt pozisyonun açılmasıyla başlar. Ardından, mevcut trendlerin analizine dayanarak robot, ana piyasa hareketine karşı olan bir pozisyonu kapatarak karlı bir ticareti açık bırakır.

VR Lollipop'un etkinliğini değerlendirmek için, bir demo hesabına bir demo sürümü yüklemeniz ve birkaç işlem seansında robotun eylemlerini gözlemlemeniz önerilir.

Özelleştirmeler ve pazarlara uyum

VR Lollipop, onu çeşitli finansal araçlara uyarlamanıza olanak tanıyan esnek ayarlara sahiptir. Sistemin nasıl çalıştığının daha iyi anlaşılması için ekran görüntüleri ve video gösterimleri mevcuttur. Ancak algoritmaları test etmenin en etkili yolu robotu eğitim hesaplarında test etmektir.

Varsayılan ayarlar 5 basamaklı bir komisyoncu içindir ve (*) sembolüyle işaretlenmiştir.

< = Trading settings = >
  • * Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - İzin verilen maksimum spread; eğer spread, yatırımcı tarafından belirtilenden büyükse, işlem robotu, spread belirtilenin altına düşene kadar işlemi durduracaktır. Ayarı kapatmak için değeri 0 olarak ayarlayın. Bu ayar, işleminin sonucunu anlayarak en iyi şekilde kullanılır.
< = Lot calculation settings = >
  • Lot calculation type - Lot hesaplama türü
    • Fixed lot (Example: 0.01) - sabit standart lot. Örnek: 0,01
    • Percentage lot (Example: 8) - faiz lotu, işlem hesabı bakiyesinin yüzdesi olarak hesaplanan bir lot.
    • Balance for minimum lot (Example: 300) - lot miktarın katı olarak hesaplanır. Formül: Mevduat / Balance for minimum lot * minimum mevcut lot. Böylece tüccar, lotu istenilen miktarın katları olarak hesaplayabilir. Örnek: 300
  • Initial lots - Bir ticaret stratejisinin alım satımı için ilk lot, komisyoncunun izin verdiği minimum kabul edilebilir lottan daha az olamaz. Partinin yanlış belirtilmesi durumunda işlem robotu bir uyarı verecektir. İzin verilen minimum değerden biraz daha fazlasını ayarlamanız önerilir. Örneğin 0,02 veya 0,03. Bu değer ne kadar yüksek olursa, mevcut trend yönünde o kadar fazla pozisyon hacmi birikecektir.
  • Lot multiplier (0 - Disable) - lot çarpanı, trende karşı işlem yapmak için pozisyon hacmini artırmak için kullanılır. Kabul edilebilir minimum değer 1,1'dir. Önerilen değer 2. Agresif ve riskli değerler 2x'ten büyük.
  • Lot reduction - trend yönünde pozisyonların çoğunu azaltmak. Eğer parametre Initial Lot Broker tarafından izin verilen minimum lottan daha büyükse, sonraki pozisyonlar için lot bu ayarda belirtilen değer kadar azaltılacaktır.
  • Minimum lot for trend trading - Ticaret için minimum lot, ayar, lot azaltıldıktan sonra elde edilecek minimum lotu ayarlamanıza olanak tanır Initial lots. Trend doğrultusunda ticaret robotu aşağıdaki formülü kullanarak yeni bir lot hesaplar: Initial lots - Lot reduction = pozisyon açmak için yeni bir lot. Yeni parti daha az ise Minimum lot for trend trading, daha sonra ticaret robotu bu ayarda kullanıcı tarafından belirtilen lotu alacaktır. İzin verilen minimum partinin yerleştirilmesi tavsiye edilir.
< = Profit settings = >
  • Distance calculation method - mesafe hesaplama türü.
    • Distance in points - Mesafe puan olarak hesaplanır.
    • Distance in percentage - Mesafe, türe göre son açık konumun yüzdesi olarak hesaplanır. Örneğin: 1,23567 fiyatından bir pozisyon açılmışsa ve ayarlarda 0,5 belirtilmişse bir sonraki açılış fiyatı 1,24073 olacaktır. Fiyat değişimi yüzde olarak hesaplanır.
    • Distance = Bollinger Bands difference - mesafe gösterge çubukları arasındaki fark olarak hesaplanır Bolinger Bands.
    • Distance * number of positions - mesafe, ayarlarda belirtilen nokta sayısı olarak hesaplanır Distance value, türe göre ters konumların sayısıyla çarpılır. Örneğin: 6 satış pozisyonu ve 1 alış pozisyonu açık, bir sonraki pozisyon çiftinin açılma mesafesi şuna eşit olacaktır: Distance value * 6.
    • Distance = average bar size - mesafe arasındaki ortalama değer olarak hesaplanır. High - Low verilen Distance value çubuk sayısı.
  • * Distance value - ayar değeri - Mesafe hesaplama türü.
  • * Profit to the Plus (Points) - trende karşı bir dizi pozisyonu kapatırken kar eklemek. Ticaret robotu algoritması, potansiyel olarak riskli tüm pozisyonların ortalama fiyatını hesaplar. Ortalama fiyat hesaplamasının sonucu 0 kar olacaktır. 0'ı hariç tutmak için bu ayarda istediğiniz kar miktarını puan olarak belirtmelisiniz.
  • * Breakeven (Points) - başabaş, trend yönündeki bir pozisyon için kayıpsız puan sayısı. Başabaşa kalan pozisyonlar risksiz olarak kabul edilir. Ancak pozisyon risksiz bir pozisyona değiştirildikten sonra bir sonraki pozisyon çifti açılır.
  • New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - yeni çubuk, bir dönemde pozisyon gruplarının sık sık açılmasını sınırlayan bir ayardır. Ayar etkinleştirilirse, yeni bir işlem pozisyonu çifti yalnızca ayarlarda belirtilen yeni bir işlem dönemi oluştuğunda açılacaktır. En az bir saate ayarlanması tavsiye edilir ancak bazı durumlarda daha kısa bir süreye de ayarlayabilirsiniz.
< = Trailing stop settings = >
  • Trailing stop type - sondaki durdurma türü
    • Manual - manuel olarak, bu modda, zararı durdurma seviyelerinin hareket ettirilmesi yalnızca yatırımcının kendisine bağlıdır. Ticaret robotu pozisyonları yalnızca kayıpsız bir pozisyona aktarır. Daha sonra tüccarın kendisi zararı durdurma işlemini gerçekleştirir.
    • Dynamic - dinamik takip durdurma, ayarlara bağlıdır Potential trend size, tüccar istenen maksimum trend boyutunu, karmaşık bir yüzde formülü kullanan bir ticaret algoritmasını belirtir ve zararı durdurma seviyelerini trend yönünde sorunsuz bir şekilde hareket ettirir. Trend ne kadar büyükse ve fiyat, tüccar tarafından belirlenen trend boyutuna ne kadar yakınsa, takip eden durdurma işlemi de o kadar agresif çalışır.
  • * Potential trend size (points) (0 – disable) - puan cinsinden potansiyel trend boyutu. Değeri belirlemeden önce finansal aracın saatlik grafiğindeki son 3-4 büyük trendin ölçülmesi ve ortalama değerin puan olarak belirtilmesi tavsiye edilir. Çoğu durumda, Forex piyasasında değer 5000-10000 puan arasında dalgalanır.
  • Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - maksimum sondaki durdurma yüzdesini gösterir Potential trend size, ticaret robotunun zararı durdurma seviyelerini hareket ettirebileceği yer. İzin verilen maksimum değer %95'tir. Bu ayar, trendin yatırımcının beklediğinden ve hesapladığından daha büyük çıkması durumunda, zararı durdurma seviyelerini daha sorunsuz bir şekilde hareket ettirmenize ve trendin sonunda pozisyonları kapatmamanıza olanak tanır.
  • Trailing % Stop Revers trend - fiyatın tersine dönmesi için takip eden durdurma; fiyatın tersine döndüğü ve zararı durdurma ile karlı pozisyonları kapatma yönünde hareket ettiği durumlarda, ticaret robotu kayıpları durdurmayı fiyat yönünde daha agresif bir şekilde hareket ettirir.
  • * Trailing Stop Global (Point) - Küresel takip eden durdurma, bu tür takip eden durdurma, klasik takip eden durdurma algoritmasına göre çalışır. Bu ayar, risksiz pozisyonlardaki zararları durdurmayı gruplandırmanıza ve bunları grup olarak taşımanıza olanak tanır. Bu tür takip eden durdurma en yüksek önceliğe sahiptir. Formüle göre yaklaşık olarak belirtilmesi tavsiye edilir. Potential trend size / 10.
< = MM Settings = >
  • Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - kar veya zarara ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatın. Bu ayar, belirli bir kâr veya zarara ulaşıldığında ticaret robotunun açtığı tüm pozisyonları kapatmanıza olanak tanır. Kârla kapatmak için istenen kârın değerini belirtmelisiniz. Örnek: 50. Zararları sabitlemek için Örnek: -50.
  • Expert actions after closing all positions - kar veya zarar için tüm pozisyonları kapattıktan sonra bir ticaret robotunun eylemleri.
    • Full stop trading and Close all positions - ticaretin yeniden başlaması olmadan tamamen durma.
    • Continue trading and Close all positions - Tüm pozisyonları kapattıktan sonra ticarete devam edin.
< = Notification settings = >
  • Push for smartphone - terminaldeki akıllı telefonda bildirim MetaTrader.
  • Push for terminal - terminalin kendisinde bildirim MetaTrader (Alert)
  • Push for E-Mail - e-postayla bildirim.
  • Push for Telegram channel - Telegram kanalında bildirim.
  • Channel name - mesaj göndermek için kanal adı.
  • Telegram bot token - telgraf botunun gizli anahtarı.
  • Dashboard size - ticaret stratejisi verilerini içeren bilgi panelinin boyutu. Bilgi paneli, strateji ve optimizasyon test cihazında gösterilmez.
< = Other settings = >
  • Magic Number - Bir ticaret robotu tarafından açılan pozisyonları kontrol etmek için benzersiz bir sayı. Her konum belirli bir sayıyla işaretlenmiştir. Bu yöntem sayesinde bir ticaret robotu, kendi pozisyonlarını başka bir ticaret robotu veya bir tüccar tarafından manuel olarak açılan pozisyonlardan ayırt edebilir. 0 değerini belirtirseniz, işlem robotu 0 rakamlı pozisyonları açacak ve aynı anda işlemcinin açtığı pozisyonları manuel olarak kontrol edecektir. -1'i ayarlarsanız, ticaret robotu, hem tüccarın elleriyle açtığı, hem de ticaret robotunun kendisi tarafından açılan ve diğer ticaret robotları tarafından açılanlar olmak üzere kesinlikle tüm ticaret pozisyonlarının kontrolünü ele alacaktır. -1 değeri ile ticaret robotları arasında bir çakışma meydana gelebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle ticaret hesabında ne olacağını iyi anlamalısınız. 0'dan büyük bir değer belirtmeniz önerilir.
  • * Slippage (Points) - kayma ayarı, komisyoncunun sunucusunun istenen fiyat aralığındaki alım satım emirlerini kabul etmesine olanak tanır.
  • Commentary on positions - Ticaret robotunun pozisyonları hakkında yorum. Yatırımcı, yorumları görüntülemek için "Maskeler" ayarlayabilir.
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

renato1967
19
renato1967 2025.09.02 07:31 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Eugene Zhuang
520
Eugene Zhuang 2024.10.12 06:37 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Ravi Chandiran
728
Ravi Chandiran 2024.01.25 09:48 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2023.05.27 12:45 
 

Very good EA just use good task control

budihartono71
216
budihartono71 2023.05.03 01:17 
 

i edit my review after new update, EA work better then before. thank you for update

Markus Mlekuz
261
Markus Mlekuz 2023.05.02 23:13 
 

Very good EA, easy to handle. I've been using the EA a couple of weeks and other vr systems. Vladimir has very good support and always answers in a very short time! Keep up the amazing work, THX, BG Maxx

eppk alaa
521
eppk alaa 2023.02.26 16:54 
 

it works nice,highly recomnded

TradFMED62
385
TradFMED62 2023.02.09 10:58 
 

Hello, I have the VR Lollipop now 1 month in real money operation with 3 currency pairs.... Total return 26 percent.... runs very well,...I hope it goes on stable like this...THANKS

Hector Ranola Lopez
168
Hector Ranola Lopez 2022.12.14 05:27 
 

The EA works, it can build your account gradually. Tt took me lots and lots of trial and error and optimization of the settings but hard work paid off. I have the best set file the EA can have. PM me if interested.

Wolfgang Rockert
2345
Wolfgang Rockert 2022.10.28 08:21 
 

Very flexible EA, you have to do your work with Strategy tester and you get very good longterm results. Good work!

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
813
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2022.10.23 14:53 
 

great job still testing well see

Andreas Gebetsberger
608
Andreas Gebetsberger 2022.10.18 16:42 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Evgen
38
Evgen 2022.10.13 09:53 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Vladimir Pastushak
106704
Geliştiriciden yanıt Vladimir Pastushak 2022.10.13 09:54
Большое спасибо! Изобретаем)
İncelemeye yanıt