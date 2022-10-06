Set dosyaları, ürünün demo versiyonları, talimatlar ve bonuslar mevcuttur [blog]

Benzersiz teknolojiler iş başında VR Lollipop

mevcut piyasa trendine göre işlem yapmaya yönelik benzersiz bir otomatik işlem stratejisidir. Bu robotun benzersizliği, piyasa eğiliminin yönüne göre konumları kademeli olarak artırmanıza olanak tanıyan karmaşık bir algoritmanın kullanılmasında yatmaktadır. Bu durumda başabaş fonksiyonu sayesinde tüm açık pozisyonlar otomatik olarak güvenli moda aktarılır. Zararı durdur seviyesi başa baş bölgesine taşındığında pozisyon güvenli kabul edilir. Bu karmaşık işlemler MetaTrader terminalinin güçlü işlevselliği kullanılarak gerçekleştirilir.

Robotun en önemli özelliklerinden biri yüzer izlemenin kullanılmasıdır. Sabit boyutlu geleneksel takipten farklı olarak bu yöntem, fiyattaki yüzde değişime dayanır. Zararı durdurma boyutu, puan cinsinden değil yüzde olarak hesaplanır; bu, küçük piyasa düzeltmeleri sırasında pozisyonların zamanından önce kapatılmasını önler. Böylece birikmiş pozisyonlar ana trend değişene kadar açık kalır.

Döngüler halinde ticaret

Bir diğer önemli teknoloji ise döngüsel ticaret ilkesidir. Döngü, robotun yeni pozisyonlar açtığı ve bunları başabaş durumuna ulaşana kadar tuttuğu süreyi ifade eder. Yeni bir döngü ancak mevcut tüm pozisyonlar kârla kapatıldığında veya güvenli moda aktarıldığında başlar.

Eşleştirilmiş konumlarla çalışma

VR Lollipop robotu her zaman eşleştirilmiş bir ticaret stratejisi kullanır. Her yeni operasyon serisi iki karşıt pozisyonun açılmasıyla başlar. Ardından, mevcut trendlerin analizine dayanarak robot, ana piyasa hareketine karşı olan bir pozisyonu kapatarak karlı bir ticareti açık bırakır.

Özelleştirmeler ve pazarlara uyum

'un etkinliğini değerlendirmek için, bir demo hesabına bir demo sürümü yüklemeniz ve birkaç işlem seansında robotun eylemlerini gözlemlemeniz önerilir., onu çeşitli finansal araçlara uyarlamanıza olanak tanıyan esnek ayarlara sahiptir. Sistemin nasıl çalıştığının daha iyi anlaşılması için ekran görüntüleri ve video gösterimleri mevcuttur. Ancak algoritmaları test etmenin en etkili yolu robotu eğitim hesaplarında test etmektir.

Varsayılan ayarlar 5 basamaklı bir komisyoncu içindir ve (*) sembolüyle işaretlenmiştir.

* Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - İzin verilen maksimum spread; eğer spread, yatırımcı tarafından belirtilenden büyükse, işlem robotu, spread belirtilenin altına düşene kadar işlemi durduracaktır. Ayarı kapatmak için değeri 0 olarak ayarlayın. Bu ayar, işleminin sonucunu anlayarak en iyi şekilde kullanılır.

Lot calculation type - Lot hesaplama türü

Fixed lot (Example: 0.01) - sabit standart lot. Örnek: 0,01



Percentage lot (Example: 8) - faiz lotu, işlem hesabı bakiyesinin yüzdesi olarak hesaplanan bir lot.



Balance for minimum lot (Example: 300) - lot miktarın katı olarak hesaplanır. Formül: Mevduat / Balance for minimum lot * minimum mevcut lot. Böylece tüccar, lotu istenilen miktarın katları olarak hesaplayabilir. Örnek: 300

Initial lots - Bir ticaret stratejisinin alım satımı için ilk lot, komisyoncunun izin verdiği minimum kabul edilebilir lottan daha az olamaz. Partinin yanlış belirtilmesi durumunda işlem robotu bir uyarı verecektir. İzin verilen minimum değerden biraz daha fazlasını ayarlamanız önerilir. Örneğin 0,02 veya 0,03. Bu değer ne kadar yüksek olursa, mevcut trend yönünde o kadar fazla pozisyon hacmi birikecektir.

Lot multiplier (0 - Disable) - lot çarpanı, trende karşı işlem yapmak için pozisyon hacmini artırmak için kullanılır. Kabul edilebilir minimum değer 1,1'dir. Önerilen değer 2. Agresif ve riskli değerler 2x'ten büyük.

Lot reduction - trend yönünde pozisyonların çoğunu azaltmak. Eğer parametre Initial Lot Broker tarafından izin verilen minimum lottan daha büyükse, sonraki pozisyonlar için lot bu ayarda belirtilen değer kadar azaltılacaktır.

Minimum lot for trend trading - Ticaret için minimum lot, ayar, lot azaltıldıktan sonra elde edilecek minimum lotu ayarlamanıza olanak tanır Initial lots. Trend doğrultusunda ticaret robotu aşağıdaki formülü kullanarak yeni bir lot hesaplar: Initial lots - Lot reduction = pozisyon açmak için yeni bir lot. Yeni parti daha az ise Minimum lot for trend trading, daha sonra ticaret robotu bu ayarda kullanıcı tarafından belirtilen lotu alacaktır. İzin verilen minimum partinin yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Distance calculation method - mesafe hesaplama türü.

Distance in points - Mesafe puan olarak hesaplanır.



Distance in percentage - Mesafe, türe göre son açık konumun yüzdesi olarak hesaplanır. Örneğin: 1,23567 fiyatından bir pozisyon açılmışsa ve ayarlarda 0,5 belirtilmişse bir sonraki açılış fiyatı 1,24073 olacaktır. Fiyat değişimi yüzde olarak hesaplanır.



Distance = Bollinger Bands difference - mesafe gösterge çubukları arasındaki fark olarak hesaplanır Bolinger Bands.



Distance * number of positions - mesafe, ayarlarda belirtilen nokta sayısı olarak hesaplanır Distance value, türe göre ters konumların sayısıyla çarpılır. Örneğin: 6 satış pozisyonu ve 1 alış pozisyonu açık, bir sonraki pozisyon çiftinin açılma mesafesi şuna eşit olacaktır: Distance value * 6.



Distance = average bar size - mesafe arasındaki ortalama değer olarak hesaplanır. High - Low verilen Distance value çubuk sayısı.

* Distance value - ayar değeri - Mesafe hesaplama türü.

* Profit to the Plus (Points) - trende karşı bir dizi pozisyonu kapatırken kar eklemek. Ticaret robotu algoritması, potansiyel olarak riskli tüm pozisyonların ortalama fiyatını hesaplar. Ortalama fiyat hesaplamasının sonucu 0 kar olacaktır. 0'ı hariç tutmak için bu ayarda istediğiniz kar miktarını puan olarak belirtmelisiniz.

* Breakeven (Points) - başabaş, trend yönündeki bir pozisyon için kayıpsız puan sayısı. Başabaşa kalan pozisyonlar risksiz olarak kabul edilir. Ancak pozisyon risksiz bir pozisyona değiştirildikten sonra bir sonraki pozisyon çifti açılır.

New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - yeni çubuk, bir dönemde pozisyon gruplarının sık sık açılmasını sınırlayan bir ayardır. Ayar etkinleştirilirse, yeni bir işlem pozisyonu çifti yalnızca ayarlarda belirtilen yeni bir işlem dönemi oluştuğunda açılacaktır. En az bir saate ayarlanması tavsiye edilir ancak bazı durumlarda daha kısa bir süreye de ayarlayabilirsiniz.

Trailing stop type - sondaki durdurma türü

Manual - manuel olarak, bu modda, zararı durdurma seviyelerinin hareket ettirilmesi yalnızca yatırımcının kendisine bağlıdır. Ticaret robotu pozisyonları yalnızca kayıpsız bir pozisyona aktarır. Daha sonra tüccarın kendisi zararı durdurma işlemini gerçekleştirir.



Dynamic - dinamik takip durdurma, ayarlara bağlıdır Potential trend size, tüccar istenen maksimum trend boyutunu, karmaşık bir yüzde formülü kullanan bir ticaret algoritmasını belirtir ve zararı durdurma seviyelerini trend yönünde sorunsuz bir şekilde hareket ettirir. Trend ne kadar büyükse ve fiyat, tüccar tarafından belirlenen trend boyutuna ne kadar yakınsa, takip eden durdurma işlemi de o kadar agresif çalışır.

* Potential trend size (points) (0 – disable) - puan cinsinden potansiyel trend boyutu. Değeri belirlemeden önce finansal aracın saatlik grafiğindeki son 3-4 büyük trendin ölçülmesi ve ortalama değerin puan olarak belirtilmesi tavsiye edilir. Çoğu durumda, Forex piyasasında değer 5000-10000 puan arasında dalgalanır.

Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - maksimum sondaki durdurma yüzdesini gösterir Potential trend size, ticaret robotunun zararı durdurma seviyelerini hareket ettirebileceği yer. İzin verilen maksimum değer %95'tir. Bu ayar, trendin yatırımcının beklediğinden ve hesapladığından daha büyük çıkması durumunda, zararı durdurma seviyelerini daha sorunsuz bir şekilde hareket ettirmenize ve trendin sonunda pozisyonları kapatmamanıza olanak tanır.

Trailing % Stop Revers trend - fiyatın tersine dönmesi için takip eden durdurma; fiyatın tersine döndüğü ve zararı durdurma ile karlı pozisyonları kapatma yönünde hareket ettiği durumlarda, ticaret robotu kayıpları durdurmayı fiyat yönünde daha agresif bir şekilde hareket ettirir.

* Trailing Stop Global (Point) - Küresel takip eden durdurma, bu tür takip eden durdurma, klasik takip eden durdurma algoritmasına göre çalışır. Bu ayar, risksiz pozisyonlardaki zararları durdurmayı gruplandırmanıza ve bunları grup olarak taşımanıza olanak tanır. Bu tür takip eden durdurma en yüksek önceliğe sahiptir. Formüle göre yaklaşık olarak belirtilmesi tavsiye edilir. Potential trend size / 10.

Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - kar veya zarara ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatın. Bu ayar, belirli bir kâr veya zarara ulaşıldığında ticaret robotunun açtığı tüm pozisyonları kapatmanıza olanak tanır. Kârla kapatmak için istenen kârın değerini belirtmelisiniz. Örnek: 50. Zararları sabitlemek için Örnek: -50.

Expert actions after closing all positions - kar veya zarar için tüm pozisyonları kapattıktan sonra bir ticaret robotunun eylemleri.

Full stop trading and Close all positions - ticaretin yeniden başlaması olmadan tamamen durma.



Continue trading and Close all positions - Tüm pozisyonları kapattıktan sonra ticarete devam edin.

Push for smartphone - terminaldeki akıllı telefonda bildirim MetaTrader.

Push for terminal - terminalin kendisinde bildirim MetaTrader (Alert)

Push for E-Mail - e-postayla bildirim.

Push for Telegram channel - Telegram kanalında bildirim.

Channel name - mesaj göndermek için kanal adı.

Telegram bot token - telgraf botunun gizli anahtarı.

Dashboard size - ticaret stratejisi verilerini içeren bilgi panelinin boyutu. Bilgi paneli, strateji ve optimizasyon test cihazında gösterilmez.

Magic Number - Bir ticaret robotu tarafından açılan pozisyonları kontrol etmek için benzersiz bir sayı. Her konum belirli bir sayıyla işaretlenmiştir. Bu yöntem sayesinde bir ticaret robotu, kendi pozisyonlarını başka bir ticaret robotu veya bir tüccar tarafından manuel olarak açılan pozisyonlardan ayırt edebilir. 0 değerini belirtirseniz, işlem robotu 0 rakamlı pozisyonları açacak ve aynı anda işlemcinin açtığı pozisyonları manuel olarak kontrol edecektir. -1'i ayarlarsanız, ticaret robotu, hem tüccarın elleriyle açtığı, hem de ticaret robotunun kendisi tarafından açılan ve diğer ticaret robotları tarafından açılanlar olmak üzere kesinlikle tüm ticaret pozisyonlarının kontrolünü ele alacaktır. -1 değeri ile ticaret robotları arasında bir çakışma meydana gelebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle ticaret hesabında ne olacağını iyi anlamalısınız. 0'dan büyük bir değer belirtmeniz önerilir.

* Slippage (Points) - kayma ayarı, komisyoncunun sunucusunun istenen fiyat aralığındaki alım satım emirlerini kabul etmesine olanak tanır.

Commentary on positions - Ticaret robotunun pozisyonları hakkında yorum. Yatırımcı, yorumları görüntülemek için "Maskeler" ayarlayabilir.

