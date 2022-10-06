Les fichiers d'ensemble, les versions de démonstration du produit, les instructions et les bonus sont disponibles [blog]

Version pour [MetaTrader 5]

Des technologies uniques au travail VR Lollipop

est une stratégie de trading automatisée unique pour trader la tendance actuelle du marché. La particularité de ce robot réside dans l'utilisation d'un algorithme complexe qui permet d'augmenter progressivement les positions en fonction de l'orientation de la tendance du marché. Dans ce cas, toutes les positions ouvertes sont automatiquement transférées en mode sans échec grâce à la fonction d'équilibre. Une position est considérée comme sûre lorsque le niveau de stop loss est déplacé vers la zone d’équilibre. Ces opérations complexes sont effectuées à l'aide de la puissante fonctionnalité du terminal MetaTrader.

L’une des principales caractéristiques du robot est l’utilisation d’un système de traînée flottante. Contrairement au trail traditionnel avec une taille fixe, cette méthode est basée sur le pourcentage de variation du prix. La taille du stop loss est calculée en pourcentage plutôt qu'en points, ce qui empêche la fermeture prématurée des positions lors de corrections mineures du marché. Ainsi, les positions accumulées restent ouvertes jusqu'à ce que la tendance principale change.

Trading par cycles

Une autre technologie importante est le principe du cycle trading. Un cycle fait référence à la période pendant laquelle le robot ouvre de nouvelles positions et les maintient jusqu'à ce qu'elles atteignent un état d'équilibre. Un nouveau cycle ne commence que lorsque toutes les positions actuelles sont fermées avec profit ou transférées en mode sans échec.

Travailler avec des postes jumelés

Le robot VR Lollipop utilise toujours une stratégie commerciale par paires. Chaque nouvelle série d'opérations commence par l'ouverture de deux positions opposées. Ensuite, sur la base d'une analyse des tendances actuelles, le robot clôture une position dirigée contre le principal mouvement du marché, laissant ainsi ouverte une transaction rentable.

Personnalisations et adaptation aux marchés

Pour évaluer l'efficacité de, il est recommandé d'installer une version démo sur un compte démo et d'observer les actions du robot sur plusieurs sessions de trading.dispose de paramètres flexibles, ce qui vous permet de l'adapter à divers instruments financiers. Pour une meilleure compréhension du fonctionnement du système, des captures d'écran et des démonstrations vidéo sont disponibles. Cependant, le moyen le plus efficace de tester les algorithmes est de tester le robot sur des comptes de formation.

Les paramètres par défaut concernent un courtier à 5 chiffres et sont marqués du symbole (*)

* Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - Le spread maximum autorisé ; si le spread est supérieur à celui spécifié par le trader, le robot de trading arrêtera de négocier jusqu'à ce que le spread diminue en dessous de celui spécifié. Pour désactiver le paramètre, définissez la valeur sur 0. Il est préférable d'utiliser ce paramètre en comprenant le résultat de son fonctionnement.

Lot calculation type - Type de calcul de lot

Fixed lot (Example: 0.01) - lot standard fixe. Exemple : 0,01



Percentage lot (Example: 8) - lot d'intérêt, lot calculé en pourcentage du solde du compte de trading.



Balance for minimum lot (Example: 300) - le lot est calculé comme un multiple du montant. Formule : Dépôt / Balance for minimum lot * lot minimum disponible. Ainsi, le trader peut calculer le lot en multiples du montant souhaité. Exemple : 300

Initial lots - le lot initial pour négocier une stratégie de trading ne peut pas être inférieur au lot minimum acceptable autorisé par le courtier. Si le lot est mal spécifié, le robot de trading émettra un avertissement. Il est recommandé de définir un peu plus que le minimum autorisé. Par exemple, 0,02 ou 0,03. Plus cette valeur est élevée, plus les volumes de positions seront accumulés dans le sens de la tendance actuelle.

Lot multiplier (0 - Disable) - multiplicateur de lot, utilisé pour augmenter le volume des positions pour négocier à contre-tendance. La valeur minimale acceptable est de 1,1. Valeur recommandée 2. Valeurs agressives et risquées supérieures à 2x.

Lot reduction - diminuer le nombre de positions dans le sens de la tendance. Si le paramètre Lot initial est supérieur au lot minimum autorisé par le courtier, pour les positions suivantes, le lot sera réduit de la valeur spécifiée dans ce paramètre.

Minimum lot for trend trading - lot minimum pour le trading, le paramètre vous permet de définir le lot minimum qui sera obtenu après avoir réduit le lot dans le paramètre Initial lots. Dans le sens de la tendance, le robot de trading calcule un nouveau lot à l'aide de la formule Initial lots - Lot reduction = un nouveau lot pour ouvrir une position. Si le nouveau lot est inférieur à Minimum lot for trend trading, alors le robot de trading prendra le lot spécifié par l'utilisateur dans ce paramètre. Il est recommandé de placer le lot minimum autorisé.

Distance calculation method - type de calcul de distance.

Distance in points - La distance est calculée en points.



Distance in percentage - La distance est calculée en pourcentage de la dernière position ouverte par type. Par exemple : si une position a été ouverte au prix de 1,23567 et que 0,5 est spécifié dans les paramètres, alors le prochain prix d'ouverture sera de 1,24073. La variation de prix est calculée en pourcentage.



Distance = Bollinger Bands difference - la distance est calculée comme la différence entre les barres indicatrices Bolinger Bands.



Distance * number of positions - la distance est calculée comme le nombre de points spécifié dans le paramètre Distance value, multiplié par le nombre de positions inversées par type. Par exemple : 6 positions de vente et 1 position d'achat sont ouvertes, la distance pour ouvrir la prochaine paire de positions sera égale à Distance value * 6.



Distance = average bar size - la distance est calculée comme la valeur moyenne entre High - Low donné dans Distance value nombre de barres.

* Distance value - valeur pour le réglage - Type de calcul de distance.

* Profit to the Plus (Points) - ajouter du profit lors de la clôture d'une série de positions contre la tendance. L'algorithme du robot de trading calcule le prix moyen de toutes les positions potentiellement risquées. Le résultat du calcul du prix moyen sera de 0 profit. Pour exclure 0, dans ce paramètre, vous devez spécifier le montant de profit souhaité en points.

* Breakeven (Points) - le point mort, le nombre de points sans perte pour une position dans le sens de la tendance. Les positions qui atteignent le seuil de rentabilité sont considérées comme sans risque. Ce n'est qu'une fois la position modifiée en une position sans risque que la paire de positions suivante est ouverte.

New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - nouvelle barre, un réglage qui limite l'ouverture fréquente de groupes de postes sur une même période. Si le paramètre est activé, une nouvelle paire de positions de trading sera ouverte uniquement lorsqu'une nouvelle période de trading spécifiée dans le paramètre se produit. Il est recommandé de le régler sur au moins une heure, mais dans certains cas, vous pouvez le régler sur une durée inférieure.

Trailing stop type - type de stop suiveur

Manual - manuel, dans ce mode, le déplacement des niveaux de stop loss dépend uniquement du trader lui-même. Le robot de trading transfère les positions uniquement vers une position sans perte. Ensuite, le trader déplace lui-même les stop loss.



Dynamic - stop suiveur dynamique, dépend des paramètres Potential trend size, le trader indique la taille de tendance maximale souhaitée, un algorithme de trading utilisant une formule de pourcentage complexe et déplace en douceur les niveaux de stop loss dans la direction de la tendance. Plus la tendance est importante et plus le prix est proche de la taille de tendance spécifiée par le trader, plus le trailing stop est agressif.

* Potential trend size (points) (0 – disable) - taille de la tendance potentielle en points. Il est recommandé, avant de spécifier la valeur, de mesurer les 3-4 dernières grandes tendances sur le graphique horaire de l'instrument financier et d'indiquer la valeur moyenne en points. Dans la plupart des cas, la valeur fluctue sur le marché Forex entre 5 000 et 10 000 points.

Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - stop suiveur maximum, indique le pourcentage de Potential trend size, vers lequel le robot de trading peut déplacer les niveaux de stop loss. La valeur maximale autorisée est de 95 %. Ce paramètre, si la tendance s'avère plus importante que ce que le trader avait prévu et calculé, vous permet de déplacer les niveaux de stop loss plus facilement et de ne pas fermer de positions à la fin de la tendance.

Trailing % Stop Revers trend - trailing stop pour un renversement de prix ; dans les situations où le prix s'inverse et se dirige vers la fermeture de positions rentables avec un stop loss, le robot de trading déplace les stop loss de manière plus agressive dans la direction du prix.

* Trailing Stop Global (Point) - global trailing stop, ce type de trailing stop fonctionne selon l’algorithme classique de trailing stop. Le paramètre vous permet de regrouper les stop loss de positions sans risque et de les déplacer en groupe. Ce type de stop suiveur a la priorité la plus élevée. Il est recommandé de l'indiquer approximativement selon la formule Potential trend size / 10.

Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - clôturez toutes les positions après avoir réalisé un profit ou une perte. Ce paramètre vous permet de clôturer toutes les positions ouvertes par le robot de trading lorsqu'un profit ou une perte spécifié est atteint. Pour clôturer avec profit, vous devez indiquer la valeur du profit souhaité Exemple : 50. Pour corriger les pertes Exemple : -50.

Expert actions after closing all positions - actions d'un robot de trading après avoir clôturé toutes les positions avec profit ou perte.

Full stop trading and Close all positions - un arrêt complet sans reprise des échanges.



Continue trading and Close all positions - Après avoir clôturé toutes les positions, continuez à trader.

Push for smartphone - notification sur smartphone dans le terminal MetaTrader.

Push for terminal - notification dans le terminal lui-même MetaTrader (Alert)

Push for E-Mail - notification par email.

Push for Telegram channel - notification dans le canal de télégramme.

Channel name - nom du canal pour publier des messages.

Telegram bot token - clé secrète du robot de télégramme.

Dashboard size - taille du panneau d'information avec les données de stratégie de trading. Le panneau d'information n'est pas affiché dans le testeur de stratégie et d'optimisation.

Magic Number - un numéro unique pour contrôler les positions ouvertes par un robot de trading. Chaque position est marquée d'un numéro spécifié. Grâce à cette méthode, un robot de trading peut distinguer ses positions des positions ouvertes par un autre robot de trading ou un trader manuellement. Si vous spécifiez une valeur de 0, le robot de trading ouvrira les positions avec le numéro 0 et contrôlera simultanément les positions ouvertes manuellement par le trader. Si vous définissez -1, le robot de trading prendra le contrôle d'absolument toutes les positions de trading, à la fois celles que le trader a ouvertes avec ses mains, celles qui ont été ouvertes par le robot de trading lui-même et celles qui ont été ouvertes par d'autres robots de trading. Il est important de noter qu'avec une valeur de - 1, un conflit entre les robots de trading peut survenir, vous devez donc bien comprendre ce qui va se passer sur le compte de trading. Il est recommandé de spécifier une valeur supérieure à 0.

* Slippage (Points) - Le paramètre de glissement permet au serveur du courtier d'accepter des ordres de négociation dans la fourchette du prix demandé.

Commentary on positions - commentaire sur les positions du robot de trading. Le commerçant peut définir des « Masques » pour afficher les commentaires.

< = Trading settings = >< = Lot calculation settings = >< = Profit settings = >< = Trailing stop settings = >< = MM Settings = >< = Notification settings = >< = Other settings = >