ユニークなテクノロジーが活躍 VR Lollipop

は、現在の市場トレンドを取引するための独自の自動取引戦略です。このロボットのユニークな点は、市場トレンドの方向に応じてポジションを徐々に増やすことができる複雑なアルゴリズムの使用にあります。この場合、損益分岐点機能のおかげで、すべてのオープンポジションは自動的にセーフモードに移行します。ストップロスレベルが損益分岐点エリアに移動すると、ポジションは安全であるとみなされます。これらの複雑な操作は、MetaTrader ターミナルの強力な機能を使用して実行されます。

このロボットの重要な特徴の 1 つは、フローティング トレーリングの使用です。固定サイズの従来のトレーリングとは異なり、この方法は価格の変化率に基づいています。ストップロスのサイズはポイントではなくパーセンテージで計算されるため、市場の小さな調整中にポジションが早期にクローズされるのを防ぎます。したがって、蓄積されたポジションは、メイントレンドが変化するまでオープンのままになります。

サイクルでの取引

もう 1 つの重要なテクノロジーは、サイクル取引の原理です。サイクルとは、ロボットが新しいポジションをオープンし、損益分岐点に達するまでそのポジションを保持する期間を指します。新しいサイクルは、現在のポジションがすべて利益で決済されるか、セーフ モードに移行した場合にのみ始まります。

ペアになったポジションの操作

ロボット VR Lollipop 常にペア取引戦略を使用します。新しい一連の操作はそれぞれ、2 つの反対のポジションを開くことから始まります。次に、現在のトレンドの分析に基づいて、ロボットは主要な市場の動きに逆らったポジションをクローズし、収益性の高い取引をオープンのままにします。

カスタマイズと市場への適応

の有効性を評価するには、デモ口座にデモ バージョンをインストールし、複数の取引セッションにわたってロボットの動作を観察することをお勧めします。には柔軟な設定があり、さまざまな金融商品に適応させることができます。システムがどのように動作するかをより深く理解するために、スクリーンショットとビデオデモが利用可能です。ただし、アルゴリズムをテストする最も効果的な方法は、トレーニング アカウントでロボットをテストすることです。

デフォルト設定は 5 桁のブローカー用であり、記号 (*) が付いています。

* Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - 最大許容スプレッド。スプレッドがトレーダーによって指定されたスプレッドよりも大きい場合、取引ロボットはスプレッドが指定されたスプレッドを下回るまで取引を停止します。設定をオフにするには、値を 0 に設定します。この設定は、操作の結果を理解して使用するのが最適です。

Lot calculation type - ロット計算タイプ

Fixed lot (Example: 0.01) - 固定標準ロット。例: 0.01



Percentage lot (Example: 8) - 利息ロット、取引口座残高のパーセンテージとして計算されるロット。



Balance for minimum lot (Example: 300) - ロットは金額の倍数として計算されます。計算式: デポジット / Balance for minimum lot * 利用可能な最小ロット。したがって、トレーダーは希望する金額の倍数でロットを計算できます。例: 300

Initial lots - 取引戦略を取引するための最初のロットは、ブローカーが許可する最小許容ロット未満にすることはできません。ロットの指定が間違っている場合、取引ロボットは警告を発します。最小許容値より少し多めに設定することをお勧めします。たとえば、0.02 または 0.03 です。この値が高くなるほど、現在のトレンドの方向に蓄積されるポジション量が増えます。

Lot multiplier (0 - Disable) - ロット乗数。トレンドに逆らって取引するためのポジション量を増やすために使用されます。許容可能な最小値は 1.1 です。推奨値 2。2 倍を超える積極的で危険な値。

Lot reduction - トレンドの方向に多くのポジションが減少します。パラメータの場合 Initial Lot ブローカーが許可する最小ロットを超える場合、後続のポジションではロットがこの設定で指定された値だけ減らされます。

Minimum lot for trend trading - 取引の最低ロット、設定でロットを減らした後に得られる最低ロットを設定できます Initial lots. トレンドの方向に沿って、取引ロボットは次の式を使用して新しいロットを計算します。 Initial lots - Lot reduction = ポジションをオープンするための新しいロット。新しいロットが以下の場合 Minimum lot for trend trading, その後、取引ロボットはこの設定でユーザーが指定したロットを取得します。最小許容ロットを配置することをお勧めします。

Distance calculation method - 距離計算の種類。

Distance in points - 距離はポイント単位で計算されます。



Distance in percentage - この距離は、タイプごとの最後のオープンポジションのパーセンテージとして計算されます。たとえば、ポジションが 1.23567 の価格でオープンされ、設定で 0.5 が指定されている場合、次の始値は 1.24073 になります。価格の変化はパーセンテージとして計算されます。



Distance = Bollinger Bands difference - 距離はインジケーターバー間の差として計算されます。 Bolinger Bands.



Distance * number of positions - 距離は設定で指定されたポイントの数として計算されます。 Distance value, タイプごとの反転位置の数を掛けます。例: 6 つの売りポジションと 1 つの買いポジションがオープンしている場合、次のペアのポジションをオープンするまでの距離は次のようになります。 Distance value * 6.



Distance = average bar size - 距離は次の間の平均値として計算されます。 High - Low で与えられた Distance value バーの数。

* Distance value - 設定値 - 距離計算タイプ。

* Profit to the Plus (Points) - トレンドに逆らって一連のポジションを決済すると利益が追加されます。取引ロボットのアルゴリズムは、潜在的にリスクのあるすべてのポジションの平均価格を計算します。平均価格を計算すると利益は0になります。 0 を除外するには、この設定で希望の利益額をポイント単位で指定する必要があります。

* Breakeven (Points) - 損益分岐点、トレンド方向のポジションの損失なしのポイント数。損益分岐点のポジションはリスクがないと見なされます。ポジションがリスクのないものに変更された後にのみ、次のポジションのペアがオープンされます。

New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - 新しいバー。1 つの期間内にポジションのグループを頻繁にオープンすることを制限する設定です。この設定が有効な場合、設定で指定された新しい取引期間が発生した場合にのみ、新しい取引ポジションのペアがオープンされます。少なくとも 1 時間に設定することをお勧めしますが、場合によってはそれより短い時間に設定することもできます。

Trailing stop type - トレーリングストップタイプ

Manual - 手動の場合、このモードでは、ストップロスレベルの移動はトレーダー自身にのみ依存します。取引ロボットは、損失のないポジションにのみポジションを転送します。次に、トレーダー自身がストップロスを移動します。



Dynamic - 動的トレーリングストップ、設定に依存 Potential trend size, トレーダーは、複雑なパーセンテージ式を使用した取引アルゴリズムで希望する最大トレンド サイズを示し、ストップロス レベルをトレンドの方向にスムーズに移動します。トレンドが大きくなり、価格がトレーダーが指定したトレンドサイズに近づくほど、トレーリングストップはより積極的に機能します。

* Potential trend size (points) (0 – disable) - 潜在的なトレンド サイズ (ポイント単位)。値を指定する前に、金融商品の時間足チャートで最後の 3 ～ 4 つの大きなトレンドを測定し、平均値をポイントで示すことをお勧めします。ほとんどの場合、外国為替市場の価値は 5,000 ～ 10,000 ポイントで変動します。

Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - 最大トレーリングストップ。 Potential trend size, 取引ロボットはストップロスレベルをそこに移動できます。最大許容値は 95% です。この設定により、トレンドがトレーダーの予想および計算よりも大きいことが判明した場合、ストップロスレベルをよりスムーズに移動し、トレンドの終わりにポジションを閉じることがなくなります。

Trailing % Stop Revers trend - 価格反転のトレーリングストップ。価格が反転し、ストップロスで利益のあるポジションを閉じる方向に動く状況では、トレーディングロボットはストップロスを価格の方向により積極的に動かします。

* Trailing Stop Global (Point) - グローバル トレーリング ストップ。このタイプのトレーリング ストップは、古典的なトレーリング ストップ アルゴリズムに従って機能します。この設定により、リスクのないポジションのストップロスをグループ化し、グループとして移動することができます。このタイプのトレーリングストップは最も高い優先順位を持ちます。おおよその式に従って示すことをお勧めします。 Potential trend size / 10.

Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - 利益または損失が達成されたらすべてのポジションをクローズします。この設定を使用すると、指定した利益または損失に達したときに、取引ロボットによってオープンされたすべてのポジションを閉じることができます。利益で終了するには、希望する利益の値を指定する必要があります。例: 50。損失を修正するには、-50。

Expert actions after closing all positions - 利益または損失を得るためにすべてのポジションを閉じた後の取引ロボットのアクション。

Full stop trading and Close all positions - 取引を再開せずに完全に停止すること。



Continue trading and Close all positions - すべてのポジションを決済した後、取引を続けます。

Push for smartphone - 端末内のスマートフォンに通知 MetaTrader.

Push for terminal - 端末自体の通知 MetaTrader (Alert)

Push for E-Mail - 電子メールによる通知。

Push for Telegram channel - 電報チャネルでの通知。

Channel name - メッセージを投稿するためのチャンネル名。

Telegram bot token - 電報ボットの秘密キー。

Dashboard size - 取引戦略データを含む情報パネルのサイズ。情報パネルは、戦略および最適化テスターに​​は表示されません。

Magic Number - 取引ロボットによってオープンされたポジションを管理するための固有の番号。各位置には指定された番号が付けられます。この方法のおかげで、取引ロボットは自分のポジションを、別の取引ロボットまたはトレーダーが手動でオープンしたポジションと区別することができます。値 0 を指定すると、取引ロボットは番号 0 でポジションをオープンし、同時にトレーダーが手動でオープンしたポジションを制御します。 -1 を設定すると、トレーディング ロボットは、トレーダーが手で開いたポジション、トレーディング ロボット自体によってオープンされたポジション、および他のトレーディング ロボットによってオープンされたポジションの両方を含む、絶対にすべてのトレーディング ポジションを制御します。値が -1 の場合、取引ロボット間で競合が発生する可能性があることに注意することが重要です。そのため、取引口座で何が起こるかをよく理解しておく必要があります。 0 より大きい値を指定することをお勧めします。

* Slippage (Points) - スリッページ設定により、ブローカーのサーバーは要求された価格の範囲で取引注文を受け入れることができます。

Commentary on positions - トレーディングロボットのポジションについての解説。トレーダーはコメントを表示するための「マスク」を設定できます。

