VR Lollipop

5
VR Lollipop é uma estratégia de negociação automatizada exclusiva para negociação dentro da tendência atual do mercado. A singularidade deste robô reside na utilização de um algoritmo complexo que permite aumentar gradativamente as posições de acordo com a direção da tendência do mercado. Neste caso, todas as posições abertas são automaticamente transferidas para o modo de segurança graças à função de ponto de equilíbrio. Uma posição é considerada segura quando o nível de stop loss é movido para a área de equilíbrio. Estas operações complexas são realizadas utilizando a poderosa funcionalidade do terminal MetaTrader.

Arquivos de conjunto, versões demo do produto, instruções e bônus estão disponíveis [blog]
Versão para [MetaTrader 5]

Tecnologias exclusivas no trabalho do VR Lollipop

Uma das principais características do robô é o uso de rastreamento flutuante. Ao contrário do trailing tradicional com tamanho fixo, este método é baseado na variação percentual do preço. O tamanho do stop loss é calculado como uma percentagem e não em pontos, o que evita que as posições sejam fechadas prematuramente durante pequenas correções de mercado. Assim, as posições acumuladas permanecem abertas até que a tendência principal mude.

Negociação em ciclos

Outra tecnologia importante é o princípio do ciclo de negociação. Um ciclo refere-se ao período durante o qual o robô abre novas posições e as mantém até atingirem um estado de equilíbrio. Um novo ciclo começa somente quando todas as posições atuais são fechadas com lucro ou transferidas para modo de segurança.

Trabalhando com posições emparelhadas

O robô VR Lollipop sempre usa uma estratégia de negociação emparelhada. Cada nova série de operações começa com a abertura de duas posições opostas. Então, com base em uma análise das tendências atuais, o robô fecha uma posição direcionada contra o movimento principal do mercado, deixando aberta uma negociação lucrativa.

Para avaliar a eficácia do VR Lollipop, é recomendado instalar uma versão demo em uma conta demo e observar as ações do robô ao longo de vários pregões.

Customizações e adaptação aos mercados

VR Lollipop possui configurações flexíveis, o que permite adaptá-lo a diversos instrumentos financeiros. Para uma melhor compreensão de como o sistema funciona, estão disponíveis capturas de tela e demonstrações em vídeo. No entanto, a maneira mais eficaz de testar algoritmos é testar o robô em contas de treinamento.

As configurações padrão são para uma corretora de 5 dígitos e estão marcadas com o símbolo (*)

< = Trading settings = >
  • * Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - O spread máximo permitido; se o spread for superior ao especificado pelo trader, o robô de negociação irá parar de negociar até que o spread diminua abaixo do especificado. Para desligar a configuração, defina o valor como 0. Esta configuração é melhor utilizada, entendendo o resultado de seu funcionamento.
< = Lot calculation settings = >
  • Lot calculation type - Tipo de cálculo de lote
    • Fixed lot (Example: 0.01) - lote padrão fixo. Exemplo: 0,01
    • Percentage lot (Example: 8) - lote de juros, lote calculado como percentual do saldo da conta de negociação.
    • Balance for minimum lot (Example: 300) - lote é calculado como um múltiplo do valor. Fórmula: Depósito / Balance for minimum lot * lote mínimo disponível. Assim, o trader pode calcular o lote em múltiplos do valor desejado. Exemplo: 300
  • Initial lots - o lote inicial para negociação de uma estratégia de negociação não pode ser inferior ao lote mínimo aceitável permitido pela corretora. Se o lote for especificado incorretamente, o robô de negociação emitirá um aviso. Recomenda-se definir um pouco mais que o mínimo permitido. Por exemplo, 0,02 ou 0,03. Quanto maior for este valor, mais volumes de posições serão acumulados na direção da tendência atual.
  • Lot multiplier (0 - Disable) - multiplicador de lote, utilizado para aumentar o volume de posições para negociação contra a tendência. O valor mínimo aceitável é 1,1. Valor recomendado 2. Valores agressivos e arriscados maiores que 2x.
  • Lot reduction - diminuindo o lote de posições na direção da tendência. Se o parâmetro Initial Lot maior que o lote mínimo permitido pela corretora, para posições subsequentes o lote será reduzido pelo valor especificado nesta configuração.
  • Minimum lot for trend trading - lote mínimo para negociação, a configuração permite definir o lote mínimo que será obtido após a redução do lote na configuração Initial lots. Na direção da tendência, o robô comercial calcula um novo lote usando a fórmula Initial lots - Lot reduction = um novo lote para abrir uma posição. Se o novo lote for inferior a Minimum lot for trend trading, então o robô de negociação pegará o lote especificado pelo usuário nesta configuração. Recomenda-se colocar o lote mínimo permitido.
< = Profit settings = >
  • Distance calculation method - tipo de cálculo de distância.
    • Distance in points - A distância é calculada em pontos.
    • Distance in percentage - A distância é calculada como uma percentagem da última posição aberta por tipo. Por exemplo: se uma posição foi aberta ao preço de 1,23567 e 0,5 está especificado nas configurações, o próximo preço de abertura será 1,24073. A variação do preço é calculada como uma porcentagem.
    • Distance = Bollinger Bands difference - a distância é calculada como a diferença entre as barras indicadoras Bolinger Bands.
    • Distance * number of positions - a distância é calculada como o número de pontos especificados na configuração Distance value, multiplicado pelo número de posições reversas por tipo. Por exemplo: 6 posições de venda e 1 posição de compra estão abertas, a distância para abrir o próximo par de posições será igual a Distance value * 6.
    • Distance = average bar size - a distância é calculada como o valor médio entre High - Low dado em Distance value número de barras.
  • * Distance value - valor para configuração - Tipo de cálculo de distância.
  • * Profit to the Plus (Points) - adicionando lucro ao fechar uma série de posições contra a tendência. O algoritmo do robô comercial calcula o preço médio de todas as posições potencialmente arriscadas. O resultado do cálculo do preço médio será lucro 0. Para excluir 0, nesta configuração você deve especificar o valor desejado de lucro em pontos.
  • * Breakeven (Points) - ponto de equilíbrio, o número de pontos sem perda para uma posição na direção da tendência. As posições que atingem o ponto de equilíbrio são consideradas livres de risco. Somente após a posição ser modificada para livre de risco, o próximo par de posições é aberto.
  • New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - nova barra, configuração que limita a abertura frequente de grupos de posições em um período. Se a configuração estiver habilitada, um novo par de posições de negociação será aberto somente quando ocorrer um novo período de negociação especificado na configuração. Recomenda-se configurá-lo para pelo menos uma hora, mas em alguns casos você pode configurá-lo para menos.
< = Trailing stop settings = >
  • Trailing stop type - tipo de parada final
    • Manual - manual, neste modo, a movimentação dos níveis de stop loss depende apenas do próprio trader. O robô de negociação transfere posições apenas para uma posição sem perdas. Em seguida, o próprio trader move o stop loss.
    • Dynamic - parada móvel dinâmica, depende das configurações Potential trend size, o trader indica o tamanho máximo desejado da tendência, um algoritmo de negociação usando uma fórmula percentual complexa e move suavemente os níveis de stop loss na direção da tendência. Quanto maior a tendência e mais próximo o preço estiver do tamanho da tendência especificado pelo trader, mais agressivo será o trailing stop.
  • * Potential trend size (points) (0 – disable) - tamanho da tendência potencial em pontos. Recomenda-se que antes de especificar o valor, meça as últimas 3-4 grandes tendências no gráfico horário do instrumento financeiro e indique o valor médio em pontos. Na maioria dos casos, o valor flutua para o mercado Forex de 5.000 a 10.000 pontos.
  • Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - stop móvel máximo, indica a porcentagem de Potential trend size, para o qual o robô de negociação pode mover os níveis de stop loss. O valor máximo permitido é 95%. Esta configuração, se a tendência for maior do que o trader esperava e calculou, permite mover os níveis de stop loss de forma mais suave e não fechar posições no final da tendência.
  • Trailing % Stop Revers trend - trailing stop para uma reversão de preço em situações em que o preço reverte e se move na direção de fechar posições lucrativas com um stop loss, o robô de negociação move o stop loss de forma mais agressiva na direção do preço;
  • * Trailing Stop Global (Point) - trailing stop global, este tipo de trailing stop funciona de acordo com o algoritmo clássico de trailing stop. A configuração permite agrupar stop loss de posições sem risco e movê-las como um grupo. Este tipo de trailing stop tem a prioridade mais alta. Recomenda-se indicá-lo aproximadamente de acordo com a fórmula Potential trend size / 10.
< = MM Settings = >
  • Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - feche todas as posições ao obter lucro ou prejuízo. Esta configuração permite-lhe fechar todas as posições abertas pelo robô de negociação quando um lucro ou perda especificado é alcançado. Para fechar com lucro, você deve indicar o valor do lucro desejado. Exemplo: 50. Para corrigir perdas. Exemplo: -50.
  • Expert actions after closing all positions - ações de um robô de negociação após fechar todas as posições com lucro ou prejuízo.
    • Full stop trading and Close all positions - uma parada completa sem retomada do comércio.
    • Continue trading and Close all positions - Após fechar todas as posições, continue negociando.
< = Notification settings = >
  • Push for smartphone - notificação no smartphone no terminal MetaTrader.
  • Push for terminal - notificação no próprio terminal MetaTrader (Alert)
  • Push for E-Mail - notificação por e-mail.
  • Push for Telegram channel - notificação no canal de telegrama.
  • Channel name - nome do canal para postar mensagens.
  • Telegram bot token - chave secreta do bot do telegrama.
  • Dashboard size - tamanho do painel de informações com dados de estratégia de negociação. O painel de informações não é mostrado no testador de estratégia e otimização.
< = Other settings = >
  • Magic Number - um número único para controlar as posições abertas por um robô de negociação. Cada posição é marcada com um número específico. Graças a este método, um robô de negociação pode distinguir as suas posições das posições abertas por outro robô de negociação ou por um trader manualmente. Se você especificar o valor 0, o robô de negociação abrirá posições com o número 0 e controlará simultaneamente as posições abertas manualmente pelo trader. Se você definir -1, o robô de negociação assumirá o controle de absolutamente todas as posições de negociação, tanto aquelas que o trader abriu com as mãos, quanto aquelas que foram abertas pelo próprio robô de negociação, e aquelas que foram abertas por outros robôs de negociação. É importante notar que com um valor de -1, pode ocorrer um conflito entre robôs de negociação, portanto você deve ter um bom entendimento do que acontecerá na conta de negociação. Recomenda-se especificar um valor maior que 0.
  • * Slippage (Points) - A configuração de slippage permite que o servidor da corretora aceite ordens de negociação na faixa do preço solicitado.
  • Commentary on positions - comentário sobre as posições do robô comercial. O trader pode definir “Máscaras” para exibição de comentários.
Comentários 16
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Produtos recomendados
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Experts
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automatize seu trading no MetaTrader 4 (Windows) . Este EA executa uma estratégia baseada em RSI + Médias Móveis (MA) — ideal para quem quer entradas/saídas disciplinadas e regras claras. ️ Recursos principais Sinais RSI + MA para entradas mais assertivas Risco/Retorno 1:2 (padrão) Trailing Stop automático para proteger lucro Martingale leve (máx. 2 passos) para recuperação controlada Meta diária de lucro : fecha todas as ordens ao atingir o alvo Filtro de
Forex Edge EA
Carlo Forni
Experts
FOREX EDGE EA is an Expert Advisor that uses two Moving Averages as a signal to enter the market. It compares two Moving Averages of different periods and enters the market in the following ways: • Mode Cross: BUY when Moving Average Fast crosses over Moving Average Slow - SELL when Moving Average Fast crosses under Moving Average Slow; • Mode Simple: BUY when Moving Average Fast is higher than Moving Average Slow - SELL when Moving Average Fast is lower than Moving Average Slow; • Mode Manually
Stoch Parabolic
Alexander Nikolaev
Experts
Este EA define negociações pendentes com base no indicador Parabólico, enquanto analisa as leituras do estocástico e outros indicadores para não definir negociações pendentes quando o mercado não for adequado. Como regra, ele negocia uma reversão de mercado quando o ponto parabólico é quebrado. Além disso, pode encontrar divergências no indicador MACD (se CountBasrsDiv>0) e negociar apenas se houver divergências (e convergências). Tem muitas configurações, o stop loss também pode se mover ao lo
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experts
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
Orion II
Emanuele Vazzoler
Experts
Orion II   is a multi-strategy Expert Advisor: 20 different strategies has been embedded into a single Advisor with a logic able to select the best algorithm for each market phase! Multi-strategy allows to achieve a smooth equity line keeping at the same time the risks at an acceptable level. Money Management can be based on fixed lot size or on a variable lot size. The lot size is determined according the a maximum risk % based on available Balance. The EA is set to use variable lot size with t
GoldenWave Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
3 (2)
Experts
GoldenWave Scalper Overview: GoldenWave Scalper is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for short-term trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It combines technical indicators such as the Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), and Average True Range (ATR) to identify potential trading opportunities in the market. The EA is optimized for scalping, making it ideal for traders looking for quick entries and exits on lower timeframes like M5. Key Features: Tech
LokerTrendV7
Aliaksei Karalkou
Experts
The EA trades anytime the market is open. Its logic involves opening trades in the direction of movement. The robot increases the lot size in cases of negative profit on a previously closed order. This is not the Martingale system, when there is an increase in the lot size when the price moves against your position. This is a system for increasing the position on the movement of the market. Medium MA is used  Support and resistance lines are used  Fractals are used  A system for checking the ope
Fusion MA MT4
Sergey Kruglov
Experts
Fusion MA MT4 - No Martingale, Grids or Risky Methods! Just Fixed Stop Loss, Take Profit and Solid Risk Management Fusion MA MT4   is a powerful algorithmic expert advisor for MetaTrader 4 that trades exclusively based on signals from modified Moving Averages (MA). Unlike standard MAs, it uses a unique hybrid formula that increases entry accuracy while minimizing false signals. The EA combines 8 proven MA-based trading strategies. Fusion MA MT4 - Minimal Configuration Required Optimal settings
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experts
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Smart News trading EA
Artem Honcharuk
Experts
Smart News Trading – is a fully automated trading expert advisor for trading important economic news. Usually, after the release of macro-financial economic data, there are significant price fluctuations, which in some cases can lead to long-term upward or downward trends. Just at such moments, it is possible to earn considerable income in a relatively short period of time. To do this, it is enough to install this trading expert on the relevant asset(s) some time before the news release and set
Channel Moving Average
Ivan Grachev
3.8 (5)
Experts
A fully automated Expert Advisor for making permanent profits in the Forex market with minimal risk. Trading is based on building a channel using moving averages and analyzing the bars for the presence of setups for entry. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Not used : grids, hedging, and other high-risk trading strategies, such as staying a drawdown by saving losing trades. Each order is protected by a fixed stop loss. The money management system is bas
FREE
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Australian Hunter
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experts
This EA is an EA that let you decide the risk.  Currency pairs and timeframe Recommended pair:   AUDUSD Recommended timeframe:  M30 EA is working with trend that is build with a complec system of different indicators and priceaction. It protects your account with a safe stoploss, and ofcourse take profit level.  There is also an Autolot function that lets the EA adapt to your account size when it grows. We developed this EA for 10 month ago, and nothing is changed since. In other words, this
Advanced MACD EA
Radek Reznicek
Experts
Advanced MACD  is a safe and fully automated EA. This EA uses MACD indicator with double confirmation set and filtering by range of latest price movements. Every order has stop-loss and the EA has implemented advanced filtering functions together with spread and slippage protections. This EA does  NOT use  the dangerous strategies like Martingale, etc. Advanced MACD is  NOT  a tick scalper that produces high number of trades per day and it is  NOT  dependent on every point of price. This EA is 
The Fox
Hatem Koshok
1 (1)
Experts
The Fox EA is a fully automated EA that works on both Classical and ECN accounts on USDCHF pair and is programmed to trade using both level trading and hedging strategies. All you need is to set the risk percent and start trading. The screenshots section shows the back-test results. The minimum balance of $2000 is required for standard accounts or $20 for micro accounts. Parameters Lots = 0.01 Riskpercent = 0.5 (risk percent and its optimum at 0.5 for balance starting from $2000) Magic Number .
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Experts
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
EA Bloom
Artem Marukhov
5 (2)
Experts
The Bloom Expert Advisor uses virtual orders to determine a possible entry point. This Expert Advisor is based on virtual orders. In addition to virtual orders, an indicator interaction algorithm is used to determine a possible entry point. Supported currency pairs: GBPUS EURUSD AUDUSD NZDUSD Recommended timeframe: M5-H1 Important functions of the adviser: take profit Stop Loss (sets the percentage of drawdown at which all trades are closed) trailing stop breakeven The settings are availabl
ADX Bitcoin Trading
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
My Expert Advisor trade Bitcoin (BTCUSD) on H1 time frame, Base on ADX indicator, and follow the trend. stop loss 29 usd/0.01 bitcoin take profit 29 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Input Setting to test my EA: - Stoploss: 29 usd/0.01 bitcoin or 2900 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  29 usd/0.01 bitcoin or 2900 usd/bitcoin  depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and d
Hedging Flying
Samir Arman
Experts
Before working, watch the video and how to make the expert settings .............. very important ....... Do it Multiplication=true ...... It works on opening   SELL STOP and BUY STOP With distance control of step When one trade is activated, the other trade moves with the trend With the closing of the winning trade from win_USD When the winning deal is closed, it works again in the same way There is also a loss in dollars that can be controlled by closing all together at a loss in dollars Los
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experts
Hedge Hogg is not the classic hedge strategy you often see, with two trades opening at the same time hedging each other from the beginning. It is rather a trend following hedge strategy, meaning trades are opened in the direction of the trend using a proven dynamic grid algorithm, and starting to hedge when the trend changes. The whole basket is closed as soon as breakeven is reached or the trailed profit target is hit. I have developed the strategy for GBPUSD on the M15 timeframe.  It can basic
EA White Arbitrage
Ruslan Pishun
4.33 (6)
Experts
Advisor uses 6 trading strategies you can customize each strategy separately. Powered by 7 pairs and 1 timeframe M1 and uses a variety of trading systems. This increases the chances of stable growth and reduces the influence of one pair. The robot uses intelligent averaging system. Advisor is able to self-adjust their work. Instead of searching for values ​​satisfying historical prices for each pair, the adviser uses the values ​​effective on all cylinders, which increases the likelihood of good
Jade Jaguar EA
Adam Zolei
Experts
Introducing Jade Jaguar: The Ultimate Trend Reversal Expert Advisor Elevate your trading game with Jade Jaguar, a sophisticated Expert Advisor designed to harness the power of Moving Averages and RSI indicators for optimal market timing. Jade Jaguar excels in identifying overbought and oversold market conditions, ensuring you enter trades with precision when these crucial thresholds are met. Settings of the results shown in the images: settings Key Features: Advanced Market Analysis:   Utilizes
MarSe
Roman Gergert
4.14 (14)
Experts
Unlike the free version, this Expert Advisor uses a news filter and additional filters to determine the trend. It protects orders with the help of locking. The robot uses martingale. This EA use pending orders. Sooner or later martingale can lose the deposit, it is recommended to control the trading of the EA while analyzing the market. The EA trades on any symbol. The minimum recommended deposit is $1000 (it is better to start with a cent account). The EA works on M1 timeframe. MarSe for MT5 ht
Piramida Grid
Iurii Tokman
Experts
Piramida Grid   Rede Piramida - para entrar no mercado, o consultor analisa as leituras do indicador   Linha de Direção de Declive.   Alterar a grade de ordens quando o mercado se move de reversão. Trabalhe em pedidos pendentes BUYSTOP e SELLSTOP. Usa um sistema de média de perdas com controle do saldo das negociações em aberto e sua produção sem perdas. Detecção automática de 6 e 5 dígitos. Configurações do consultor: período = 32; - período do indicador de linha de direção de inclinação Filte
Grid and Bollinger Bands
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the Bollinger Bands and RSI indicators. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experts
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Estratégia: Os Expert Advisors usam seu indicador integrado Zig Zag para determinar as tendências de preços e calculam o sinal para decidir abrir posições de compra ou venda. Ele envia uma ordem, fecha ou move a posição de perda Trailing Stop conforme o indicador funciona. Você pode definir o período de tempo de cada dia da semana em que o EA não deve negociar (o momento ruim para negociar). Geralmente o período do dia em que as notícias de impacto são publicadas. Entradas Gerais: F
MMM Parabolic SAR
Andre Tavares
Experts
MMMStochastic EA strategy: The robot uses its built in Parabolic SAR indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. If it indicates the price will be bullish, it sends a buy order. If the indicator indicates the price will be bearish, it sends a sell order; It will not send an order unless the calculations determines a good trend of profit; Like all MMM products it is also programmed to minimize your losses and protect your money from the hostile market. We have pr
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko é um Expert Advisor (EA) especial , construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos. Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco . Agora decidimos disponibilizá-lo ao público. Signal live     Quatro meses de conta real  Instalação fácil  Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)  Depósito mínimo: 100 USD  Suporte 24/7  Compre o Jesko uma vez – receba nossos
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
O aprendizado profundo está remodelando o comércio de ouro, e assistentes inteligentes, como jardineiros, cuidam de jardins de negociação. O "Gold Garden" EA emprega tecnologia inteligente de aprendizado profundo e 20 anos de treinamento de dados para melhorar significativamente o desempenho da estratégia. Com ele, o trading se torna mais fácil e inteligente. Vamos nos unir para iniciar a era do trading inteligente e transformar o trading em um jardim de felicidade. Este será o seu exclusivo Gol
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o process
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex. O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Como funciona O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes. O robô identifica zonas de i
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setup
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
O Exp-TickSniper é um scalper rápido de ticks que seleciona automaticamente parâmetros para cada par de moedas separadamente. O EA foi desenvolvido com base na experiência adquirida em quase 10 anos de programação. O EA realiza operações de curto prazo usando o Smart Trailing Stop e com base nos dados atuais do par de moedas, suas cotações, especificação e spread. A estratégia de média é usada para evitar perdas causadas pelo algoritmo de detecção de sinais. Se uma posição aberta sofre uma cert
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
Mais do autor
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experts
VR Smart Grid é um consultor comercial completo para MetaTrader 4 e MetaTrader 5, desenvolvido com base na estratégia clássica de negociação em grid. O robô abre posições de forma independente, as gerencia e as fecha em partes, criando uma grade de pedidos eficiente que se adapta às mudanças do mercado. Após 15 anos de desenvolvimento, o consultor passou por milhares de variações e testes — é resultado do aperfeiçoamento sistemático em contas reais e de demonstração. Arquivos de conjunto, versõe
VR Lollipop MT5
Vladimir Pastushak
2.33 (6)
Experts
VR Lollipop é uma estratégia de negociação automatizada exclusiva para negociação dentro da tendência atual do mercado. A singularidade deste robô reside na utilização de um algoritmo complexo que permite aumentar gradativamente as posições de acordo com a direção da tendência do mercado. Neste caso, todas as posições abertas são automaticamente transferidas para o modo de segurança graças à função de ponto de equilíbrio. Uma posição é considerada segura quando o nível de stop loss é movido para
VR Trade Panel MT5
Vladimir Pastushak
4.67 (6)
Utilitários
VR Trade Panel es una solución profesional para el comercio, que le permite administrar posiciones de manera efectiva utilizando líneas de tendencia. La funcionalidad única le permite instalar la pérdida de parada y obtener ganancias tanto a niveles dinámicos (líneas inclinadas) como valores fijos. Esto proporciona la máxima flexibilidad y conveniencia en el comercio. Gracias a la simplicidad de la interfaz y la [ gestión ] detallada, será más fácil para principiantes dominar los conceptos básic
FREE
VR Stealth Pro MT 5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitários
VR Stealth Pro — um painel de negociação especializado e gratuito, desenvolvido para melhorar a conveniência e a eficiência das operações de negociação. A principal função desta ferramenta consiste em ocultar os níveis de Stop Loss e Take Profit, permitindo minimizar os riscos de vazamento das suas informações sobre os níveis de negociação de Stop Loss e Take Profit. Arquivos de conjunto, versões demo do produto, instruções e bônus estão disponíveis [blog] Versão para [MetaTrader 4] VR Stealth
FREE
VR Donchian MT5
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indicadores
O indicador VR Donchian é uma versão melhorada do canal Donchian. As melhorias afetaram quase todas as funções do canal, mas o algoritmo operacional principal e a construção do canal foram preservados. Uma mudança na cor dos níveis foi adicionada ao indicador de bola dependendo da tendência atual - isso mostra claramente ao trader uma mudança na tendência ou estagnação. Foi adicionada a capacidade de informar o trader sobre a quebra de um dos dois níveis de canal em um smartphone, e-mail ou no p
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitários
VR Color Levels é uma ferramenta útil para quem aplica análises técnicas usando elementos como linha de tendência, retângulo e texto. É possível adicionar texto diretamente ao gráfico e fazer capturas de tela. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instruções, solução de problemas podem ser obtidos em [blog] Você pode ler ou escrever comentários em [ссылке] Versão para [MetaTrader 4] O trabalho com o indicador é realizado com um clique . Para fazer isso, clique no botão com a l
FREE
Vr Trade Panel
Vladimir Pastushak
4.75 (20)
Utilitários
VR Trade Panel es una solución profesional para el comercio, que le permite administrar posiciones de manera efectiva utilizando líneas de tendencia. La funcionalidad única le permite instalar la pérdida de parada y obtener ganancias tanto a niveles dinámicos (líneas inclinadas) como valores fijos. Esto proporciona la máxima flexibilidad y conveniencia en el comercio. Gracias a la simplicidad de la interfaz y la [ gestión ] detallada, será más fácil para principiantes dominar los conceptos básic
FREE
VR Smart Grid
Vladimir Pastushak
4.31 (167)
Experts
VR Smart Grid é um consultor comercial completo para MetaTrader 4 e MetaTrader 5, desenvolvido com base na estratégia clássica de negociação em grid. O robô abre posições de forma independente, as gerencia e as fecha em partes, criando uma grade de pedidos eficiente que se adapta às mudanças do mercado. Após 15 anos de desenvolvimento, o consultor passou por milhares de variações e testes — é resultado do aperfeiçoamento sistemático em contas reais e de demonstração. Arquivos de conjunto, versõe
VR Ticks MT5
Vladimir Pastushak
4.33 (3)
Indicadores
VR Ticks   é um indicador especial para estratégias baseadas em scalping. Graças a este indicador, o trader pode ver o gráfico de ticks diretamente no gráfico principal do instrumento financeiro. Um gráfico de ticks permite que você insira uma posição no mercado ou feche uma posição no mercado com a maior precisão possível. VR Ticks plota os dados dos ticks na forma de linhas que mudam de cor dependendo da direção - isso permite compreender e avaliar visualmente a situação nos ticks. A vantagem
FREE
VR Watch list and Linker MT5
Vladimir Pastushak
4.9 (10)
Utilitários
Lista de observação VR e vinculador - aplicativo screener para o terminal MetaTrader . Torna mais fácil encontrar os instrumentos financeiros mais interessantes e técnicos. Este screener é usado por traders para negociação em bolsas como bybit, Moscow Exchange, American Exchange, mercado de câmbio e criptomoedas, mercado de metais, e é usado para negociação em empresas prop. A seleção dos instrumentos financeiros é feita manualmente. O screener conecta gráficos abertos no terminal MetaTrader e,
FREE
Vr Stealth pro
Vladimir Pastushak
4.9 (52)
Utilitários
VR Stealth Pro — um painel de negociação especializado e gratuito, desenvolvido para melhorar a conveniência e a eficiência das operações de negociação. A principal função desta ferramenta consiste em ocultar os níveis de Stop Loss e Take Profit, permitindo minimizar os riscos de vazamento das suas informações sobre os níveis de negociação de Stop Loss e Take Profit. Arquivos de conjunto, versões demo do produto, instruções e bônus estão disponíveis [blog] Versão para [MetaTrader 5] VR Stealth
FREE
VR Assistant Charts MT5
Vladimir Pastushak
5 (3)
Utilitários
VR Assistant Charts é uma ferramenta conveniente para traders que trabalham com objetos gráficos na janela do terminal de negociação MetaTrader. O programa permite alterar a cor, estilo, espessura e outras características das linhas de tendência, níveis de Fibonacci, leques de Gann e outros elementos gráficos no terminal MetaTrader com um clique do mouse. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instruções, solução de problemas podem ser obtidos em [blog] Você pode ler ou escrever
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
O indicador VR Grid foi projetado para criar uma grade gráfica com configurações definidas pelo usuário. Ao contrário da grade padrão , a VR Grid é usada para construir níveis circulares . Dependendo da escolha do usuário, o passo entre os níveis de rodada pode ser arbitrário. Além disso, ao contrário de outros indicadores e utilitários, o VR Grid mantém a posição da rede mesmo quando o período de tempo muda ou o terminal é reiniciado. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instr
FREE
VR Donchian
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indicadores
O indicador VR Donchian é uma versão melhorada do canal Donchian. As melhorias afetaram quase todas as funções do canal, mas o algoritmo operacional principal e a construção do canal foram preservados. Uma mudança na cor dos níveis foi adicionada ao indicador de bola dependendo da tendência atual - isso mostra claramente ao trader uma mudança na tendência ou estagnação. Foi adicionada a capacidade de informar o trader sobre a quebra de um dos dois níveis de canal em um smartphone, e-mail ou no p
FREE
VR Alert MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitários
O programa VR Alert é feito como um indicador para monitorar o preço ou outros indicadores e para informar o trader no momento quando o preço ou indicador atingir um nível especificado. Os níveis de sinais para intervenção podem ser estabelecidos não apenas horizontalmente, mas também como níveis inclinados. Assim o trader pode receber notificações que vêm de níveis inclinados de sinais para intervenção. Graças ao programa VR Alert, agora não é necessário passar muito tempo na frente de monitor.
VR System MT 5
Vladimir Pastushak
5 (2)
Indicadores
Sistema VR não é apenas um indicador, é um sistema de negociação completo e bem equilibrado para negociação nos mercados financeiros. O sistema é construído sobre regras de negociação clássicas e uma combinação de indicadores Média Móvel e canal Donchian . O Sistema VR leva em consideração as regras para entrar no mercado, manter uma posição no mercado e as regras para sair de uma posição. Regras de negociação simples, riscos mínimos e instruções claras tornam o Sistema VR uma estratégia de nego
VR Atr Pro MT5
Vladimir Pastushak
4.75 (4)
Indicadores
O indicador VR ATR Pro é uma poderosa ferramenta profissional para determinar níveis planejados num instrumento financeiro. A eficiência do indicador foi provada com milhares de testos nas contas demo e reais. O indicador VR ATR Pro funciona usando dados reais e estatísticas vivas no tempo real. As estatísticas são uma ciência exata por isso os dados reais das estatísticas usados nos cálculos matemáticos permitem determinar níveis planejados exatos dum instrumento financeiro. Para um conjunto de
VR Sync Charts MT5
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicadores
VR Sync Charts é uma utilidade para sincronizar o layout entre as janelas. Com ajuda de VR Sync Charts Vossos níveis de tendência, níveis horizontais, e marcação Fibonachi serão sincronizados com todos os gráficos. Esta utilidade permite sincronizar todos os objectos padrão gráficos no terminal MetaTrader, todas vossas tendências, linhas de Gunn e outros objectos serão copiados com precisão para os gráficos adjacentes. Você não precisa mais copiar manualmente suas linhas reguladas e marcações. A
VR Calculate Martingale MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitários
O indicador VR Calcula Martingale é uma ferramenta poderosa para pré-calcular qualquer estratégia de negociação sem riscos. Devido ao fato de o indicador utilizar ordens virtuais, um trader pode calcular antecipadamente qualquer desenvolvimento de eventos em uma conta de negociação. Você não precisa mais de tabelas e calculadoras EXCEL, não precisa conhecer as fórmulas para calcular a média de posições multidirecionais com diferentes lotes de negociação. VR Calcula Martingale irá ajudá-lo a calc
VR Watch list and Linker
Vladimir Pastushak
4.63 (8)
Utilitários
Lista de observação VR e vinculador - aplicativo screener para o terminal MetaTrader . Torna mais fácil encontrar os instrumentos financeiros mais interessantes e técnicos. Este screener é usado por traders para negociação em bolsas como bybit, Moscow Exchange, American Exchange, mercado de câmbio e criptomoedas, mercado de metais, e é usado para negociação em empresas prop. A seleção dos instrumentos financeiros é feita manualmente. O screener conecta gráficos abertos no terminal MetaTrader e,
FREE
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicadores
O indicador VR Grid foi projetado para criar uma grade gráfica com configurações definidas pelo usuário. Ao contrário da grade padrão , a VR Grid é usada para construir níveis circulares . Dependendo da escolha do usuário, o passo entre os níveis de rodada pode ser arbitrário. Além disso, ao contrário de outros indicadores e utilitários, o VR Grid mantém a posição da rede mesmo quando o período de tempo muda ou o terminal é reiniciado. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instr
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitários
VR Color Levels é uma ferramenta útil para quem aplica análises técnicas usando elementos como linha de tendência, retângulo e texto. É possível adicionar texto diretamente ao gráfico e fazer capturas de tela. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instruções, solução de problemas podem ser obtidos em [blog] Você pode ler ou escrever comentários em [ссылке] Versão para [MetaTrader 5] O trabalho com o indicador é realizado com um clique . Para fazer isso, clique no botão com a l
FREE
VR Assistant Charts
Vladimir Pastushak
Utilitários
VR Assistant Charts é uma ferramenta conveniente para traders que trabalham com objetos gráficos na janela do terminal de negociação MetaTrader. O programa permite alterar a cor, estilo, espessura e outras características das linhas de tendência, níveis de Fibonacci, leques de Gann e outros elementos gráficos no terminal MetaTrader com um clique do mouse. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instruções, solução de problemas podem ser obtidos em [blog] Você pode ler ou escrever
FREE
VR Template switcher MT5
Vladimir Pastushak
Utilitários
O Comutador de Modelos VR é um utilitário poderoso para trabalhar com modelos de gráficos no terminal MetaTrader. Você não mais precisa de fazer muita ação para carregar, salvar e apagar modelos. O utilitário do comutador de modelos VR permite-lhe salvar o modelo de gráfico atual com todos os indicadores, níveis e configurações e carregar o outro num clique. Tem modelos para diferentes ferramentas financeiras? Ao carregar o modelo, o comutador de modelos VR definirá o período desejado e a ferram
FREE
VR Cub MT 5
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub é um indicador para obter pontos de entrada de alta qualidade. O indicador foi desenvolvido para facilitar cálculos matemáticos e simplificar a busca por pontos de entrada em uma posição. A estratégia de negociação para a qual o indicador foi escrito tem provado a sua eficácia há muitos anos. A simplicidade da estratégia de negociação é a sua grande vantagem, o que permite que até mesmo os comerciantes novatos negociem com sucesso com ela. VR Cub calcula os pontos de abertura de posição e
VR Ticks
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Ticks é um indicador especial para estratégias baseadas em scalping. Graças a este indicador, o trader pode ver o gráfico de ticks diretamente no gráfico principal do instrumento financeiro. Um gráfico de ticks permite que você insira uma posição no mercado ou feche uma posição no mercado com a maior precisão possível. VR Ticks plota os dados dos ticks na forma de linhas que mudam de cor dependendo da direção - isso permite compreender e avaliar visualmente a situação nos ticks. A vantagem do
FREE
VR Pivot MT5
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Pivot é um indicador de pontos pivôs importantes (pivot). Os Pontos Pivôs são um tipo especial de suporte (support) e níveis de resistência (resistance) que são usados para identificar as zonas de preço mais fortes. Os comerciantes profissionais usam os níveis de pivôs para determinar os preços em que há uma alta probabilidade de uma reversão de preço. Os níveis são calculados de acordo com fórmulas matemáticas especiais, os preços de fechamento, abertura, máximo, mínimo do período anterior s
VR Template switcher
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitários
O Comutador de Modelos VR é um utilitário poderoso para trabalhar com modelos de gráficos no terminal MetaTrader. Você não mais precisa de fazer muita ação para carregar, salvar e apagar modelos. O utilitário do comutador de modelos VR permite-lhe salvar o modelo de gráfico atual com todos os indicadores, níveis e configurações e carregar o outro num clique. Tem modelos para diferentes ferramentas financeiras? Ao carregar o modelo, o comutador de modelos VR definirá o período desejado e a ferram
FREE
VR Object Delete All MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitários
The VR Object Delete All script solves the problem of garbage on the chart. it is often necessary to completely clear the chart of everything that is put on it, comments, lines, objects. The script completely deletes everything, even those objects that are not visible. When working, VR Object Delete All writes everything it does in the terminal log, as well as the names of objects to delete. Displays the number of deleted objects as a separate line. in case of any errors, it will display an erro
FREE
VR Close Orders MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Utilitários
The VR Close orders script is designed to close positions in the terminal at a profit or loss mark set by the trader. The program is written as a script and can work together on the same chart with any other indicators and expert advisors. The program has a simple visual panel and is easy to configure with the mouse. With this program's help, the trader can automatically close positions and delete orders depending on the conditions set.  There is often a situation when you need to close position
FREE
Filtro:
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

renato1967
19
renato1967 2025.09.02 07:31 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Eugene Zhuang
520
Eugene Zhuang 2024.10.12 06:37 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Ravi Chandiran
728
Ravi Chandiran 2024.01.25 09:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2023.05.27 12:45 
 

Very good EA just use good task control

budihartono71
216
budihartono71 2023.05.03 01:17 
 

i edit my review after new update, EA work better then before. thank you for update

Markus Mlekuz
261
Markus Mlekuz 2023.05.02 23:13 
 

Very good EA, easy to handle. I've been using the EA a couple of weeks and other vr systems. Vladimir has very good support and always answers in a very short time! Keep up the amazing work, THX, BG Maxx

eppk alaa
521
eppk alaa 2023.02.26 16:54 
 

it works nice,highly recomnded

TradFMED62
385
TradFMED62 2023.02.09 10:58 
 

Hello, I have the VR Lollipop now 1 month in real money operation with 3 currency pairs.... Total return 26 percent.... runs very well,...I hope it goes on stable like this...THANKS

Hector Ranola Lopez
168
Hector Ranola Lopez 2022.12.14 05:27 
 

The EA works, it can build your account gradually. Tt took me lots and lots of trial and error and optimization of the settings but hard work paid off. I have the best set file the EA can have. PM me if interested.

Wolfgang Rockert
2345
Wolfgang Rockert 2022.10.28 08:21 
 

Very flexible EA, you have to do your work with Strategy tester and you get very good longterm results. Good work!

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
813
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2022.10.23 14:53 
 

great job still testing well see

Andreas Gebetsberger
608
Andreas Gebetsberger 2022.10.18 16:42 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Evgen
38
Evgen 2022.10.13 09:53 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Vladimir Pastushak
106704
Resposta do desenvolvedor Vladimir Pastushak 2022.10.13 09:54
Большое спасибо! Изобретаем)
Responder ao comentário