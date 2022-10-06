Arquivos de conjunto, versões demo do produto, instruções e bônus estão disponíveis [blog]

Versão para [MetaTrader 5]

Tecnologias exclusivas no trabalho do VR Lollipop

é uma estratégia de negociação automatizada exclusiva para negociação dentro da tendência atual do mercado. A singularidade deste robô reside na utilização de um algoritmo complexo que permite aumentar gradativamente as posições de acordo com a direção da tendência do mercado. Neste caso, todas as posições abertas são automaticamente transferidas para o modo de segurança graças à função de ponto de equilíbrio. Uma posição é considerada segura quando o nível de stop loss é movido para a área de equilíbrio. Estas operações complexas são realizadas utilizando a poderosa funcionalidade do terminal MetaTrader.

Uma das principais características do robô é o uso de rastreamento flutuante. Ao contrário do trailing tradicional com tamanho fixo, este método é baseado na variação percentual do preço. O tamanho do stop loss é calculado como uma percentagem e não em pontos, o que evita que as posições sejam fechadas prematuramente durante pequenas correções de mercado. Assim, as posições acumuladas permanecem abertas até que a tendência principal mude.

Negociação em ciclos

Outra tecnologia importante é o princípio do ciclo de negociação. Um ciclo refere-se ao período durante o qual o robô abre novas posições e as mantém até atingirem um estado de equilíbrio. Um novo ciclo começa somente quando todas as posições atuais são fechadas com lucro ou transferidas para modo de segurança.

Trabalhando com posições emparelhadas

O robô VR Lollipop sempre usa uma estratégia de negociação emparelhada. Cada nova série de operações começa com a abertura de duas posições opostas. Então, com base em uma análise das tendências atuais, o robô fecha uma posição direcionada contra o movimento principal do mercado, deixando aberta uma negociação lucrativa.

Customizações e adaptação aos mercados

Para avaliar a eficácia do, é recomendado instalar uma versão demo em uma conta demo e observar as ações do robô ao longo de vários pregões.possui configurações flexíveis, o que permite adaptá-lo a diversos instrumentos financeiros. Para uma melhor compreensão de como o sistema funciona, estão disponíveis capturas de tela e demonstrações em vídeo. No entanto, a maneira mais eficaz de testar algoritmos é testar o robô em contas de treinamento.

As configurações padrão são para uma corretora de 5 dígitos e estão marcadas com o símbolo (*)

* Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - O spread máximo permitido; se o spread for superior ao especificado pelo trader, o robô de negociação irá parar de negociar até que o spread diminua abaixo do especificado. Para desligar a configuração, defina o valor como 0. Esta configuração é melhor utilizada, entendendo o resultado de seu funcionamento.

Lot calculation type - Tipo de cálculo de lote

Fixed lot (Example: 0.01) - lote padrão fixo. Exemplo: 0,01



Percentage lot (Example: 8) - lote de juros, lote calculado como percentual do saldo da conta de negociação.



Balance for minimum lot (Example: 300) - lote é calculado como um múltiplo do valor. Fórmula: Depósito / Balance for minimum lot * lote mínimo disponível. Assim, o trader pode calcular o lote em múltiplos do valor desejado. Exemplo: 300

Initial lots - o lote inicial para negociação de uma estratégia de negociação não pode ser inferior ao lote mínimo aceitável permitido pela corretora. Se o lote for especificado incorretamente, o robô de negociação emitirá um aviso. Recomenda-se definir um pouco mais que o mínimo permitido. Por exemplo, 0,02 ou 0,03. Quanto maior for este valor, mais volumes de posições serão acumulados na direção da tendência atual.

Lot multiplier (0 - Disable) - multiplicador de lote, utilizado para aumentar o volume de posições para negociação contra a tendência. O valor mínimo aceitável é 1,1. Valor recomendado 2. Valores agressivos e arriscados maiores que 2x.

Lot reduction - diminuindo o lote de posições na direção da tendência. Se o parâmetro Initial Lot maior que o lote mínimo permitido pela corretora, para posições subsequentes o lote será reduzido pelo valor especificado nesta configuração.

Minimum lot for trend trading - lote mínimo para negociação, a configuração permite definir o lote mínimo que será obtido após a redução do lote na configuração Initial lots. Na direção da tendência, o robô comercial calcula um novo lote usando a fórmula Initial lots - Lot reduction = um novo lote para abrir uma posição. Se o novo lote for inferior a Minimum lot for trend trading, então o robô de negociação pegará o lote especificado pelo usuário nesta configuração. Recomenda-se colocar o lote mínimo permitido.

Distance calculation method - tipo de cálculo de distância.

Distance in points - A distância é calculada em pontos.



Distance in percentage - A distância é calculada como uma percentagem da última posição aberta por tipo. Por exemplo: se uma posição foi aberta ao preço de 1,23567 e 0,5 está especificado nas configurações, o próximo preço de abertura será 1,24073. A variação do preço é calculada como uma porcentagem.



Distance = Bollinger Bands difference - a distância é calculada como a diferença entre as barras indicadoras Bolinger Bands.



Distance * number of positions - a distância é calculada como o número de pontos especificados na configuração Distance value, multiplicado pelo número de posições reversas por tipo. Por exemplo: 6 posições de venda e 1 posição de compra estão abertas, a distância para abrir o próximo par de posições será igual a Distance value * 6.



Distance = average bar size - a distância é calculada como o valor médio entre High - Low dado em Distance value número de barras.

* Distance value - valor para configuração - Tipo de cálculo de distância.

* Profit to the Plus (Points) - adicionando lucro ao fechar uma série de posições contra a tendência. O algoritmo do robô comercial calcula o preço médio de todas as posições potencialmente arriscadas. O resultado do cálculo do preço médio será lucro 0. Para excluir 0, nesta configuração você deve especificar o valor desejado de lucro em pontos.

* Breakeven (Points) - ponto de equilíbrio, o número de pontos sem perda para uma posição na direção da tendência. As posições que atingem o ponto de equilíbrio são consideradas livres de risco. Somente após a posição ser modificada para livre de risco, o próximo par de posições é aberto.

New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - nova barra, configuração que limita a abertura frequente de grupos de posições em um período. Se a configuração estiver habilitada, um novo par de posições de negociação será aberto somente quando ocorrer um novo período de negociação especificado na configuração. Recomenda-se configurá-lo para pelo menos uma hora, mas em alguns casos você pode configurá-lo para menos.

Trailing stop type - tipo de parada final

Manual - manual, neste modo, a movimentação dos níveis de stop loss depende apenas do próprio trader. O robô de negociação transfere posições apenas para uma posição sem perdas. Em seguida, o próprio trader move o stop loss.



Dynamic - parada móvel dinâmica, depende das configurações Potential trend size, o trader indica o tamanho máximo desejado da tendência, um algoritmo de negociação usando uma fórmula percentual complexa e move suavemente os níveis de stop loss na direção da tendência. Quanto maior a tendência e mais próximo o preço estiver do tamanho da tendência especificado pelo trader, mais agressivo será o trailing stop.

* Potential trend size (points) (0 – disable) - tamanho da tendência potencial em pontos. Recomenda-se que antes de especificar o valor, meça as últimas 3-4 grandes tendências no gráfico horário do instrumento financeiro e indique o valor médio em pontos. Na maioria dos casos, o valor flutua para o mercado Forex de 5.000 a 10.000 pontos.

Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - stop móvel máximo, indica a porcentagem de Potential trend size, para o qual o robô de negociação pode mover os níveis de stop loss. O valor máximo permitido é 95%. Esta configuração, se a tendência for maior do que o trader esperava e calculou, permite mover os níveis de stop loss de forma mais suave e não fechar posições no final da tendência.

Trailing % Stop Revers trend - trailing stop para uma reversão de preço em situações em que o preço reverte e se move na direção de fechar posições lucrativas com um stop loss, o robô de negociação move o stop loss de forma mais agressiva na direção do preço;

* Trailing Stop Global (Point) - trailing stop global, este tipo de trailing stop funciona de acordo com o algoritmo clássico de trailing stop. A configuração permite agrupar stop loss de posições sem risco e movê-las como um grupo. Este tipo de trailing stop tem a prioridade mais alta. Recomenda-se indicá-lo aproximadamente de acordo com a fórmula Potential trend size / 10.

Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - feche todas as posições ao obter lucro ou prejuízo. Esta configuração permite-lhe fechar todas as posições abertas pelo robô de negociação quando um lucro ou perda especificado é alcançado. Para fechar com lucro, você deve indicar o valor do lucro desejado. Exemplo: 50. Para corrigir perdas. Exemplo: -50.

Expert actions after closing all positions - ações de um robô de negociação após fechar todas as posições com lucro ou prejuízo.

Full stop trading and Close all positions - uma parada completa sem retomada do comércio.



Continue trading and Close all positions - Após fechar todas as posições, continue negociando.

Push for smartphone - notificação no smartphone no terminal MetaTrader.

Push for terminal - notificação no próprio terminal MetaTrader (Alert)

Push for E-Mail - notificação por e-mail.

Push for Telegram channel - notificação no canal de telegrama.

Channel name - nome do canal para postar mensagens.

Telegram bot token - chave secreta do bot do telegrama.

Dashboard size - tamanho do painel de informações com dados de estratégia de negociação. O painel de informações não é mostrado no testador de estratégia e otimização.

Magic Number - um número único para controlar as posições abertas por um robô de negociação. Cada posição é marcada com um número específico. Graças a este método, um robô de negociação pode distinguir as suas posições das posições abertas por outro robô de negociação ou por um trader manualmente. Se você especificar o valor 0, o robô de negociação abrirá posições com o número 0 e controlará simultaneamente as posições abertas manualmente pelo trader. Se você definir -1, o robô de negociação assumirá o controle de absolutamente todas as posições de negociação, tanto aquelas que o trader abriu com as mãos, quanto aquelas que foram abertas pelo próprio robô de negociação, e aquelas que foram abertas por outros robôs de negociação. É importante notar que com um valor de -1, pode ocorrer um conflito entre robôs de negociação, portanto você deve ter um bom entendimento do que acontecerá na conta de negociação. Recomenda-se especificar um valor maior que 0.

* Slippage (Points) - A configuração de slippage permite que o servidor da corretora aceite ordens de negociação na faixa do preço solicitado.

Commentary on positions - comentário sobre as posições do robô comercial. O trader pode definir “Máscaras” para exibição de comentários.

