Gold Sniper MT5 EA

Gold Sniper EA (Asesor Experto)



En el trading real, las pérdidas no son terribles; lo que es terrible es la falta de orden, metas y disciplina después de las pérdidas.



El Recovery Profit Manager fue creado para resolver este problema central.



💡 Filosofía central del producto



Este EA no persigue la operativa frecuente; monitoriza dinámicamente y abre posiciones automáticamente basándose en la dirección del mercado.



Después de experimentar pérdidas, utiliza ratios de beneficios cuantificables y controlables para ayudar a la cuenta a recuperarse y tomar beneficios de forma planificada.



Este es un sistema de gestión de beneficios orientado a resultados, no una herramienta emocional de juicio manual.



🎯 ¿Para quién es adecuado?



- Operadores que utilizan EAs de Cuadrícula/Cubierta/Alta Frecuencia/Escalado/Swing



- Cuentas que experimentan con frecuencia pérdidas iniciales seguidas de una incapacidad para obtener beneficios efectivos más adelante



- Usuarios que desean un sistema de trading más disciplinado, automatizado y estable



- Operadores profesionales que ejecutan múltiples EAs y múltiples instrumentos simultáneamente, buscando una regla unificada de recuperación de beneficios



🚀 Ventajas y aspectos destacados del producto



✅ Apertura de posiciones totalmente automatizada basada en la monitorización direccional dinámica; cierre inteligente de posiciones basado en un objetivo porcentual de beneficios tras pérdidas. Se acabó el confiar en el instinto para "cerrar cuando está cerca", sino que se ejecuta con estándares claros y cuantificables.



✅ Beneficios objetivo y recuperación rítmica.

Evita problemas comunes como "devolver pérdidas inmediatamente después de alcanzar el punto de equilibrio" y "aferrarse a posiciones ganadoras".



✅ Centrarse en la gestión de beneficios después de la gestión de riesgos.

Esta es una herramienta de control de riesgos + gestión de beneficios, no solo un EA de señales.



🧠 Explicación del Concepto de Diseño



Monitorización Direccional Dinámica y Apertura de Posiciones Totalmente Automatizada



Su propósito es:



- Cuando la cuenta experimenta un drawdown



- Cuando vuelve a entrar en un rango rentable



- Ejecutar automáticamente decisiones de cierre disciplinadas con objetivos porcentuales claros



Este es un método de trading más cercano al pensamiento profesional de gestión monetaria.



🛡️ Estabilidad - Restricción - Disciplina



Los sistemas que sobreviven a largo plazo en el mercado nunca son los más agresivos,



sino los que mejor saben cuándo "abandonar".