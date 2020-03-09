Gaodong Balanced hedging system MT4 EA

Gaodong Balanced Hedging System MT4 EA - Sistema Inteligente de Cobertura Equilibrada

📌 Introducción del Producto

Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Adopta un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control de riesgo dinámico" para encontrar estructuras de mercado estables y repetibles a través de diferentes instrumentos.
Este sistema ha sido sometido a pruebas a largo plazo, demostrando una lógica rigurosa, solidez y fiabilidad. Se caracteriza por un control automático del riesgo, parámetros claros, una estructura sencilla y una buena visualización. La operativa es estable, con posiciones mantenidas continuamente según el tamaño establecido. El sistema reconoce automáticamente los beneficios diarios e inicia una pausa, ejecutando constantemente operaciones basadas en el principio de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Adecuado tanto para principiantes como para operadores profesionales. Este sistema admite tanto posiciones largas como cortas, es apto para todos los instrumentos y cuenta con una sencilla configuración de parámetros. Sólo tiene que establecer el tamaño del lote, el intervalo de entrada, el objetivo de beneficio diario para la ruptura automática y el stop-loss total; otros ajustes se pueden dejar en sus valores predeterminados. Le invitamos a suscribirse y ser testigo de sus maravillas. Recomendamos fijar el tamaño del lote en 0,01-0,02 lotes por cada 500 $ de capital. La operativa es estable, con posiciones que se mantienen continuamente de acuerdo con el tamaño establecido. El sistema reconoce automáticamente los beneficios diarios e inicia una ruptura, ejecutando constantemente operaciones basadas en el principio de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Le invitamos a suscribirse y ser testigo de sus maravillas. Si necesita un manual de instrucciones detallado, póngase en contacto conmigo a través de Telegram después de la compra.

📌 Core Ventajas

✔ Cero-indicador de participación - La lógica central se basa enteramente en el comportamiento de los precios.
✔ Protección automática de spread - Aplicable a la mayoría de los pares de divisas
✔ Motor de cobertura inteligente - Mantener la rentabilidad en mercados volátiles
✔ Estricto control de riesgo-Cada orden es controlada, y se puede establecer un tamaño máximo de posición.
✔ Interfaz visual de parámetros-simple, fácil de entender y clara de un vistazo.
✔ Compatible con Bybit / Forex / CFD plataformas
✔ Verificación automática aprobado (MQL5 prueba oficial compatible)

📌 Usuarios Aplicables
- Los comerciantes conservadores
- Los usuarios que prefieren la cuadrícula de comercio / cobertura / difundir las estructuras de arbitraje
- Los jugadores que no se basan en los indicadores y prefieren la lógica de precios pura
- Los comerciantes que quieren automatizar sus estrategias

📌 Precauciones
- Recomendado para su uso en cuentas reales o de altaapalancamiento con un mínimo de 200$.
- Se recomienda utilizar brokers con spreads bajos y baja latencia.
