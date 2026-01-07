GaoDong Fully Automatic Risk Control MT4 EA

🔒 Account Profit & Loss Killer

EA Inteligente de Gestión de Riesgo a Nivel de Cuenta Completa (MT5)



📌 Introducción del Producto

Account Profit & Loss Killer es un EA de gestión de riesgo a nivel de cuenta diseñado específicamente para trading de alta frecuencia, sistemas de scalping, hedging y estrategias grid.

No participa en ninguna estrategia de trading; se centra en una sola cosa:

Cuando el beneficio flotante total o la pérdida flotante total de todas las posiciones de la cuenta alcanzan la cantidad que usted establezca, inmediatamente y en milisegundos cierra por la fuerza todas las órdenes de la cuenta.

Se trata de una verdadera "herramienta de gestión de riesgo de cuenta completa"."



🚀 Funciones básicas

✅ Control del riesgo a nivel de cuenta

- Control en tiempo real de todas las posiciones abiertas en la cuenta.tiempo real de todas las posiciones abiertas en la cuenta

- ✔ Órdenes colocadas bajo este EA

- ✔ Órdenes colocadas bajo otros EAs

- ✔ Órdenes colocadas manualmente

- Sin distinción entre clases de activos

- Sin distinción entre la dirección del mercado

- Sin distinción entre Magic (probablemente refiriéndose a una estrategia de trading específica)

- Procesamiento inmediato después de que se activen las condiciones



💰 Toma de beneficios a nivel de cuentaToma de beneficios a nivel de cuenta

- Cuando el beneficio flotante total de todas las posiciones abiertas ≥ la cantidad establecida

- Cierre automático con un solo clic

- Bloqueo de beneficios para evitar la devolución

Adecuado para:

- Tope de beneficios intradía

- VPS desatendido

- Protección de beneficios de estrategias de alta frecuencia



🛑 Stop-Loss de pérdidas a nivel de cuenta

- Cuando la pérdida flotante total de todas las posiciones abiertas ≤ el importe establecido

- Cierre automático con un solo clicclick de cierre

- Previene pérdidas significativas debidas a condiciones extremas del mercado o al mal funcionamiento del EA



⚡ Millisecond-Level Execution

- Utiliza un mecanismo de temporizador de milisegundos

- Independiente de las fluctuaciones del mercado (no es un OnTick típico)

- Permanece estable y fiable incluso en condiciones de mercado de movimientos rápidos, escenarios de desconexión y reconexión, y entornos de negociación de alta frecuencia



🧠 Filosofía de diseño

- ❌ No predice los movimientos del mercado

- ❌ No interfiere con las estrategias de negociación

- ❌ No altera los resultados de backtesting

- ❌ No afecta a la lógica del Asesor Experto (EA) existente

👉 Existe únicamente como un módulo independiente de control de riesgos fuera del sistema de negociación.

Usted puede pensar en él como:

🔥 El "fusible/freno de emergencia/botón nuclear" para su cuenta de trading



🧩 Escenarios aplicables

- ✔ Sistemas de scalping

- ✔ EAs de cobertura/rejilla/ martingala

- ✔ Cuentas con múltiples EAs ejecutándose simultáneamente

- ✔ Manual + EA hybrid trading

- ✔ Bybit MT4/MT5

- ✔ 24/7 unattended VPS



🛠 Explicación del Parámetro

- Total Unrealized Profit Closing Amount
Una vez alcanzado este importe de beneficios, todas las órdenes de la cuenta se cerrarán inmediatamente.

- Total Unrealized Loss Closing Amount
Una vez alcanzada esta cantidad de pérdidas, todas las órdenes de la cuenta se cerrarán inmediatamente.

- Check Interval (milisegundos)
La frecuencia de detección del control de riesgo; cuanto menor sea el valor, más rápida será la respuesta.



📖 Cómo utilizar

1. Abra el EA. Adjunte el EA a cualquier gráfico.

2. Establezca el importe de beneficios/pérdidas a nivel de cuenta.

3. El EA se ejecuta automáticamente, sin necesidad de operaciones adicionales.

⚠️ Nota:

Se trata de una herramienta de control de riesgos a nivel de cuenta. Una vez que las condiciones se activan, todas las órdenes en la cuenta serán liquidadas.



🔐 Seguridad y Cumplimiento

- ✔ No utiliza DLLs

- ✔ No lee ni escribe archivos

- ✔ No realiza solicitudes de red

- ✔ No recopila ninguna información de la cuenta

- ✔ Puede ser verificado automáticamente a través de la verificación oficial MQL5.



🎯 Resumen

Account Profit & Loss Killer proporciona una línea de fondo clara, fiable e inquebrantable para el control del riesgo en toda su cuenta de operaciones.

No es una estrategia,

sino la última línea de defensa que protege todas las estrategias.
