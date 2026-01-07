GaoDong Fully Automatic Risk Control MT4 EA
- Asesores Expertos
- Zhengdong Gao
- Versión: 3.0
🔒 Account Profit & Loss Killer
EA Inteligente de Gestión de Riesgo a Nivel de Cuenta Completa (MT5)
⸻
📌 Introducción del Producto
Account Profit & Loss Killer es un EA de gestión de riesgo a nivel de cuenta diseñado específicamente para trading de alta frecuencia, sistemas de scalping, hedging y estrategias grid.
No participa en ninguna estrategia de trading; se centra en una sola cosa:
Cuando el beneficio flotante total o la pérdida flotante total de todas las posiciones de la cuenta alcanzan la cantidad que usted establezca, inmediatamente y en milisegundos cierra por la fuerza todas las órdenes de la cuenta.
Se trata de una verdadera "herramienta de gestión de riesgo de cuenta completa"."
⸻
🚀 Funciones básicas
✅ Control del riesgo a nivel de cuenta
- Control en tiempo real de todas las posiciones abiertas en la cuenta.tiempo real de todas las posiciones abiertas en la cuenta
- ✔ Órdenes colocadas bajo este EA
- ✔ Órdenes colocadas bajo otros EAs
- ✔ Órdenes colocadas manualmente
- Sin distinción entre clases de activos
- Sin distinción entre la dirección del mercado
- Sin distinción entre Magic (probablemente refiriéndose a una estrategia de trading específica)
- Procesamiento inmediato después de que se activen las condiciones
⸻
💰 Toma de beneficios a nivel de cuentaToma de beneficios a nivel de cuenta
- Cuando el beneficio flotante total de todas las posiciones abiertas ≥ la cantidad establecida
- Cierre automático con un solo clic
- Bloqueo de beneficios para evitar la devolución
Adecuado para:
- Tope de beneficios intradía
- VPS desatendido
- Protección de beneficios de estrategias de alta frecuencia
⸻
🛑 Stop-Loss de pérdidas a nivel de cuenta
- Cuando la pérdida flotante total de todas las posiciones abiertas ≤ el importe establecido
- Cierre automático con un solo clicclick de cierre
- Previene pérdidas significativas debidas a condiciones extremas del mercado o al mal funcionamiento del EA
⸻
⚡ Millisecond-Level Execution
- Utiliza un mecanismo de temporizador de milisegundos
- Independiente de las fluctuaciones del mercado (no es un OnTick típico)
- Permanece estable y fiable incluso en condiciones de mercado de movimientos rápidos, escenarios de desconexión y reconexión, y entornos de negociación de alta frecuencia
⸻
🧠 Filosofía de diseño
- ❌ No predice los movimientos del mercado
- ❌ No interfiere con las estrategias de negociación
- ❌ No altera los resultados de backtesting
- ❌ No afecta a la lógica del Asesor Experto (EA) existente
👉 Existe únicamente como un módulo independiente de control de riesgos fuera del sistema de negociación.
Usted puede pensar en él como:
🔥 El "fusible/freno de emergencia/botón nuclear" para su cuenta de trading
⸻
🧩 Escenarios aplicables
- ✔ Sistemas de scalping
- ✔ EAs de cobertura/rejilla/ martingala
- ✔ Cuentas con múltiples EAs ejecutándose simultáneamente
- ✔ Manual + EA hybrid trading
- ✔ Bybit MT4/MT5
- ✔ 24/7 unattended VPS
⸻
🛠 Explicación del Parámetro
- Total Unrealized Profit Closing Amount
Una vez alcanzado este importe de beneficios, todas las órdenes de la cuenta se cerrarán inmediatamente.
- Total Unrealized Loss Closing Amount
Una vez alcanzada esta cantidad de pérdidas, todas las órdenes de la cuenta se cerrarán inmediatamente.
- Check Interval (milisegundos)
La frecuencia de detección del control de riesgo; cuanto menor sea el valor, más rápida será la respuesta.
⸻
📖 Cómo utilizar
1. Abra el EA. Adjunte el EA a cualquier gráfico.
2. Establezca el importe de beneficios/pérdidas a nivel de cuenta.
3. El EA se ejecuta automáticamente, sin necesidad de operaciones adicionales.
⚠️ Nota:
Se trata de una herramienta de control de riesgos a nivel de cuenta. Una vez que las condiciones se activan, todas las órdenes en la cuenta serán liquidadas.
⸻
🔐 Seguridad y Cumplimiento
- ✔ No utiliza DLLs
- ✔ No lee ni escribe archivos
- ✔ No realiza solicitudes de red
- ✔ No recopila ninguna información de la cuenta
- ✔ Puede ser verificado automáticamente a través de la verificación oficial MQL5.
⸻
🎯 Resumen
Account Profit & Loss Killer proporciona una línea de fondo clara, fiable e inquebrantable para el control del riesgo en toda su cuenta de operaciones.
No es una estrategia,
sino la última línea de defensa que protege todas las estrategias.
