GaoDong Fully Automatic Risk Control MT5 EA

🔒 Account Profit & Loss Killer



EA Inteligente de Gestión de Riesgo a Nivel de Cuenta Completa (MT5)



⸻



📌 Introducción al Producto



Account Profit & Loss Killer es un EA de gestión de riesgo a nivel de cuenta diseñado específicamente para trading de alta frecuencia, sistemas de scalping, hedging y estrategias grid.



No participa en ninguna estrategia de trading; se centra en una sola cosa:



Cuando el beneficio flotante total o la pérdida flotante total de todas las posiciones de la cuenta alcanzan la cantidad que usted establezca, inmediatamente y en milisegundos cierra por la fuerza todas las órdenes de la cuenta.



Se trata de una verdadera "herramienta de gestión de riesgo de cuenta completa"."



⸻



🚀 Funciones básicas



✅ Control del riesgo a nivel de cuenta



- Control en tiempo real de todas las posiciones abiertas en la cuenta.tiempo real de todas las posiciones abiertas en la cuenta



- ✔ Órdenes colocadas bajo este EA



- ✔ Órdenes colocadas bajo otros EAs



- ✔ Órdenes colocadas manualmente



- Sin distinción entre clases de activos



- Sin distinción entre la dirección del mercado



- Sin distinción entre Magic (probablemente refiriéndose a una estrategia de trading específica)



- Procesamiento inmediato después de que se activen las condiciones



⸻



💰 Toma de beneficios a nivel de cuentaToma de beneficios a nivel de cuenta



- Cuando el beneficio flotante total de todas las posiciones abiertas ≥ la cantidad establecida



- Cierre automático con un solo clic



- Bloqueo de beneficios para evitar la devolución



Adecuado para:



- Tope de beneficios intradía



- VPS desatendido



- Protección de beneficios de estrategias de alta frecuencia



⸻



🛑 Stop-Loss de pérdidas a nivel de cuenta



- Cuando la pérdida flotante total de todas las posiciones abiertas ≤ el importe establecido



- Cierre automático con un solo clicclic



- Prevención de pérdidas significativas debido a condiciones extremas del mercado o mal funcionamiento del EA



⸻



⚡ Millisecond-Level Execution



- Utiliza un mecanismo de temporizador de milisegundos



- Independiente de las fluctuaciones del mercado (no es un OnTick típico)



- Permanece estable y fiable incluso en condiciones de mercado de rápido movimiento, escenarios de desconexión y reconexión, y entornos de negociación de alta frecuencia



⸻



🧠 Filosofía de diseño



- ❌ No predice los movimientos del mercado



- ❌ No interfiere con las estrategias de negociación



- ❌ No altera los resultados de backtesting



- ❌ No afecta a la lógica del Asesor Experto (EA) existente



👉 Existe únicamente como un módulo independiente de control de riesgos fuera del sistema de negociación.



Usted puede pensar en él como:



🔥 El "fusible/freno de emergencia/botón nuclear" para su cuenta de trading



⸻



🧩 Escenarios aplicables



- ✔ Sistemas de scalping



- ✔ EAs de cobertura/rejilla/ martingala



- ✔ Cuentas con múltiples EAs ejecutándose simultáneamente



- ✔ Manual + EA hybrid trading



- ✔ Bybit MT4/MT5



- ✔ 24/7 unattended VPS



⸻



🛠 Explicación del Parámetro



- Total Unrealized Profit Closing Amount

Una vez alcanzado este importe de beneficios, todas las órdenes de la cuenta se cerrarán inmediatamente.



- Total Unrealized Loss Closing Amount

Una vez alcanzada esta cantidad de pérdidas, todas las órdenes de la cuenta se cerrarán inmediatamente.



- Check Interval (milisegundos)

La frecuencia de detección de control de riesgo; cuanto menor sea el valor, más rápida será la respuesta.



⸻



📖 Cómo utilizar



1. Abra el EA. Adjunte el EA a cualquier gráfico.



2. Establezca el importe de beneficios/pérdidas a nivel de cuenta.



3. El EA se ejecuta automáticamente, sin necesidad de operaciones adicionales.



⚠️ Nota:



Se trata de una herramienta de control de riesgos a nivel de cuenta. Una vez que las condiciones se activan, todas las órdenes en la cuenta serán liquidadas.



⸻



🔐 Seguridad y Cumplimiento



- ✔ No utiliza DLLs



- ✔ No lee ni escribe archivos



- ✔ No realiza solicitudes de red



- ✔ No recopila ninguna información de la cuenta



- ✔ Puede ser verificado automáticamente a través de la verificación oficial MQL5.



⸻



🎯 Resumen



Account Profit & Loss Killer proporciona una línea de fondo clara, fiable e inquebrantable para el control del riesgo en toda su cuenta de operaciones.



No es una estrategia,



sino la última línea de defensa que protege todas las estrategias.