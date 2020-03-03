Gaodong Nervous System EA

Gaodong Nervous System EA - Sistema Nervioso Inteligente

📌 Introducción del producto

El Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Emplea un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control dinámico del riesgo" para identificar estructuras de mercado estables y repetibles en diferentes instrumentos.

El sistema se ha sometido a una validación a largo plazo, demostrando una lógica rigurosa y una fiabilidad robusta. Presenta un control automático del riesgo, parámetros claros, una estructura sencilla y una sólida visualización. La negociación es estable, con posiciones mantenidas indefinidamente según el volumen de negociación establecido. El sistema reconoce automáticamente los beneficios diarios y se toma automáticamente un descanso. Además, siempre ejecuta las operaciones basándose en la lógica de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Adecuado tanto para principiantes como para operadores profesionales. Este sistema admite tanto operaciones largas como cortas, y es apto para todos los instrumentos. La configuración de los parámetros es sencilla; sólo tiene que establecer el tamaño del lote, el intervalo de entrada, el objetivo de beneficio diario para el stop-loss automático y el stop-loss total. Los demás ajustes pueden dejarse por defecto. Le invitamos a suscribirse y ser testigo de sus maravillas. Recomendamos ajustarlo a 0,01-0,02 lotes por cada 500 $ de capital. El comercio es estable, y las posiciones se mantienen de forma permanente de acuerdo con el tamaño que usted establezca, operando de forma continua. El sistema reconoce automáticamente los beneficios diarios y detiene automáticamente las operaciones. Además, siempre ejecuta las operaciones basándose en la lógica de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Le invitamos a suscribirse y ser testigo de sus maravillas. Si necesita un manual detallado, por favor póngase en contacto conmigo a través de Telegram después de la compra.


📌 Ventajas Principales

✔ Cero Participación Indicador - Lógica central se basa enteramente en la acción del precio.

✔ Protección automática Spread - Compatible con la mayoría de los pares de divisas.

✔ Motor de Cobertura Inteligente - Mantiene la rentabilidad en los mercados volátiles.

✔ Estricto Control de Riesgo - Cada orden es controlada, con el tamaño máximo de posición ajustable.

✔ Interfaz de Parámetros Visualizada - Simple, fácil de entender y clara a simple vista.

✔ Compatible con plataformas Bybit/Forex/CFD.

✔ Verificado automáticamente (cumple con la prueba oficial MQL5).

📌 Usuarios adecuados

- Traders conservadores

- Usuarios que prefieren estructuras de grid trading/hedging/spread arbitrage

- Jugadores que no confían en indicadores y prefieren la pura lógica de precios

- Traders que quieren automatizar sus estrategias.

📌 Notas

- Recomendado para usar con una cuenta real ≥ $200 o un entorno de alto apalancamiento.

- Recomendado para usar un broker con spreads bajos y baja latencia.
Productos recomendados
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Asesores Expertos
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA para XAUUSD (Oro)** **PROFESIONAL | SEGURO | BAJA FRECUENCIA** Un asesor premium de swing trading que ofrece **15-30 operaciones de alta calidad/mes** con gestión avanzada del riesgo. **CARACTERÍSTICAS CLAVE:** **Estrategia mejorada por IA**: Combina algoritmos MQL5 con análisis de mercado impulsado por IA para entradas / salidas precisas. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función del cr
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El sistema experto de Control Financiero recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un solo ajuste. El bot funciona tanto en cuentas de tipo Netting como Hedging. El Asesor Experto puede ser lanzado en cualquier periodo horario, en cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Se recomienda trabajar en pares Forex líquidos, con un spread bajo y utilizar VPS. Financial Control es un trading de alta frecuencia. Usted puede comenzar a utilizarlo con $ 100 y 0,01 lo
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Asesores Expertos
Atención: Solo cuenta Hedge de Pepperstone Broker. El Quant NAS100 es un asesor experto confiable y experimentado que utiliza su inteligencia artificial cuantitativa GPT-4 para identificar las mejores oportunidades de mercado y maximizar las ganancias al operar el índice NAS100. Utiliza un enfoque tradicional para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, y utiliza órdenes stop y take con órdenes inteligentes que se ajustan automáticamente a la volatilidad del mercado para garantizar los
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Asesores Expertos
Las claves del éxito en el comercio de Forex son la disciplina, la paciencia y una clara ventaja, como la que tenemos con nuestro exclusivo análisis de volumen de operaciones reales. Esa es nuestra experiencia de 10 años operando en Forex, y todos estos factores clave se resumen en la serie S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ). SIEA ZEN proporciona una relación riesgo-recompensa muy equilibrada y sobrevive fácilmente a todas las circunstancias del mercado, incluso a las más críticas c
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Quantum bot
Samuel Bedin
Asesores Expertos
bot quantum diseñado para el comercio de divisas. prueba en eur / usd da buenos rendimientos. basado en varios indicadores incluyen la gestión de riesgos. mejores marcos de tiempo 1h; 4h. este bot fue backtesting para el año pasado y da 2000% de retorno de beneficios. no oculta las operaciones perdidas en el código. los ajustes son personalizables para darle una mejor experiencia de negociación. en contacto conmigo para más detalles o guía de instalación
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Asesores Expertos
STFusion Pro — Sistema de Trading Multi-Estrategias Avanzado. " La fusión perfecta de estrategias para maximizar tu trading ." 2. Descripción General STFusion Pro es un Expert Advisor avanzado para MetaTrader 5 que integra 8 estrategias técnicas independientes con gestión de riesgo dinámica y avanzada, ideal para operar en mercados de acciones, forex, criptomonedas y futuros. Gracias a su enfoque multi-estrategia, adapta el comportamiento según condiciones de mercado, volatilidad y tendencia, bu
IchiScalpGold
Adriano Cali
Asesores Expertos
Bot de trading basado en Ichimoku. Excelente bot que incluso puede superar sus propios parámetros. El bot debe iniciarse en múltiples niveles, recomiendo desde el minuto hasta las 4h. Está configurado para auto-limitar las operaciones de acuerdo a un disparador cruzado para no tener miles de posiciones abiertas. También está escrito de tal manera que tiene TP variable, SL, y el tamaño de acuerdo a las preferencias del usuario. Probado en cuentas con saldos de 1.5k y 5k, excelente rendimiento. I
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento del terminal de negociación la
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Asesores Expertos
Repunte de las acciones con RSI El Asesor Experto (EA) Dollar Cost Average con RSI combina el poder de la estrategia Dollar Cost Average (DCA) con el indicador Relative Strength Index (RSI) para optimizar los puntos de entrada y salida de las operaciones. Este EA está diseñado específicamente para los operadores que desean aprovechar las condiciones del mercado, utilizando el RSI para activar señales de compra durante las caídas del mercado y ejecutando una estrategia DCA para acumular posicione
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ilon Clustering es un robot Ilon Classic mejorado, es necesario leer la descripción para el bot Ilon Classic y todas las afirmaciones serán ciertas para este experto también. Esta descripción proporciona las disposiciones generales y las diferencias con el diseño anterior. Disposiciones generales. ¡El objetivo principal del bot es guardar su depósito! Un depósito de $ 10.000 se recomienda para el bot para trabajar y el trabajo se llevará a cabo con detracciones de no más de unos pocos por cien
Algold EA5
Elya Amar
Asesores Expertos
Algold EA5 de Algold Tech Algold EA5 es un Asesor Exper to de grado institucional para Meta Trader 5, meticulosamente diseñado para identificar las zonas de alto volumen de liquidez y capturar el impulso del mercado en el momento exacto totalmente automatizado, totalmente optimizado y totalmente fiable. Esto no es sólo un Asesor Experto. Es su ventaja en un mercado en rápida evolución, un motor de negociación que combina algoritmos avanzados , gestión inteligente del dinero y una personalizació
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600. Luego $600 para los siguientes 10 compradores Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Asesores Expertos
Un sistema de trading totalmente automatizado basado en el análisis de tendencias y compuesto por dos bots interdependientes: uno funciona cuando el mercado sube (Buy-bot), el segundo - cuando el mercado baja (Sell-bot). Enlace al segundo bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page El sistema funciona según el principio de "configúralo y olvídate". El cliente no tiene que hacer nada, salvo garantizar el funcionamiento ininterrumpido del terminal
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Asesores Expertos
Derivonit EA es totalmente automatizado Asesor Experto para el comercio Boom 1000 Índice ofrecido por Deriv anteriormente conocido como Puntocom binaria. El EA utiliza más de siete estrategias para abrir operaciones y cerrar. Se basa en CCI, STOCHASTICH, BANDAS, ALLIGATOR y ENVELOPES para abrir operaciones y luego utiliza ATR, ADX, Accelerator Oscillator y RSI para cerrar operaciones. El EA abrirá automáticamente las operaciones y cerrará en Take Profit. El tamaño del lote y el número de operaci
Rapid X
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Estrategia rápida para trabajar en el mercado Forex con una base de scalping. El algoritmo consiste en realizar una operación de trading en el menor tiempo posible. Por regla general, este período de tiempo es de segundos y sólo a veces se limita a varios minutos. Existe la opinión de que el scalping es para principiantes. Pero, de hecho, es un error. Con el fin de llevar a cabo una operación de comercio correcta y rentable, un comerciante tiene que aprender scalping, de lo contrario el resul
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, Tyr AI, con el poder del Dios del orden, un sistema neuronal de machine learning basado en IA para hacer un análisis profundo del mercado de scalping un EA sólido para manejar bien el mercado oficial EURUSD, analizando el mercado para hacer entradas a niveles profesionales no hedge, no martin, Professional AI Scalping con
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Asesores Expertos
Olvide todo lo que sabe sobre los robots de trading. Presentamos Synthesis X Neural EA , el primer Sistema de Trading de Inteligencia Híbrida del mundo. Hemos ido más allá de las limitaciones de los EAs simples, basados en indicadores, para crear una sofisticada inteligencia artificial de dos partes diseñada con un único propósito: generar un crecimiento estable y consistente de la cartera con una gestión del riesgo sin precedentes. Synthesis X no es un mero algoritmo, sino una arquitectura de
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Genostype
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Genotipo : Su guía fiable en el mundo de Forex Genotype es un avanzado robot de negociación de Forex diseñado específicamente para los operadores que buscan una negociación eficiente y automatizada. Esta innovadora herramienta ofrece una amplia gama de funciones y capacidades para que los operadores puedan gestionar eficazmente sus operaciones y estrategias. Oferta especial para early adopters: precio reducido, pero se incrementará en el futuro. Herramientas de trabajo: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF
Los compradores de este producto también adquieren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Asesores Expertos
Un sistema scalper sólo funciona durante las horas asiáticas. Varios indicadores únicos para detectar la fluctuación de precios. Nivel de TP/SL dinámico según las condiciones del mercado. Stoploss fijo para proteger el capital, muy bajo riesgo de perder mucho dinero. No es necesario obtener archivos SET. Los parámetros son los mismos para cada par de divisas. Está optimizado para trabajar en EURAUD . Se recomienda utilizar Eagle Scalper en un gráfico M15 . Se recomienda ejecutarlo en un broker
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Asesores Expertos
Snake EURUSD Real EA es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier par, pero los resultados son mejores en EURUSD M15. El sistema se puede ejecutar con cualquier corredor que también proporciona Floating Spread. Ventajas El EA no utiliza sistemas como martingala, hedging, etc. El EA utiliza SL y Trailing Stop para obtener beneficios. Además, también puede establecer TP (EURUSD en 93 para mí). Los mejores resultados de la prueba con el 99,0% en el b
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Asesores Expertos
#Multidivisas #Hedging #Martingale #28Símbolos @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP En el proceso de globalización que ha experimentado la economía mundial en las dos últimas décadas, los mercados financieros han desempeñado un papel protagonista. El fácil y rápido acceso a la información, unido a la creciente interdependencia económica entre los distintos bloques comerciales, han provocado que cada vez más agentes económicos participen en mercados financieros no nacionales. Incluso los pequ
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Asesores Expertos
On Control EA MT5 V2 Software que cambia el juego para el mercado Forex On Control EA fue creado para ayudar a traders como usted a maximizar sus ingresos. ¿Le gustaría tener acceso a un software patentado de primera clase diseñado con un único propósito, mejorar su estrategia en Forex? Seamos honestos, puede ser difícil entender qué análisis técnico y señales de trading debe seguir. Con On Control EA, ahora tiene una poderosa herramienta que mejorará su estrategia de trading en Forex y elevará
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Asesores Expertos
MoneyMaker stableATM Lite es un sistema inteligente de comercio automático de divisas. ¡La edición Lite sólo soporta MetaTrader 5! ¡El propósito de MoneyMaker stableATM Lite es estabilizar los beneficios, no para darle la capacidad de hacerse rico durante la noche! ¡MoneyMaker stableATM Lite sólo es aplicable al comercio de divisas EUR / USD, y no puede ser utilizado para el comercio de divisas de otro tipo, otro comercio de productos CFD, y el comercio de materias primas o el comercio de futur
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Asesores Expertos
Shadow Legends MT5 EA.-es un Asesor experto totalmente automatizado diseñado para operar EURUSD. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios. El Asesor experto mostró resultados estables para el EURUSD en el período 2000-2021. Sin técnicas peligrosas de gestión de dinero, sin Martingala, sin compensación, scalping o cobertura. Adecuado para cualquier condición
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Asesores Expertos
Reactor MT5 es un asesor experto totalmente automático para el comercio intradía. se basa en muchos indicadores. El asesor experto puede obtener una tasa muy alta de operaciones ganadoras. El experto fue probado en todo el período histórico disponible en pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD y USDJPY M15 con resultados excepcionales. Puede descargar la demostración y probarla usted mismo. Mis pruebas se realizaron con la fecha real del tic con una precisión del 99,90%, la extensión rea
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Asesores Expertos
Asesor Experto QXS PRO TRADER QuantXProTrader es un Asesor Experto basado en una estrategia rentable de Acción del Precio. Es compatible con nuestro indicador de tendencia QXS y funciona automáticamente por detección de tendencia en múltiples activos. Cada uno y todo en este EA es perfecto Sólo tiene que establecer los parámetros de entrada. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Paso, Tamaño del lote Ajústelo según el capital de su cuenta y la equidad. TIMEFRAMES recomendados son: M1
TickToker
Oxana Tambur
Asesores Expertos
>>>>>>>>>>>>>> más de 90% de descuento ($ 3750 >>> $ 345), Oferta especial es válida durante 3 meses desde el inicio de las ventas <<<<<<<< <<<<<<<< El robot de comercio ha estado operando en una cuenta real desde 2018. Vamos a mostrar nuestra cuenta a todos los que planean comprar un robot de comercio. Para ello, póngase en contacto con nosotros. TickToker es un Asesor Experto totalmente automático diseñado para los pares de divisas EUR/GBP,EUR/SGD,AUD/NZD,EUR/CHF . No utiliza Martingala y Gri
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Asesores Expertos
Estrategia: 1.Este EA es un comercio de tendencia, utilizado para USDCHF H1 gráficos. 2.Este EA utiliza indicadores como la banda de Bolling y la media móvil. 3. La cantidad inicial de este EA es de solo $ 1000.Este EA tiene un beneficio de más de $ 3000. 4.La EA tiene datos de prueba detallados de enero de 2018 a junio de 2021, que es estable y rentable. 5.If sólo quiere poner una pequeña cantidad de dinero para obtener doble recompensa, este comerciante EA es su mejor opción！.
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - M5 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/1973370 Características
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El lanzamiento de FX 2021 | Eadvisors El Asesor Experto FXScalper trabaja operando en el marco de tiempo principal de 5min forex buscando pequeñas variaciones de mercado en los pares, utiliza nueva tecnología de trading, los resultados intradía son sorprendentes. Esta es la última versión de lanzamiento que trajimos a usted en el Mercado mql, puede activar el experto en 5(cinco) cuentas personales. Información inicial sobre la estrategia Estrategia utilizada: Rejilla x Distanciamiento. Lote I
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Asesores Expertos
AI Nodiurnal EA es un avanzado robot de Forex que aprovecha la tecnología de vanguardia de aprendizaje automático para optimizar estrategias de negociación y mejorar el rendimiento en el dinámico mercado de divisas. El término "Nodiurnal" refleja su capacidad para adaptarse y operar no solo durante las típicas horas diurnas de negociación, sino también durante períodos no estándar, proporcionando un enfoque continuo y adaptativo para el comercio de divisas. Configuración predeterminada en el par
Arrival
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Fácil de configurar e instalar asesor automático. No es una red ni una martingala. Lo puse y lo olvidé. Opera simultáneamente en varios instrumentos. Analiza la volatilidad y la presencia de tendencias y planos para formar señales de apertura de posiciones. Con un depósito de $ 100 a $ 800, se utiliza un conjunto de estrategias agresivas. Para un Tamaño de cuenta de más de $ 800, el asesor cambia automáticamente a estrategias moderadas. Se recomienda instalar en EURGBP M15. Para el comercio de
Neuro Control EA
STEPHANE LAURENT CHRISTIAN LARUAZ
Asesores Expertos
NUEVO: Alquile este EA como -> SEÑAL <- Neuro Control EA es un controlador proporcional-integral-derivativo ( controlador PID ) mejorado con: - un módulo de aprendizaje profundo perceptrón - un módulo de rejilla - una martingala suave basada en volumen - un sistema de gestión de dinero Las licencias de alquiler de Neuro Control EA vienen preconfiguradas y listas para colocar en una cuenta H1 EUR/USD x500 $1000 mql5 no-hedging. Está listo para usarse tal cual: simplemente colóquelo en una cuenta
NorthSide
Uche Celestine Obi
Asesores Expertos
NorthSide es un algoritmo de negociación que trata los patrones de retracement, funciona principalmente en NZDCAD, AUDNZD,AUDCAD y puede ser usado en otros pares también. No hay martingales ni estrategias arriesgadas. Frames de tiempo: M1 a M5 recomendado, pero puede funcionar en cualquier. Principales pares de divisas: NZDCAD, AUDCAD,AUDNZD Ajuste el sistema de lotes automáticos a false para lotes fijos. El sistema de cobertura funciona como una protección y puede ser desactivado sin un im
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
Asesores Expertos
Se recomienda utilizar el robot en una cuenta de compensación. el robot trabaja con la mejor configuración del día anterior en el día actual. el robot trabaja sobre el mini índice. el robot trabaja en el mini dólar. el robot trabaja en forex. el robot trabaja con indicadores. el robot trabaja con órdenes de mercado y órdenes pendientes. antes de utilizar el robot, póngalo en optimización y guarde la configuración (en un archivo .set) para utilizarla en el día actual. el historial no garantiza be
Otros productos de este autor
Gaodong Balanced hedging system MT4 EA
Zhengdong Gao
Asesores Expertos
Gaodong Balanced Hedging System MT4 EA - Sistema Inteligente de Cobertura Equilibrada Introducción del Producto Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Adopta un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control de riesgo dinámico" para encontrar estructuras de mercado estables y repetibles a través de diferentes instrumentos. Este sistema ha sido sometido a pruebas a largo
Gaodong Nervous System MT4 EA
Zhengdong Gao
Asesores Expertos
Gaodong Nervous System EA - Sistema Nervioso Inteligente Introducción del producto El Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Emplea un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control dinámico del riesgo" para identificar estructuras de mercado estables y repetibles en diferentes instrumentos. El sistema se ha sometido a una validación a largo plazo, demostrando una lógica
GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA
Zhengdong Gao
Asesores Expertos
Recordatorio amistoso: Esta es una versión específica para el oro. GaoDong Machine Gun EA (MT5) ⸻ Introducción del producto GaoDong Machine Gun EA v3.0 es un sistema de trading automatizado de alta velocidad diseñado específicamente para entornos de mercado altamente volátiles, y es compatible con la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este sistema se centra en la eficiencia de la ejecución de operaciones, el control del riesgo y la estabilidad, no se basa en indicadores de retraso tradicionales
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA
Zhengdong Gao
Asesores Expertos
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA Introducción del producto El Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Emplea un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control dinámico del riesgo" para identificar estructuras de mercado estables y repetibles a través de diferentes instrumentos. El sistema se ha sometido a una validación a largo plazo, demostrando una lógica rigurosa
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario