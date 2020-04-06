GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA
- Asesores Expertos
- Zhengdong Gao
- Versión: 1.1
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 5
- Recordatorio amistoso: Esta es una versión específica para el oro.
Promoción de Año Nuevo: Descuento de un mes, originalmente $800 por mes, ahora $199. La oferta finaliza el 30 de enero de 2026. Después de la promoción, el precio volverá a $800 por mes.
GaoDong Machine Gun EA (MT5)
⸻
Introducción del producto
GaoDong Machine Gun EA v1.1 es un sistema de trading automatizado de alta velocidad diseñado específicamente para entornos de mercado altamente volátiles, y es compatible con la plataforma MetaTrader 5 (MT5).
Este sistema se centra en la eficiencia de la ejecución de operaciones, el control de riesgos y la estabilidad, no se basa en indicadores de retraso tradicionales, y hace hincapié en la capacidad de respuesta del mercado en tiempo real y en los mecanismos automatizados de gestión de riesgos.
⸻
Principales ventajas
⚡ Respuesta de alta velocidad
- Optimizado para condiciones de mercado que fluctúan con rapidez
- Permite participar a tiempo en fases activas del mercado
- Reduce la pérdida de oportunidades debida a la latencia
⸻
🔁 Mecanismo de negociación flexible
- Admite escenarios de negociación multidireccional 5 - No es un sistema de gestión de riesgos.escenarios de negociación multidireccional
- No se limita a una única dirección de posición
- Mantiene la flexibilidad operativa en diferentes condiciones de mercado
⸻
🛡️ Sistema completo de gestión de riesgos
- Cada operación está protegida por el control de riesgos
- Soporta la protección dinámica de los beneficios existentes
- Limita eficazmente las detracciones únicas y periódicas
⸻
⚙️ Altamente configurable
- Los parámetros clave se pueden ajustar libremente
- Adaptable a diferentes tamaños de capital
- Personalizable a las preferencias de riesgo individuales
⸻
🖥️ Live Trading User-Diseño amigable
- Compatible con MT5 VPS oficial
- Adecuado para operación 24/7
- Estructura estable, baja presión de funcionamiento a largo plazo
⸻
Escenarios aplicables
✔ Instrumentos de negociación de alta volatilidad
✔ Usuarios de negociación automatizada
✔ Deseando minimizar la intervención humana
✔ Priorizando el control de riesgos y la estabilidad de ejecución
✔ Necesidad de un EA que pueda funcionar a largo plazo
⸻
No apto para:
✖ Usuarios que busquen "altos beneficios en una sola operación"
✖ Aquellos que no puedan aceptar drawdowns normales
✖ Aquellos que no estén dispuestos a probar y optimizar parámetros
✖ Aquellos que quieran operar completamente sin riesgo
⸻
Entorno operativo recomendado:
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Marco temporal recomendado: M1
- VPS: VPS oficial MT5 recomendado o VPS estable de baja latencia
- Se recomienda probar primero en un entorno demo o de pequeño capital.
⸻
Descripción de la versión:
v3.0
- Estabilidad mejorada
- Eficacia de ejecución optimizada
- Módulo de control de riesgos mejorado
- Entorno de negociación más cercano al real
⸻
Advertencia de riesgo:
La negociación automatizada implica riesgo de mercado.
El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Por favor, utilícelo sólo después de comprender y probar completamente las características del producto.
⸻
✅ Nota Importante
Esta descripción del producto no muestra, revela o implica ninguna lógica de transacción específica o detalles del algoritmo.
Todos los mecanismos centrales son tecnología propietaria del desarrollador.