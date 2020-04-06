GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA

  • Recordatorio amistoso: Esta es una versión específica para el oro.

Promoción de Año Nuevo: Descuento de un mes, originalmente $800 por mes, ahora $199. La oferta finaliza el 30 de enero de 2026. Después de la promoción, el precio volverá a $800 por mes.

GaoDong Machine Gun EA (MT5)


Introducción del producto

GaoDong Machine Gun EA v1.1 es un sistema de trading automatizado de alta velocidad diseñado específicamente para entornos de mercado altamente volátiles, y es compatible con la plataforma MetaTrader 5 (MT5).

Este sistema se centra en la eficiencia de la ejecución de operaciones, el control de riesgos y la estabilidad, no se basa en indicadores de retraso tradicionales, y hace hincapié en la capacidad de respuesta del mercado en tiempo real y en los mecanismos automatizados de gestión de riesgos.



Principales ventajas

⚡ Respuesta de alta velocidad

- Optimizado para condiciones de mercado que fluctúan con rapidez

- Permite participar a tiempo en fases activas del mercado

- Reduce la pérdida de oportunidades debida a la latencia



🔁 Mecanismo de negociación flexible

- Admite escenarios de negociación multidireccional 5 - No es un sistema de gestión de riesgos.escenarios de negociación multidireccional

- No se limita a una única dirección de posición

- Mantiene la flexibilidad operativa en diferentes condiciones de mercado



🛡️ Sistema completo de gestión de riesgos

- Cada operación está protegida por el control de riesgos

- Soporta la protección dinámica de los beneficios existentes

- Limita eficazmente las detracciones únicas y periódicas



⚙️ Altamente configurable

- Los parámetros clave se pueden ajustar libremente

- Adaptable a diferentes tamaños de capital

- Personalizable a las preferencias de riesgo individuales



🖥️ Live Trading User-Diseño amigable

- Compatible con MT5 VPS oficial

- Adecuado para operación 24/7

- Estructura estable, baja presión de funcionamiento a largo plazo


Escenarios aplicables

✔ Instrumentos de negociación de alta volatilidad

✔ Usuarios de negociación automatizada

✔ Deseando minimizar la intervención humana

✔ Priorizando el control de riesgos y la estabilidad de ejecución

✔ Necesidad de un EA que pueda funcionar a largo plazo


No apto para:

✖ Usuarios que busquen "altos beneficios en una sola operación"

✖ Aquellos que no puedan aceptar drawdowns normales

✖ Aquellos que no estén dispuestos a probar y optimizar parámetros

✖ Aquellos que quieran operar completamente sin riesgo


Entorno operativo recomendado:

- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

- Marco temporal recomendado: M1

- VPS: VPS oficial MT5 recomendado o VPS estable de baja latencia

- Se recomienda probar primero en un entorno demo o de pequeño capital.


Descripción de la versión:

v3.0

- Estabilidad mejorada

- Eficacia de ejecución optimizada

- Módulo de control de riesgos mejorado

- Entorno de negociación más cercano al real


Advertencia de riesgo:

La negociación automatizada implica riesgo de mercado.

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Por favor, utilícelo sólo después de comprender y probar completamente las características del producto.



✅ Nota Importante

Esta descripción del producto no muestra, revela o implica ninguna lógica de transacción específica o detalles del algoritmo.

Todos los mecanismos centrales son tecnología propietaria del desarrollador.

