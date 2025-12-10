Gaodong Nervous System MT4 EA

Gaodong Nervous System EA - Sistema Nervioso Inteligente

📌 Introducción del producto

El Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Emplea un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control dinámico del riesgo" para identificar estructuras de mercado estables y repetibles en diferentes instrumentos.

El sistema se ha sometido a una validación a largo plazo, demostrando una lógica rigurosa y una fiabilidad robusta. Presenta un control automático del riesgo, parámetros claros, una estructura sencilla y una sólida visualización. La negociación es estable, con posiciones mantenidas indefinidamente según el volumen de negociación establecido. El sistema reconoce automáticamente los beneficios diarios y se toma automáticamente un descanso. Además, siempre ejecuta las operaciones basándose en la lógica de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Adecuado tanto para principiantes como para operadores profesionales. Este sistema admite tanto operaciones largas como cortas, y es apto para todos los instrumentos. La configuración de los parámetros es sencilla; sólo tiene que establecer el tamaño del lote, el intervalo de entrada, el objetivo de beneficio diario para el stop-loss automático y el stop-loss total. Los demás ajustes pueden dejarse por defecto. Le invitamos a suscribirse y ser testigo de sus maravillas. Recomendamos ajustarlo a 0,01-0,02 lotes por cada 500 $ de capital. El comercio es estable, y las posiciones se mantienen de forma permanente de acuerdo con el tamaño que usted establezca, operando de forma continua. El sistema reconoce automáticamente los beneficios diarios y detiene automáticamente las operaciones. Además, siempre ejecuta las operaciones basándose en la lógica de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Le invitamos a suscribirse y ser testigo de sus maravillas. Si necesita un manual detallado, por favor póngase en contacto conmigo a través de Telegram después de la compra.


📌 Ventajas Principales

✔ Cero Participación Indicador - Lógica central se basa enteramente en la acción del precio.

✔ Protección automática Spread - Compatible con la mayoría de los pares de divisas.

✔ Motor de Cobertura Inteligente - Mantiene la rentabilidad en los mercados volátiles.

✔ Estricto Control de Riesgo - Cada orden es controlada, con el tamaño máximo de posición ajustable.

✔ Interfaz de Parámetros Visualizada - Simple, fácil de entender y clara a simple vista.

✔ Compatible con plataformas Bybit/Forex/CFD.

✔ Verificado automáticamente (cumple con la prueba oficial MQL5).

📌 Usuarios adecuados

- Traders conservadores

- Usuarios que prefieren estructuras de grid trading/hedging/spread arbitrage

- Jugadores que no confían en indicadores y prefieren la pura lógica de precios

- Traders que quieren automatizar sus estrategias.

📌 Notas

- Recomendado para usar con una cuenta real ≥ $200 o un entorno de alto apalancamiento.

- Recomendado para usar un broker con spreads bajos y baja latencia.

Productos recomendados
Ea 555
Aleksandr Nadein
Asesores Expertos
El EA trabaja con ordenes pendientes.Par de divisas recomendado GPBUSD H1.Con buena valontilidad de mercado da un buen beneficio.Advisor esta totalmente automatizado para trabajar en el mercado.Tambien es posible utilizar auto-management.Es posible utilizar el tamaño swap, ideal para fuerte volatilidad o por la noche.Al operar, se colocan dos ordenes pendientes, cuando una funciona, la segunda se elimina. El trading no es intermitente.
Chicken peck rices
Jun Feng
Asesores Expertos
Arroz de picota Este es un EA a corto plazo que se basa en los avances de los precios, y los parámetros son simples y adaptables. Requisitos: Plazo de ejecución: H1; El tipo de cuenta:ECN,spread de divisa≤3,por ejemplo,EURUSD,USDJPY,y otros. El spread mínimo para la modificación de la orden: 0, significa que la distancia mínima es cero entre el stop loss o take profit y el precio actual. Debe utilizar las cuentas requeridas para asegurar la fiabilidad del beneficio. Parámetros de entrada: explan
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Asesores Expertos
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed  es un  experto en scalping profesional con bajo riesgo.  el experto selecciona los puntos de entrada óptimos, se utiliza un análisis de precios.  El experto no utiliza cuadrícula, martingala, arbitraje.  Cada posición está protegida por un stop loss visual.  Todas las transacciones abiertas están acompañadas de un algoritmo de control, que se basa en un trailing stop y un sistema de toma
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Winfinity Robot
Alexandru Mihai Lauric
Asesores Expertos
Winfinity Robot es un Asesor Experto totalmente automático . Está diseñado para EURUSD en H1 Timeframe y utiliza diferentes estrategias para minimizar el drawdown . Utiliza un algoritmo de gran volatilidad con el fin de evitar el comercio durante la alta volatilidad . Usando este algoritmo, el asesor experto es capaz de obtener una alta tasa de operaciones ganadoras. ¡¡¡!!! El robot tiene un algoritmo inteligente para abrir y cerrar las órdenes, nuestra recomendación es no intervenir con otros
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Asesores Expertos
King David Scalper - Domine los mercados con precisión real Convoque el poder de mando del "Rey David Scalper", un arma de negociación finamente afinada forjada para reinar supremo en el reino de alta velocidad de scalping. Inspirándose en la astucia y precisión del Rey David, este experto asesor ataca con precisión letal, capturando fugaces oportunidades de mercado con una delicadeza inigualable. Diseñado para operadores ávidos de ganancias rápidas, King David Scalper sobresale en aguas turbu
Action scalper
Zine El Abidine Touati
Asesores Expertos
Este EA sólo se vende en MQL5 Concepto de EA: EA es un totalmente automático se puede ver su rendimiento aquí: https: //www.mql5.com/en/signals/1606762 esto es scalping ea cobertura más la gestión del dinero estrategia de comercio basada en el patrón de acción del precio cuando el precio se mueve en cierto patrón ea ejecutará un comercio y la cobertura si es necesario ea preferiblemente trabajar con un pip spread , 4digits, apalancamiento 1.400 o superior recomendado usted puede elegir si desea
Go Gold AI Pro
Wing Kei Lau
Asesores Expertos
Go Gold AI Pro EA : Un sistema de trading inteligente adaptado al mercado del oro Go Gold AI Pro es un avanzado sistema de trading automatizado (Asesor Experto) que integra las últimas tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático, diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). Este EA opera en la potente plataforma GPT-4o y utiliza la tecnología Advanced Discrete Fourier Imaging para realizar un análisis espectral preciso de los datos de entrada, lo que permite un
AiM EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 100% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los ú
DeltaAirProMaxTradeSys
Van Tung Trinh
Asesores Expertos
Una descripción completa de una solución de trading automatizado, optimizada para el mercado de divisas con un rendimiento fiable en oro y en todos los pares de divisas. DeltaAirProMaxTradeSys es una solución premium para el trading automatizado, adaptada específicamente para el oro y los pares de divisas negociados activamente disponibles en el mercado . Este sistema está altamente optimizado para el trading en oro bajo una estructura de micro lotes de 1:1000 . Por defecto, el tamaño máximo de
Triple Brain
Anass Habrah
Asesores Expertos
Triple Brain EA es su Asesor Experto de Forex inteligente, seguro, rentable, de Martingala y de cobertura para MT4 Auto Trading El Asesor Experto (EA) Triple Cerebro, presentado por GoStart.Biz, es una herramienta de trading de vanguardia meticulosamente diseñada para aumentar su arsenal de trading. Con una potente mezcla de estrategias sofisticadas, incluyendo la recuperación de martingala, cobertura, y la gestión comercial multidimensional, este EA está diseñado para potenciar a los usuarios d
FREE
IA Trendx3 PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Indicadores
¿Y si Dios creara un sistema de comercio? Sin milagros... Sólo ver cómo las matemáticas pueden ser eficaces en el mercado. Hemos conseguido combinar el análisis técnico / acción del precio en indicadores, creando la mejor configuración para operar, ya sea en Forex, Índices o acciones. Nos ha llevado 2 años crear algo que realmente funciona, y ahora es el momento de que usted lo descubra. TrendX3 es una revolución en el análisis de tendencias. Basado en algoritmos avanzados y datos en tiempo real
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT4 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órde
KingMaker Ultimate Scalper
Pappathi Murugesan
Asesores Expertos
Asesor Experto KingMaker Ultimate Scalper Plazo - 5 Mins Saldo Mínimo - 200$. Pares - Los principales pares de divisas, como - EURUSD, GBPUSD, USDJPY .... etc Corredor de Forex con Spread Bajo o Corredor ECN Gestión del Dinero Ajustar la gestión de riesgos SafeMode - Verdadero/Falso Configuración: Tiene un depósito de 200 $, ejecute el EA sólo en 2 o 3 pares de divisas Aumento y disminución automática del tamaño del lote
Silkyway
Segun Oladipo
Asesores Expertos
Silkyway es un Asesor Experto avanzado que calcula cómo fluyen las órdenes en el mercado y reacciona rápidamente al flujo cuando es seguro hacerlo. Cumple estrictamente con las reglas básicas de la negociación y tiene su punto fuerte en su capacidad para preservar el capital inicial y tomar posiciones cuando se considera seguro. No hay tóxicos o margen abrazando técnica, como Martingala, Promedio, Gridding, Estrategia de Recuperación de Zona . El EA siempre utilizará un stop loss duro y tiene di
FXSLab Phaser Evolution
Sergio Garziera
3 (2)
Asesores Expertos
Phaser Evo es un sistema de trading totalmente automatizado. Está diseñado para aprovechar los grandes y rápidos movimientos del mercado y potencialmente puede ser utilizado en cualquier tipo de instrumento financiero. Se lanza con una cartera de 8 pares diferentes ya optimizados, de todas formas no hay limitaciones en el desarrollo de nuevas configuraciones. El stop loss siempre está fijado pero sólo por seguridad, el robot suele cerrar las posiciones perdedoras antes de que se alcancen los sto
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า M5 timeframe con zigzag alcista y bajista Estrategias Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias M5 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias M5 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 segundos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread -
Axebagsh
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicadores
Sólo funciona en el marco de tiempo H1 del Petróleo Crudo Siga la tendencia. no operar contra tendencia Especifica el primer destino y los puntos de entrada y salida Durante 16 años, sólo he operado en CrudeOil. El petróleo crudo es una de las combinaciones más extremas en el mundo y es seguro decir que un indicador tan bueno nunca se ha hecho antes. Este indicador le ahorrará mucho dinero, ya que introduce un nuevo tipo de enfoque, Buena suerte
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Estrategia de scalping nocturno. Para las entradas se utiliza el indicador RSI y un filtro basado en ATR. Seguimiento de operaciones reales, así como mis otros productos se pueden encontrar aquí : https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 100 USD, el timeframe recomendado es M15, H1, H4. Utilizar un broker con buena ejecuci
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
IndexPro es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el comercio de índices como Ger30. S & P500, índice US30. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el período H1 en Ger30. H1 o 5M en S & P500. Y 5M US30. gracias
MyGrid Scalper Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
MyGrid Scalper Ultimate es un robot comercial potente y emocionante para Forex, materias primas, criptomonedas e índices. Características: Varios modos de lote: lote fijo, lote de Fibonacci, lote de Dalembert, lote de Labouchere, lote de Martingala, lote de secuencia, lote del sistema Bet 1326 Tamaño de lote automático. Riesgo de equilibrio, relacionado con el tamaño del lote de vehículos TP manual o uso de ATR para toma de ganancias y tamaño de red (dinámico/automático) Configuración de la EM
Red Fire
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
Una estrategia de negociación única se basa en el control de los volúmenes de negociación en distintos niveles de volatilidad. El experto en negociación determina automáticamente las zonas de compras y ventas y el grado de probabilidad matemática de éxito de cada operación. Si se dan las condiciones suficientes y un alto grado de probabilidad de beneficio, el asesor se pone manos a la obra. No se utilizan métodos de negociación peligrosos. Cada operación está protegida por stop loss. El control
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Asesores Expertos
El Smart Prospector E.A. es una suave combinación del ampliamente conocido "Indicador de Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP)" y el nuevo "Indicador Fibo Reversals_TEMA", lo que lo convierte en el Asesor Experto Multi-Estrategia más realista que jamás haya encontrado. Suficientemente probado en el par de divisas GbpUsd con más de 25 años de datos históricos, este E.A es seguro que le dará su propia cuota de victorias en los mercados de divisas. Para un mejor rendimiento, establezca: 'Max_Or
Apex Gold Trend Matrix MT4
Ren Cheng Yao
5 (1)
Asesores Expertos
Sistema Cuantitativo de Oro: Apex Gold Trend Matrix 19 años de deconstrucción del mercado, 6 años de refinamiento algorítmico, 4 años de pruebas en vivo De la intuición comercial a la certeza matemática. Información sobre el producto Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2305042?source=Site+Perfil+Vendedor https://www.mql5.com/en/signals/2305035?source=Site+Perfil+Vendedor https://www.mql5.com/en/signals/2274718?source=Site+Perfil+Vendedor https://www.mql5.com/en/signals/2305039?sour
Gold Trend Pro
Yong Hui Ding
Asesores Expertos
Descripción del sistema Gold Trend Pro es un sistema de trading inteligente diseñado específicamente para XAUUSD . El sistema analiza de forma integral las tendencias del mercado, el impulso y la volatilidad mediante múltiples algoritmos, identificando automáticamente posibles señales de entrada. Cuando la dirección del precio coincide con la dirección del impulso, el sistema abre operaciones de forma automática. El modo de porcentaje de riesgo puede ajustarse libremente, lo que lo hace adecu
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System Pro se basa en la lógica de las estrategias de orden y estrategias de toma de beneficios que trabajan como un equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y tomar ganancias sección. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes r
Trend Recruiter
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este desarrollo es un sistema de scalping. Es suficiente para optimizar Trend Recruiter una vez, por ejemplo, en un mes. Después de eso, muestra excelentes resultados en el período hacia adelante (varias veces más), que se puede ver en las capturas de pantalla. Lo ideal es utilizar un corredor con un spread flotante de 6 pips. Existen brokers de este tipo en el mercado. En aquellos momentos en los que el spread es inferior al fijado durante la optimización (por ejemplo, usted fija 10-14 pips),
Currency crosses
Fuguang Liu
Asesores Expertos
El arbitraje de cobertura de equilibrio de divisas es un método de arbitraje de divisas común en el comercio cuantitativo original, pero el arbitraje de cobertura convencional no es fácil de lograr debido a los diferenciales, el deslizamiento, los swaps, los gastos de gestión y otras razones. Para conseguir beneficios, hemos realizado optimizaciones en esta estrategia, rompiendo el concepto de arbitraje equilibrado, utilizando factores como el juicio de oportunidades de entrada, el tiempo de ent
Los compradores de este producto también adquieren
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
Perfection
Mikhail Senchakov
Asesores Expertos
Perfection es un robot de trading multidivisa, totalmente automatizado y seguro. El robot está diseñado tanto para el comercio de cartera y el comercio de un solo instrumento. El EA no utiliza métodos de promediación, el volumen de posiciones está estrictamente regulado. Las órdenes se abren sólo en la dirección del movimiento del mercado en una cuadrícula. Debido a esto, el robot opera eficientemente en cualquier movimiento fuerte. El algoritmo de toma de decisiones no utiliza indicadores. En s
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Asesores Expertos
Con el EA Multiday Overlay Strategy puede operar en paralelo con todos los pares principales, secundarios y cruzados de Forex. Este EA es bastante único, ya que es capaz de "seguir el mercado", esto significa: no se necesita optimización; el mismo conjunto de parámetros de entrada es bueno para todos los pares; no es necesario cambiar los parámetros de entrada, incluso si las condiciones del mercado cambian. Estas 3 características significan que el EA no es "adaptado manualmente" a un par espec
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
EA de acción de precios para scalping. Abre operaciones por la altura de la barra cuando la altura de la barra cumple con cálculos matemáticos complejos. Timerame es fundamentalmente M1 y trabaja todos los símbolos de divisas. Sistema de trailing porcentual. Limitación de tiempo. Autolot por porcentaje de saldo. Ajustes por ea automáticamente. Cierre de seguridad por tiempo en minutos y cierre su orden despues de x minuto aunque no este en ganancia o perdida por usted. Establecer stoploss y tak
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Asesores Expertos
ATENCIÓN ES IMPORTANTE: No use este sistema para operar en pares de divisas. ATENCIÓN ES IMPORTANTE: no use este sistema para operar y probar sin archivos de conjuntos individuales para el broker seleccionado. Marrykey índices bursátiles - revendedor sistema está construido sobre una combinatoria híbridos Ichimoku está equipado con 6 estrategias diferentes y está diseñado principalmente para trabajar en los índices bursátiles estadounidenses como el S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. El s
The seed of a big tree
Jun Feng
Asesores Expertos
Este es un EA totalmente automático basado en la fluctuación de precios, utiliza el principio de reconocimiento especial de precio y equilibrio. Los parámetros son simples y adaptables, la EA puede hacer frente a choque, tendencia, datos, noticias y otros tipos de mercado, y el rendimiento es estable. Plazo de ejecución: los resultados son los mismos en cualquier período. Demostración de ejecución de la EA se puede ver en los siguientes enlaces: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requisitos
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Asesores Expertos
El robot de trading multi estrategia Este robot de trading automatizado siempre utiliza stop loss. Big Hunter está especialmente diseñado para operar con oro , pero puede probarlo con otros pares ya que tiene acceso a los parámetros. El robot utiliza diferentes estrategias como swing trading , momentum trading , position trading y más. Ha sido probado durante los últimos 10 años bajo las condiciones de mercado más duras y simuladas. Cada operación tiene un SL, TP, Trailing stop y breakeven ún
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Asesores Expertos
LA REVOLUCIÓN Simple Trade es adecuado para todo tipo de operadores si usted es un Swing Trader, Day Trader o Scalper. El paquete REVOLUTION consiste en 3 EAs que se combinan en un único EA que puede crear muchas estrategias dependiendo de las habilidades de negociación utilizadas / conocidas por cada trader. Ofrecemos AUTO_SETTING especialmente para principiantes o inversores sin experiencia que este AUTO_SETTING negociará para lograr 1000 puntos o 10% / mes, y para los comerciantes / inversore
Crypto System Automatic
Michal Milko
Asesores Expertos
Criptosistema automático La criptografía automática es un sistema de cifrado automatizado que permite el acceso a datos y funciones específicos, así como su control y supervisión. Los algoritmos de control, parametrización y optimización se utilizan para mejorar y optimizar el rendimiento de los programas de control, lo que permite actualizar los sistemas. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Asesores Expertos
La Revolución Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Puntos Hola a todos los inversores y comerciantes, Acabamos de actualizar este EA a una nueva versión 3.0, que tiene mucho más beneficios, para los inversores que quieren ejecutar este EA 24 horas utilizando vps puede probar el Auto_Setting para lograr 1000 puntos o 10%, para los comerciantes que tienen su propia configuración y objetivo 1-100% puede utilizar el manual_setting, El REVOLUTION Target Achiever es adecuado para el inversor que qui
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Asesores Expertos
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 PUNTOS / 10%. ¡¡¡OTRO EXCELENTE EA PARA QUE USTED CONSIDERE USARLO PARA HACER CRECER SU INVERSION !!! THE REVOLUTION Great Ach iever es adecuado para los inversores que quieren tener un simple y listo para usar Asesor Experto (EA). Este EA fijo es modificado y creado a partir de The REVOLUTION Simple Trade que tiene un EA personalizado gratuito o Strategy Build que es adecuado para traders experimentados/avanzados que tienen muchas ideas y estrategias
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Asesores Expertos
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Asesor experto para trabajar con los principales pares de divisas. Apertura de operaciones basadas en el análisis del movimiento de los precios. Entra en el mercado con órdenes dinámicas pendientes, siempre establece StopLoss y TakeProfit, no utiliza martingala ni promedios. El robot no sobrepasa los límites de su estrategia, observa el nivel de riesgo establecido y controla la ampliación del spread, eligiendo los momentos más favorables para entrar en una operación. Para un trabajo eficaz es co
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
22.12.2020 Nueva versión es liberada. Bug corregido y salida por MA removed.Improved totalmente automatizado Asesor Experto sin martingala. Siga la tendencia. Comprobación de los niveles de comercio importante. Es complejo calculado para atrapar estrategia de tendencia correcta. Velas especiales, indicador personalizado y las matemáticas se utilizan para las entradas. Resultados en vivo mostrados aquí https://www.mql5.com/en/signals/669290 Ajustes por defecto recomendados para EURUSD m1/m5 gmt +
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un nuevo asesor de divisas CeleritasForex. Esta variante del Asesor Experto de trading sobre la tendencia es adecuada para los traders más avanzados, ya que cuenta con un pequeño número de ajustes que permiten utilizar las estrategias de trading más rentables a elección del usuario. Además, es posible ajustar parámetros como el deslizamiento, el riesgo de trading, el tamaño del spread máximo y el tamaño de las órdenes stop. El robot de trading abre posiciones cuando el
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Asesores Expertos
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Stp
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP es un asesor de comercio automatizado basado en neurotecnología, que trabaja en un marco de tiempo horario. El Asesor Experto está configurado para operar de acuerdo con la estrategia de negociación segura a partir de niveles, que implica la apertura de operaciones a corto plazo y su cierre cuando se alcanza una dinámica de rent
Shadow Bot
Will Ng
Asesores Expertos
Shadow Bot está diseñado principalmente para operar en el marco de tiempo EURSGD H1 en un broker ECN EURSGD de bajo spread. Opera principalmente durante la sesión asiática. Principalmente espera una oportunidad comercial válida antes de ejecutar las órdenes comerciales. Una vez a la vista, ejecutará la orden y procederá a gestionar la orden a partir de ahí. No hay martingala / rejilla / promedio / cobertura utilizada para esta estrategia en particular. Stoploss se da para cada comercio único par
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
Asesores Expertos
Le presentamos NeuroIntelligence Advisor . Advisor se recomienda utilizar en TimeFrames (M1) y con Spread inferior a 13 pips. Pares recomendados para operar EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Opciones Riesgo- Este parámetro significa - qué riesgo estará involucrado en la transacción ( Bajo Riesgo - 3% / Mediam Riesgo - 10% / Depósito Overclocking - 15% ). Orders Magic Number- Este parámetro significa cuál será el Número Mágico de órdenes abiertas. FullRisk - Este parámetro aumenta StopLoss
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Asesores Expertos
RocketRise EA Ventajas Clave Enhorabuena por el control del nuevo tipo de neumonía coronaria en China, 50% de descuento del 1 de marzo al 15 de marzo de 2020. El EA es la simbiosis de algoritmos de trading. Diseñado para operar con los principales pares de divisas, implementa una estrategia de trading simple y universal que puede aplicarse a cualquier instrumento. 1.Trading totalmente automatizado 24/5. 2.Puede manejar depósitos de cualquier tamaño. 3.Utilice siempre stop loss de riesgo. 4.Use
Beach Trip EA
Rikky Patia
Asesores Expertos
EL VIAJE A LA PLAYA EA Este EA está diseñado para operadores serios que se vuelven demasiado serios y necesitan relajarse y aún tener algunos intercambios decentes, la configuración es muy simple y funciona en cualquier gráfico El robot escaneará continuamente en gráficos de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. VEA la Guía del probador de estrategias para saber si los datos de su historial son lo suficientemente válidos. El EA no se optimiza en ninguna moneda única, por lo que la administra
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Asesores Expertos
Aparte de la visión de posiciones violentas, este EA se centra en los beneficios estables Variedades aplicables: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY y otras divisas con tendencia relativamente estable Este EA proporciona parámetros gráficos y botones de cierre rápido de posiciones. El texto de la tabla está escrito en chino y pinyin, lo que es más conveniente para los chinos. Usted puede entender el significado de las variables simplemente por la ortografía. La cuenta debe tener más de 3000 yuanes
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal es un nuevo modelo de un neuro-sistema de comercio totalmente automatizado, que trabaja en plazos cortos. Este sistema, que se basa en una red neuronal especializada, es capaz de proporcionar un entrenamiento continuo, transformar las realidades caóticas del mercado en un sistema específico que puede mejorar la calidad de l
Stick And Stone
Rikky Patia
Asesores Expertos
A raíz de la industria de IA, hay muchas opiniones de que los humanos serán reemplazados por algoritmos, Algunas personas temen que el trabajo sea reemplazado por robots. mientras que algunas personas creen que los robots realmente pueden hacer un mejor trabajo (si no perfecto) que las personas. "Solo unos pocos se dieron cuenta de que es una combinación de la creatividad y perspicacia de los humanos y la disciplina e incansabilidad de la IA. eso realmente sobresaldrá ". -Cita de SomeGuy.
Otros productos de este autor
Gaodong Balanced hedging system MT4 EA
Zhengdong Gao
Asesores Expertos
Gaodong Balanced Hedging System MT4 EA - Sistema Inteligente de Cobertura Equilibrada Introducción del Producto Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Adopta un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control de riesgo dinámico" para encontrar estructuras de mercado estables y repetibles a través de diferentes instrumentos. Este sistema ha sido sometido a pruebas a largo
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
Asesores Expertos
Gaodong Nervous System EA - Sistema Nervioso Inteligente Introducción del producto El Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Emplea un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control dinámico del riesgo" para identificar estructuras de mercado estables y repetibles en diferentes instrumentos. El sistema se ha sometido a una validación a largo plazo, demostrando una lógica
GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA
Zhengdong Gao
Asesores Expertos
Recordatorio amistoso: Esta es una versión específica para el oro. GaoDong Machine Gun EA (MT5) ⸻ Introducción del producto GaoDong Machine Gun EA v3.0 es un sistema de trading automatizado de alta velocidad diseñado específicamente para entornos de mercado altamente volátiles, y es compatible con la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este sistema se centra en la eficiencia de la ejecución de operaciones, el control del riesgo y la estabilidad, no se basa en indicadores de retraso tradicionales
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA
Zhengdong Gao
Asesores Expertos
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA Introducción del producto El Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Emplea un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control dinámico del riesgo" para identificar estructuras de mercado estables y repetibles a través de diferentes instrumentos. El sistema se ha sometido a una validación a largo plazo, demostrando una lógica rigurosa
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario