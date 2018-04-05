Gold Sniper MT5 EA

2026新年1个月活动：原价300每月，现订阅价199美元
黄金狙击手智能交易系统（EA）

在真实交易中，亏损并不可怕，可怕的是亏损之后没有秩序、没有目标、没有纪律。
Recovery Profit Manager，正是为解决这一核心问题而生。



💡 产品核心理念

本 EA 并不追求频繁交易，根据方向动态监控全自动开仓
在经历亏损之后，用“可量化、可控制”的盈利比例，帮助账户有计划地恢复与止盈。

这是一个结果导向型的盈利管理系统，而不是情绪化的手动判断工具。



🎯 适合谁使用？
    •    使用 网格 / 对冲 / 高频 / 剥头皮 / 波段 EA 的交易者
    •    经常遇到 前期亏损、后期盈利却无法有效落袋 的账户
    •    希望让交易系统 更有纪律、更自动化、更稳定 的用户
    •    多 EA、多品种同时运行，希望统一盈利回收规则的专业交易者



🚀 产品优势亮点

✅ 基于方向动态监控全自动开仓，亏损后的盈利百分比目标进行智能平仓
不再凭感觉“差不多就平”，而是用清晰、量化的标准执行。


✅ 让盈利有目标，让恢复有节奏
避免“刚回本就回吐”“刚盈利又扛单”的常见问题。

✅ 专注风险后的盈利管理
这是一个风控 + 盈利管理层的工具，而不是信号 EA。



🧠 设计理念说明

方向动态监控全自动开仓
它的存在意义在于：
    •    当账户经历回撤后
    •    在重新进入盈利区间时
    •    用清晰的百分比目标，自动执行纪律性的平仓决策

这是一种更接近专业资金管理思维的交易方式。



🛡️ 稳定 · 克制 · 纪律

在市场中长期存活的，从来不是最激进的系统，
而是最懂得在合适的时候“收手”的系统

推荐产品
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
专家
UPD：   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. -對於成功建立的培訓基地，我將免費提供臨時使用的顧問。 -培訓基地將隨著培訓的進行而佈局。 -訓練大約需要20個紀元。 因為EA交易會佔用大量資源，並且市場無法對其進行處理-已引入具有市場價值的TypeOfWork參數。 必須將其切換為任何其他所需的值！ 出版用於協作學習！ 輸入數據的設置深度為設置中指定的時間範圍的50條。 ThresholdOUT無效。 在某些情況下，速度只會影響很大的值。 在訓練模式下，僅以最小手數打開1個訂單，且SL和TP相等。時間表應統一。在這種模式下，利潤本身並不重要。 距離僅適用於MaxOrders> 1。 MaxOrders> 1會使速度大大降低。 LearnEpoch是用於循環優化的未使用參數。 刪除文件data_w1_ [TF] _ [INSTRUMENT] .csv和data_w2_ [TF] _ [INSTRUMENT] .csv或更改參數中的PeriodBar時，訓練將從頭開始。 文件位置C：\ Users \
FREE
Corazon
Nguyen Van Bo
5 (1)
专家
Corazon is an EA that operates using the martingale method, with carefully selected entry points. When a trade goes in the wrong direction, the EA will open martingale orders with increasing lot sizes and distances, then average the price and reset the overall TP for all the orders. Corazon EA also has options for trailing functionality for individual orders, trailing all martingale orders together, or only trailing the initial order.
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
4.5 (2)
专家
波动性医生 - 您掌握市场节奏的专家顾问！ 您准备好解锁精准交易的力量了吗？认识波动性医生，您在外汇市场动态世界中的可靠伙伴。这款多货币专家顾问不仅是一种交易工具，更像是一位交响乐指挥家，以无与伦比的精度指导您的投资。 发现关键特点： 1. 寻找趋势的专业知识：波动性医生采用经过验证的方法来发现强劲的市场趋势。告别猜测，迎接明智的决策。 2. 全面控制：利用内置的资金管理工具掌握您的交易策略。决定在任何时候开多少个头寸以及增加交易规模的程度。这是您的剧本，您的方式。 3. 波动性大师：正如其名称所示，这款EA专注于测量和反映市场波动性。就像水会采取其容器的形状一样，它会无缝地适应市场条件。 4. 您的利润目标：设定您的利润目标，让波动性医生不知疲倦地努力实现它们。就像拥有金融GPS一样，引导您到达目的地。 5. 突破掌握：在其核心，这款EA依赖于复杂的移动平均通道策略。它耐心地等待价格突破，然后与市场波动性同步进行操作。 6. 账户友好：无论您是使用小型还是大型账户进行交易，波动性医生都会适应您的需求。这是您的财务平衡器。 为什么选择波动性医生？ 想象一下，您轻松地
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
专家
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
专家
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
EMTB Gold Reaper
Georgios Pseimadas
4 (2)
专家
EMTB GOLD REAPER – Advanced Multi-Filter Gold Trading EA Experience the Precision of a Professional Gold Trading System. Designed for XAUUSD. Built for Results. Forget guesswork and emotional trading. The EMTB GOLD REAPER is a   high-precision, multi-timeframe Expert Advisor   engineered exclusively for the gold market (XAUUSD) . It combines robust candlestick logic with a   multi-layered, configurable filter system   to identify high-probability opportunities and manage risk with institutio
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
专家
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
专家
Go Long EA实现了基于系统性日间交易原则的高级日内交易策略，具有多重技术确认。虽然许多交易者寻求复杂的算法，但该EA将简单而有效的概念与复杂的风险管理和多重技术过滤器相结合。 该EA每天在特定时间开仓，但仅在市场条件符合多个技术指标时才会执行。这种系统性方法有助于捕捉日内行情，同时避免过夜持仓成本侵蚀利润。EA会在预设时间自动平仓，这对想要避免过夜风险的交易者来说是理想之选。 该EA的特别之处在于其自适应风险管理系统。持仓规模根据多个因素自动调整： - 基础资金和风险百分比设置 - 技术指标条件（均线、RSI、MACD等） - 在条件特别有利时增加持仓规模的特殊乘数 该EA包含多个可启用/禁用的技术过滤器： - 移动平均线（MA）过滤器，带价格关系检查 - RSI超卖条件和乘数 - MACD趋势确认 - ATR波动率过滤器 - 布林带位置验证 - ADX趋势强度确认 - 动量确认 - 随机指标超卖条件 - 一目均衡表云图位置验证 - 摆动模式识别 <资金管理设置> 基础资金：风险计算的基础资金 风险百分比：每笔交易基础资金的风险百分比 获利百分比：止盈距离（0 = 禁
FREE
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
专家
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
Sideway Trade
Quang Tri Nguyen
专家
Cǐ EA yòng yú héng pán zhōuqí jiāoyì nín shèdìng shǒu shù, zhǐ yíng diǎn shù (bùshì diǎn shù), tíng sǔn diǎn shùliàng, zuìgāo jiàgé, zuìdī jiàgé dàng dàng qián jiàgé shàngzhǎng zhì děngyú huò gāo yú zuìgāo jiàgé shí,EA jiāng xiàdá mài chū dìngdān, bìng bāohán shǒu shù hé T/P jiàgé yǐjí S/L jiàgé dàng dàng qián jiàgé diē zhì děngyú huò dī yú dǐbù jiàgé shí,EA jiāng shǐyòng shǒu shù hé T/P jiàgé hé S/L jiàgé xià mǎi rù dìngdān yīncǐ, zhǐyào héng pán yīduàn shíjiān, nǐ de yú'é jiù huì yǒngyuǎn shàn
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
专家
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
MADayLevelAssistant
Azamat Mullayanov
专家
Данный эксперт является помощник для торговли по индикатору MADayLevel  ( https://www.mql5.com/ru/market/product/41130) Использовать можно как сеточник и для торговли внутри дня. Так как эксперт больше рассчитан на торговлю вручную, в автоматической торговле задействованы только 4 уровня: когда предыдущий бар полностью закрывается между 6 и 5, -6 и -5, выше 6 и ниже -6. Еще раз повторюсь, основной упор идет на работу в ручном режиме вместе с индикатором. Рекомендуемый период H1, символ EURUSD, т
FREE
Gilles news trading EA
Gilles Roger E Rousseaux
专家
FIRST PARAMETER MUST BE SET TO TRUE! will not work in demo due to news. real results differ due to slippage and spread during news.  Discover the pinnacle of trading strategies, meticulously crafted by a trader with over a decade of market expertise . Our strategy specializes in trading based on news events , offering an average of five trade signals daily . By analyzing the sentiment of news—whether positive or negative—we align our trades to capture market momentum accurately. For those in
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
专家
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
The RSI Engine
Md Abdul Manann
专家
RSI Engine EA 是由 SPLpulse 开发的、适用于 MetaTrader 5 (MT5) 平台的自动化交易机器人。其核心功能是基于相对强弱指数 (RSI) 指标的信号来执行交易策略。该 EA 可高度配置，允许用户选择多种基于 RSI 的入场策略、应用确认过滤器，并使用特定的风险参数管理交易。 交易策略与信号 EA 的逻辑主要由用户可选择的进出场策略驱动。 入场信号 用户可以选择以下一种或多种方法来生成交易信号： RSI 背离 (默认策略): 默认启用的主要策略是基于 RSI 背离进行交易。EA 会扫描最近 60 根K线 (可配置的设置) 来识别价格走势与 RSI 指标方向相反的情况，这通常预示着即将发生的反转。 看涨背离 (买入信号): 当价格创下新低，但 RSI 未能创下新低，反而形成一个更高的低点时发生。 看跌背离 (卖出信号): 当价格创下新高，但 RSI 未能跟随，反而形成一个更低的高点时发生。 超买/超卖反转: 用户可以禁用背离策略，转而启用更经典的 RSI 策略。该逻辑将在 RSI 跌入“超卖”区 (默认为 30 以下) 时生成买入信号，在 RSI 进入“超
FREE
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
专家
What is SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed based on Smart Money Concept (SMC) and market structure analysis . The EA is designed to help traders follow the natural flow of the market , focusing on price structure instead of indicators or lagging signals. How Does the EA Work? The EA analyzes market structure changes using pure price action: Detects higher highs & higher lows for bullish structure Detects l
FREE
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
3 (1)
专家
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
专家
https://t.me/mql5_neuroExt 當前版本和討論。 您可以使用任何工具。基礎將在訓練開始時自動創建。如果您需要從 0 開始訓練 - 只需刪除數據庫文件。 一般條款。 可以訓練 EA 交易在任何工具上工作。 不要試圖在沒有神經網絡訓練的情況下進行測試！ 訓練後的平衡圖是水平的就足夠了。 生成訓練基地非常簡單。 美元兌瑞郎可進行準備培訓。 為了正確操作，必須只有一對一帳戶！顧問，只有一個！工具。否則，平衡控制將不起作用。 初始存款 - 200 美元起。 選項： - OrderComm：在訂單中會補充一個操作方式和分析深度的標誌。 - 工作類型：學習\工作\市場。 “學習”——在這種模式下，你需要達到一個至少有輕微增加的時間表。沒有洞。此模式也可用於工作，但市場上一次只會有 1 個訂單。 “工作” - 定期加載數據庫。在測試人員同時進行培訓並不斷提高培訓質量的情況下。 “市場” - 僅供市場接收。需要切換。 - 我的百分比：... - SL：如果你在訓練模式下設置=0，40到110的值會被自動分配，會導致交易過多、學習緩慢和圖像失真。當 MaxOrders>1 且 Wor
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
专家
仅剩 7/10 份，首发价格 $85！ 理念 — “只有当市场说可以时才构建。” 大多数网格只是随意放置水平然后祈祷。MAM White 会先请求许可——来自趋势、来自波动率、来自您的经纪商。它只在快速 EMA 与强大的慢速 EMA 趋势一致，并且价格与中心保持适当距离时才会构建单向 LIMIT 网格。没有趋势？不构建。刚刚翻转？冷却期。点差过大或超出交易时间？暂停。 当它行动时，它会谨慎行事：LIMIT 订单在 EMA_fast 周围以精确的步长布置，每个订单都通过服务器验证，并考虑止损/冻结水平。如果无法在下单时安全附加止盈，则在成交后再附加，无需任何麻烦。最终结果是一个像纪律助手一样的网格：与走势一致、受控、且避免经纪商错误。冷静的结构 > 混乱的成交。 (其余技术部分同样精准翻译，不失吸引力)
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
专家
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
指标
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Gold EP
Murad Nagiev
4 (4)
专家
GOLD EP 交易机器人说明 GOLD EP 是一款专为在 M15 时间周期交易黄金 (XAUUSD) 而设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它通过分析价格走势，使用预设的止损和止盈水平来自动开仓、管理和平仓。 该机器人核心思路是捕捉 15 分钟黄金图表上的短期价格波动。当出现交易信号时，GOLD EP 根据指定的风险控制参数（止损水平）和盈利目标（止盈）下单。为了更灵活地管理交易，它还可以使用额外的过滤条件和时间限制，以降低市场不确定性。 GOLD EP 主要面向黄金的高波动性交易，能够根据不断变化的市场动态自动加仓或减仓。这有助于交易者系统化交易流程并尽量减少情绪干扰。 使用 GOLD EP 的好处包括： 自动化交易 ：机器人会根据预设规则独立开仓和平仓。 风险控制 ：内置的止损和止盈机制以及灵活的设置可帮助保护账户资金。 便捷性 ：仅在 15 分钟图表上进行交易，简化了分析和监控。 灵活的参数 ：您可以对进场和出场逻辑以及机器人的时间限制进行精细调整。 因此，GOLD EP 非常适合寻求在 M15 时间周期高效交易黄金的初学者和经验丰富的交易者。
FREE
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
专家
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Gold Bulls Power Trader
Tomas Vanek
专家
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
专家
概览 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD （黄金）设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它通过结合 九种 独立的交易策略来运行，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1）触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格（grid）、马丁格尔（martingale）或均摊成本（averaging）技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 (Set File) v2.5 九种策略概览 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的近期 K 线序列，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续下跌趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一根 H4 K 线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于时
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。 20 个名额仅剩 7 个 —— 几乎售罄。价格即将上涨至 999 美元 。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 默认最佳参数，开箱即用。 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 我们已经把最佳配置设置为了默认配置，所以对于普通人，那是开箱即用。对于进阶用户有丰富的个性化配置选项。我们还编写了使用说明购买后联系我们 即可 获取。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 499；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 价格 $555 有效至 1 月 19 日（星期一）。之后价格将上涨至 $675。（最终价格 $1999） 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
专家
Cheat Engine 是一个中等频率的黄金剥头皮交易系统，可通过基于网络的 API 根据全球外汇市场情绪做出决策。 Cheat Engine 实时信号即将上线。当前价格将上调。限时价格 199  USD 仅进行单笔交易。从不使用网格或马丁格尔策略。 智能追踪止盈，根据每日波动率进行自适应调整 全球外汇市场情绪是对数十万名交易者持仓的统计，总账户价值超过 10 亿美元。Cheat Engine 可以通过 API 即时获取这些数据，并在决策时加以利用。此功能为可选项，且可由用户完全自定义。 推荐 图表：XAUUSD 时间周期：H1 参数 手数计算方式 — 选择自动手数或固定手数 固定手数 — 固定的交易手数 自动手数 — 每指定账户货币金额使用 0.01 手 最大点差 — 设置允许开仓的最大点差 自动 GMT 检测 — 自动计算经纪商的 GMT 偏移 固定止损 — 止损数值输入 Magic Number — 每个订单的魔术编号 备注 — 订单备注 市场情绪过滤器 URL — 用于 API 请求 情绪买入/卖出过滤器 — 启用或禁用 情绪过滤器行为
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
专家
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题中的情绪作为交易决策的依据： 美元情绪偏多 （鹰派美联
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
专家
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 实时信号：       点击这里 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
专家
房地产公司准备就绪！ 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。 无马丁格尔/无网格/无人工智能 专为注重长期稳定性的交易者而设计 实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 |   FTMO 结果   |  公共社区 首发价格：249美元，下次定价：349美元（仅剩6本） 什么是黄金地图集？ Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。 该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。 Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。 该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。 作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。 加入社区！ 请私信 我 并附上购买凭证，即可获得加入我们私人社区的邀请。 设置 该系统即插即用。 Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。 只需将EA
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]     [SET FILES] 核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
作者的更多信息
GaoDong Fully Automatic Risk Control MT5 EA
Zhengdong Gao
专家
Account Profit & Loss Killer 全账户级智能风控 EA（MT5 ） ⸻ 产品简介 Account Profit & Loss Killer 是一款专为高频交易、剥头皮系统、对冲与网格策略打造的 账户级风险控制 EA。 它不参与任何交易策略，只专注于一件事： 当账户内所有持仓的总浮动盈利或总浮动亏损达到你设定的金额时，立即毫秒级强制平仓账户中的全部订单。 这是一个真正意义上的 “账户总控风控工具”。 ⸻ 核心功能 全账户级风控（Account-Level）     •    实时监控账户内 所有持仓     •    本 EA 下的订单     •    其他 EA 下的订单     •    人工手动下的订单     •    不区分品种     •    不区分方向     •    不区分 Magic     •    条件触发后 → 全部立即处理 ⸻ 账户级盈利止盈     •    当 所有持仓的总浮动盈利 ≥ 设定金额     •    自动 一键全平     •    锁定利润，防止回
FREE
GaoDong Fully Automatic Risk Control MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
Account Profit & Loss Killer 全账户级智能风控 EA（MT4 ） ⸻ 产品简介 Account Profit & Loss Killer 是一款专为高频交易、剥头皮系统、对冲与网格策略打造的 账户级风险控制 EA。 它不参与任何交易策略，只专注于一件事： 当账户内所有持仓的总浮动盈利或总浮动亏损达到你设定的金额时，立即毫秒级强制平仓账户中的全部订单。 这是一个真正意义上的 “账户总控风控工具”。 ⸻ 核心功能 全账户级风控（Account-Level）     •    实时监控账户内 所有持仓     •    本 EA 下的订单     •    其他 EA 下的订单     •    人工手动下的订单     •    不区分品种     •    不区分方向     •    不区分 Magic     •    条件触发后 → 全部立即处理 ⸻ 账户级盈利止盈     •    当 所有持仓的总浮动盈利 ≥ 设定金额     •    自动 一键全平     •    锁定利润，防止回
FREE
Gaodong Balanced hedging system MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
新年活动：现价299美元，活动截止日期2026年1月30日，活动结束后恢复至500美元每月 Gaodong Balanced hedging system MT4 EA  — 智能平衡对冲系统 产品简介 Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。 系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报
Gaodong Nervous System MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
新年活动：现价99美元，活动截止日期2026年1月30日，活动结束后恢复至500美元每月。 Gaodong Nervous System EA  — 智能神经系统 产品简介 Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。 系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报联系我。 核心优势
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
专家
Gaodong Nervous System EA  — 智能神经系统 产品简介 Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。 系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报联系我。 核心优势 零指标参与 — 核心逻辑完全基于价格行为   自动点差保护 — 适用于大多数外汇品种   智
GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA
Zhengdong Gao
专家
友情提示：此版本为黄金专用版本 新年活动：1个月优惠活动，原价800美元每月，现价199美元，活动截止日期2026年1月30日，活动结束后恢复至800美元每月。 高东 · 高速机枪智能交易系统（MT5） ⸻ 产品简介 GaoDong Machine Gun EA v1.1 是一款专为 高波动市场环境 设计的 高速、自动化交易系统， 适用于 MetaTrader 5（MT5）平台。 该系统专注于 交易执行效率、风险控制与稳定性， 不依赖传统滞后指标， 强调 实时市场响应能力 与 自动风控机制。 ⸻ 核心优势 高速响应     •    针对快速波动行情优化     •    能够及时参与市场活跃阶段     •    减少延迟带来的机会流失 ⸻ 灵活交易机制     •    支持多方向交易场景     •    不受单一持仓方向限制     •    在不同市场状态下保持运行弹性 ⸻ ️ 完整风险管理体系     •    每笔交易均受风控保护     •    支持动态保护已有盈利     •    可有效限制单次与阶段性回撤 ⸻ ️ 高度
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA
Zhengdong Gao
专家
新年活动：现价129美元，活动截止日期2026年1月30日，活动结束后恢复至500美元每月 。 Gaodong Balanced hedging system MT5 EA  — 智能平衡对冲系统 产品简介 the Gaodong Balanced hedging systemEA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。 系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证
GaoDong Precision Scalping Engine MT5 EA
Zhengdong Gao
专家
新年活动：现价129美元，活动截止日期2026年1月30日，活动结束后恢复至500美元每月 Precision Scalping Engine 高精度剥头皮交易程序（MT5） ⸻ 产品理念 真正的剥头皮交易， 不是靠运气抢点， 而是对 价格节奏、执行速度、风险边界 的极致把控。 Precision Scalping Engine， 正是为这种交易理念而生。 ⸻ 核心定位 这是一套 专注于短周期价格波动的专业级剥头皮交易程序， 通过严谨的逻辑结构与稳定的执行机制， 在高频环境中力求 “少而精、快而稳” 的交易表现。 它不追求夸张曲线， 而是专注于 真实市场中的可执行性。 ⸻ ️ 策略特点     •    专注微小价格波动，捕捉高概率短线机会     •    严格的入场过滤，避免无意义频繁交易     •    快速执行逻辑，适应高流动性行情     •    清晰的止损 / 止盈结构，风险始终可控     •    不依赖马丁、不依赖无限加仓 每一笔交易，都是经过筛选后的“有效出手”。 ⸻ ️
GaoDong Triangular Hedge Intelligent MT5 EA
Zhengdong Gao
专家
新年促销首月优惠80%，活动至2026年1月30日。 三角对冲智能交易 EA GaoDong Triangular Hedge Intelligent EA —— 稳健 · 中性 · 为长期而生 ⸻ 产品简介 Triangular Hedge EA 是一款基于多市场联动关系设计的 智能对冲交易系统， 通过多品种协同运作，实现更平滑、更稳定的账户曲线表现。 本系统并非追求高频或激进收益， 而是以 风险控制、稳定性和资金安全 为核心目标， 适合注重长期运行、稳健管理账户的交易者。 ⸻ ️ 核心设计理念     •    多品种协同 同时关注多个高度关联的交易品种，降低单一市场波动带来的风险。     •    对冲型结构 系统天然具备风险对冲特性，有效缓解极端行情冲击。     •    资金优先原则 所有交易决策均以账户安全为前提，拒绝盲目进场。     •    稳定优先于收益 不追求短期暴利，专注于长期可持续运行。 ⸻ ️ 智能风控体系 Triangular Hedge EA 内置多层风控机制，确保交易过程始终可控：     •    严
筛选:
无评论
回复评论