Gold Sniper MT5 EA

2026 Neujahr Ein-Monats-Aktion: Ursprünglich $300 pro Monat, jetzt ein Abonnementpreis von $199

Gold Sniper EA (Expert Advisor)



Im realen Handel sind Verluste nicht schlimm; was schlimm ist, ist der Mangel an Ordnung, Zielen und Disziplin nach Verlusten.



Der Recovery Profit Manager wurde geschaffen, um dieses Kernproblem zu lösen.



⸻



💡 Kernproduktphilosophie



Dieser EA verfolgt keinen häufigen Handel; er überwacht dynamisch und eröffnet automatisch Positionen auf der Grundlage der Marktrichtung.



Nach Verlusten verwendet er quantifizierbare und kontrollierbare Gewinnquoten, um dem Konto zu helfen, sich zu erholen und auf geplante Weise Gewinne zu erzielen.



Dies ist ein ergebnisorientiertes Gewinnmanagementsystem, kein emotionales, manuelles Beurteilungsinstrument.



⸻



🎯 Für wen ist es geeignet?



- Trader, die Grid/Hedge/High-Frequency/Scalping/Swing EAs verwenden



- Konten, die häufig anfängliche Verluste erleiden, gefolgt von der Unfähigkeit, später effektiv Gewinne zu realisieren



- Benutzer, die ein disziplinierteres, automatisiertes und stabileres Handelssystem wünschen



- Professionelle Trader, die mehrere EAs und mehrere Instrumente gleichzeitig betreiben und eine einheitliche Gewinnwiederherstellungsregel suchen



⸻



🚀 Produktvorteile und Highlights



✅ Vollautomatische Positionseröffnung basierend auf dynamischer Richtungsüberwachung; intelligente Positionsschließung auf der Grundlage eines prozentualen Gewinnziels nach Verlusten. Verlassen Sie sich nicht mehr auf Ihr Bauchgefühl und schließen Sie, wenn es eng wird", sondern führen Sie Ihre Positionen nach klaren, quantifizierbaren Standards aus.



✅ Gezielte Gewinne und rhythmische Erholung.

Vermeidet häufige Probleme wie das sofortige Zurückgeben von Verlusten nach dem Erreichen der Gewinnschwelle" und das Festhalten an Gewinnpositionen".



✅ Konzentrieren Sie sich auf das Gewinnmanagement nach dem Risikomanagement.

Dies ist ein Tool zur Risikokontrolle und zum Gewinnmanagement, nicht nur ein Signal EA.



⸻



🧠 Erläuterung des Designkonzepts



Dynamische Richtungsüberwachung und vollautomatische Positionseröffnung



Sein Zweck ist:



- Wenn das Konto einen Drawdown erlebt



- Wenn es wieder in einen profitablen Bereich eintritt



- Automatisch disziplinierte Schließungsentscheidungen mit klaren prozentualen Zielen ausführen



Dies ist eine Handelsmethode, die näher am professionellen Money-Management-Denken ist.



⸻



🛡️ Stabilität - Zurückhaltung - Disziplin



Die Systeme, die langfristig im Markt überleben, sind niemals die aggressivsten,



sondern eher die Systeme, die am besten wissen, wann sie "aufhören" müssen.