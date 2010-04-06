Gold Sniper MT5 EA

Gold Sniper EA (Expert Advisor)

Im realen Handel sind Verluste nicht schlimm; was schlimm ist, ist der Mangel an Ordnung, Zielen und Disziplin nach Verlusten.

Der Recovery Profit Manager wurde geschaffen, um dieses Kernproblem zu lösen.



💡 Kernproduktphilosophie

Dieser EA verfolgt keinen häufigen Handel; er überwacht dynamisch und eröffnet automatisch Positionen auf der Grundlage der Marktrichtung.

Nach Verlusten verwendet er quantifizierbare und kontrollierbare Gewinnquoten, um dem Konto zu helfen, sich zu erholen und auf geplante Weise Gewinne zu erzielen.

Dies ist ein ergebnisorientiertes Gewinnmanagementsystem, kein emotionales, manuelles Beurteilungsinstrument.



🎯 Für wen ist es geeignet?

- Trader, die Grid/Hedge/High-Frequency/Scalping/Swing EAs verwenden

- Konten, die häufig anfängliche Verluste erleiden, gefolgt von der Unfähigkeit, später effektiv Gewinne zu realisieren

- Benutzer, die ein disziplinierteres, automatisiertes und stabileres Handelssystem wünschen

- Professionelle Trader, die mehrere EAs und mehrere Instrumente gleichzeitig betreiben und eine einheitliche Gewinnwiederherstellungsregel suchen



🚀 Produktvorteile und Highlights

✅ Vollautomatische Positionseröffnung basierend auf dynamischer Richtungsüberwachung; intelligente Positionsschließung auf der Grundlage eines prozentualen Gewinnziels nach Verlusten. Verlassen Sie sich nicht mehr auf Ihr Bauchgefühl und schließen Sie, wenn es eng wird", sondern führen Sie Ihre Positionen nach klaren, quantifizierbaren Standards aus.

✅ Gezielte Gewinne und rhythmische Erholung.
Vermeidet häufige Probleme wie das sofortige Zurückgeben von Verlusten nach dem Erreichen der Gewinnschwelle" und das Festhalten an Gewinnpositionen".

✅ Konzentrieren Sie sich auf das Gewinnmanagement nach dem Risikomanagement.
Dies ist ein Tool zur Risikokontrolle und zum Gewinnmanagement, nicht nur ein Signal EA.



🧠 Erläuterung des Designkonzepts

Dynamische Richtungsüberwachung und vollautomatische Positionseröffnung

Sein Zweck ist:

- Wenn das Konto einen Drawdown erlebt

- Wenn es wieder in einen profitablen Bereich eintritt

- Automatisch disziplinierte Schließungsentscheidungen mit klaren prozentualen Zielen ausführen

Dies ist eine Handelsmethode, die näher am professionellen Money-Management-Denken ist.



🛡️ Stabilität - Zurückhaltung - Disziplin

Die Systeme, die langfristig im Markt überleben, sind niemals die aggressivsten,

sondern eher die Systeme, die am besten wissen, wann sie "aufhören" müssen.

GaoDong Fully Automatic Risk Control MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Account Profit & Loss Killer Full Account-Level Intelligent Risk Management EA (MT5) ⸻ Produkteinführung Account Profit & Loss Killer ist ein Account-Level Risk Management EA, der speziell für Hochfrequenzhandel, Scalping-Systeme, Hedging und Grid-Strategien entwickelt wurde. Er nimmt an keiner Handelsstrategie teil; er konzentriert sich nur auf eine Sache: Wenn der gesamte schwebende Gewinn oder der gesamte schwebende Verlust aller Positionen im Konto den von Ihnen festgelegten Betrag
FREE
GaoDong Fully Automatic Risk Control MT4 EA
Zhengdong Gao
Experten
Account Profit & Loss Killer Full Account-Level Intelligent Risk Management EA (MT4) ⸻ Produkteinführung Account Profit & Loss Killer ist ein Account-Level Risk Management EA, der speziell für Hochfrequenzhandel, Scalping-Systeme, Hedging und Grid-Strategien entwickelt wurde. Er nimmt an keiner Handelsstrategie teil; er konzentriert sich nur auf eine Sache: Wenn der gesamte schwebende Gewinn oder der gesamte schwebende Verlust aller Positionen im Konto den von Ihnen festgelegten Betrag
FREE
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
Experten
Https: / / www.mql5.com / zh / Users / gzd811 Le fonctionnement en eurusd M15 Int Slippage = 100; / / prix de transaction dans Slippage acceptable Extérieur double excédent = 200; / / maximum à gagner La butée extérieure double = 10; / / maximum s'arrête Des butées d'isolation mobile extérieur double point = 0; / / maximum s'arrête Double butée extérieure mobile = 20; / / maximum s'arrête Extérieur double de parité des butées = 2; / / maximum s'arrête Mise à jour de points de fermeture extérieur
Gaodong Balanced hedging system MT4 EA
Zhengdong Gao
Experten
Neujahrsangebot: Jetzt $299 USD, die Aktion endet am 30. Januar 2026, danach wird sie auf $500 USD pro Monat zurückgesetzt. Gaodong Balanced Hedging System MT4 EA - Intelligent Balanced Hedging System Produkteinführung Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es basiert auf dem Prinzip "Point Spread Arbitrage + dynamische Risikokontrolle", um stabile und wiederholbare Marktstrukturen für
Gaodong Nervous System MT4 EA
Zhengdong Gao
Experten
Neujahrsangebot: Jetzt 99 USD, Aktion endet am 30. Januar 2026, danach wieder 500 USD pro Monat. Gaodong Nervous System EA - Intelligentes Nervensystem Produkteinführung Der Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point-Spread-Arbitrage + dynamische Risikokontrolle"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren.
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
Experten
Gaodong Nervous System EA - Intelligentes Nervensystem Produkteinführung Das Gaodong Nervous System EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point-Spread-Arbitrage + dynamische Risikokontrolle"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren. Das System wurde einer Langzeitvalidierung unterzogen, die eine strenge Logik und robuste Zuverlässi
GaoDong Gold Machine Gun MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Eine freundliche Erinnerung: Dies ist eine goldspezifische Version. Neujahrsangebot: Rabatt für einen Monat, ursprünglich $800 pro Monat, jetzt $199. Das Angebot endet am 30. Januar 2026. Nach Ablauf der Aktion wird der Preis wieder auf $800 pro Monat zurückgesetzt. GaoDong Machine Gun EA (MT5) ⸻ Produkteinführung GaoDong Machine Gun EA v1.1 ist ein automatisiertes Hochgeschwindigkeitshandelssystem, das speziell für hochvolatile Marktumgebungen entwickelt wurde und mit der MetaTrader 5 (MT5)-
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Neujahrsangebot: Jetzt $129 USD, die Aktion endet am 30. Januar 2026, danach wird sie auf $500 USD pro Monat zurückgesetzt. Gaodong Balanced hedging system MT5 EA Produkteinführung Der Gaodong Balanced hedging system EA ist ein intelligentes Zwei-Wege-Handelssystem, das speziell für hochvolatile Marktbedingungen entwickelt wurde. Es nutzt ein "Point-Spread-Arbitrage + dynamische Risikokontrolle"-Framework, um stabile und wiederholbare Marktstrukturen über verschiedene Instrumente hinweg
GaoDong Precision Scalping Engine MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Neujahrsangebot: Jetzt $299 USD, die Aktion endet am 30. Januar 2026, danach wird sie auf $500 USD pro Monat zurückgesetzt. Precision Scalping Engine Hochpräzises Scalping-Handelsprogramm (MT5) ⸻ Produktphilosophie Beim echten Scalping geht es nicht um glücksbasierte Einstiegspunkte, sondern um die ultimative Kontrolle über Preisrhythmus, Ausführungsgeschwindigkeit und Risikogrenzen. Precision Scalping Engine wurde genau für diese Handelsphilosophie entwickelt. ⸻ Kernposition
GaoDong Triangular Hedge Intelligent MT5 EA
Zhengdong Gao
Experten
Neujahrsangebot: 80% Rabatt für den ersten Monat, Angebot gültig bis 30. Januar 2026. GaoDong Triangular Hedge Intelligent Trading EA -- Stabil, neutral, langfristig angelegt ⸻ Produkteinführung Der Triangular Hedge EA ist ein intelligentes Hedging-Handelssystem, das auf der Grundlage von Multi-Market-Korrelationen entwickelt wurde.Durch den koordinierten Einsatz mehrerer Instrumente erzielt es eine gleichmäßigere und stabilere Kontoperformance. Dieses System verfolgt keine hochfrequenten
