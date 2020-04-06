Gaodong Balanced hedging system MT5 EA



📌 Introducción del producto



El Gaodong Nervous System EA es un sistema inteligente de trading bidireccional diseñado específicamente para condiciones de mercado altamente volátiles. Emplea un marco de "arbitraje de diferencial de puntos + control dinámico del riesgo" para identificar estructuras de mercado estables y repetibles a través de diferentes instrumentos.



El sistema se ha sometido a una validación a largo plazo, demostrando una lógica rigurosa y una fiabilidad robusta. Presenta un control automático del riesgo, parámetros claros, una estructura sencilla y una sólida visualización. La negociación es estable, con posiciones mantenidas indefinidamente según el volumen de negociación establecido. El sistema reconoce automáticamente los beneficios diarios y se toma automáticamente un descanso. Además, siempre ejecuta las operaciones basándose en la lógica de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Adecuado tanto para principiantes como para operadores profesionales. Este sistema admite tanto operaciones largas como cortas, y es apto para todos los instrumentos. La configuración de los parámetros es sencilla; sólo tiene que establecer el tamaño del lote, el intervalo de entrada, el objetivo de beneficio diario para el stop-loss automático y el stop-loss total. Los demás ajustes pueden dejarse por defecto. Le invitamos a suscribirse y ser testigo de sus maravillas. Recomendamos ajustarlo a 0,01-0,02 lotes por cada 500 $ de capital. El comercio es estable, y las posiciones se mantienen de forma permanente de acuerdo con el tamaño que usted establezca, operando de forma continua. El sistema reconoce automáticamente los beneficios diarios y detiene automáticamente las operaciones. Además, siempre ejecuta las operaciones basándose en la lógica de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Le invitamos a suscribirse y ser testigo de sus maravillas. Si necesita un manual detallado, por favor póngase en contacto conmigo a través de Telegram después de la compra.





📌 Ventajas Principales



✔ Cero Participación Indicador - Lógica central se basa enteramente en la acción del precio.



✔ Protección automática Spread - Compatible con la mayoría de los pares de divisas.



✔ Motor de Cobertura Inteligente - Mantiene la rentabilidad en los mercados volátiles.



✔ Estricto Control de Riesgo - Cada orden es controlada, con el tamaño máximo de posición ajustable.



✔ Interfaz de Parámetros Visualizada - Simple, fácil de entender y clara a simple vista.



✔ Compatible con plataformas Bybit/Forex/CFD.



✔ Verificado automáticamente (cumple con la prueba oficial MQL5).



📌 Usuarios adecuados



- Traders conservadores



- Usuarios que prefieren estructuras de grid trading/hedging/spread arbitrage



- Jugadores que no confían en indicadores y prefieren la pura lógica de precios



- Traders que quieren automatizar sus estrategias.



📌 Notas



- Recomendado para usar con una cuenta real ≥ $200 o un entorno de alto apalancamiento.



- Recomendado para usar un broker con spreads bajos y baja latencia.