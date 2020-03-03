God Gold HFT Scalper
- Asesores Expertos
- Pratham Jatin Barot
- Versión: 2.5
- Actualizado: 22 mayo 2025
- Activaciones: 5
Los datos backtested de los primeros cinco meses de 2025 están aquí: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing, ¡consúltelo y tome su mejor decisión para invertir en este bot HFT!
Estimados clientes:
Yo, Pratham Barot, propietario y desarrollador del scalper God Gold HFT, quiero advertirles que se están publicando versiones falsas de mi Asesor Experto (EA) en varias páginas. Para proteger sus valiosos fondos y garantizar una experiencia segura, les rogamos que eviten estos productos falsificados. Compren y utilicen siempre nuestra plataforma genuina a través de plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET, que venden bots falsos usando nuestro nombre. Estas son estafas que podrían hacerle perder su dinero. Compren únicamente en nuestra plataforma oficial para mayor seguridad.
Gracias por su confianza y apoyo.
Atentamente,
Pratham Barot
A continuación se muestra mi perfil de Telegram. Contáctame si necesitas la mejor configuración para el bot. Para pasar la prueba de validación, se ha diseñado con un bajo riesgo/recompensa. Para una mejor recompensa y un menor riesgo, conéctate conmigo en este perfil.