God Gold HFT Scalper

El EA HFT Gold Scalper es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado para operar con alta frecuencia en el mercado del oro (XAUUSD). Utiliza un algoritmo preciso para ejecutar operaciones eficientemente, enfocándose en las fluctuaciones de precios a corto plazo.

Los datos backtested de los primeros cinco meses de 2025 están aquí: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing, ¡consúltelo y tome su mejor decisión para invertir en este bot HFT!

Yo, Pratham Barot, propietario y desarrollador del scalper God Gold HFT, quiero advertirles que se están publicando versiones falsas de mi Asesor Experto (EA) en varias páginas. Para proteger sus valiosos fondos y garantizar una experiencia segura, les rogamos que eviten estos productos falsificados. Compren y utilicen siempre nuestra plataforma genuina a través de plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET, que venden bots falsos usando nuestro nombre. Estas son estafas que podrían hacerle perder su dinero. Compren únicamente en nuestra plataforma oficial para mayor seguridad.

Atentamente, Pratham Barot A continuación se muestra mi perfil de Telegram. Contáctame si necesitas la mejor configuración para el bot. Para pasar la prueba de validación, se ha diseñado con un bajo riesgo/recompensa. Para una mejor recompensa y un menor riesgo, conéctate conmigo en este perfil.









Características:

Solo para pares de oro

Ejecución rápida: Optimizado para la colocación rápida de órdenes en condiciones de mercado volátiles.

Estrategia avanzada de scalping: Analiza las fluctuaciones de precios y ejecuta operaciones en consecuencia.

Herramientas de gestión de riesgos: Incluye configuraciones ajustables de stop-loss, take-profit y trailing stop.

Lógica de trading adaptativa: Responde dinámicamente a las condiciones del mercado para una ejecución óptima de las operaciones. Compatibilidad con MetaTrader 5: Se integra perfectamente con MT5 para facilitar la implementación y la monitorización.

Optimizado para baja latencia: Ideal para entornos con deslizamiento mínimo y spreads ajustados.

Requisito para el resultado:





El saldo mínimo del bot es de 3000 $.

Spreads brutos de 0 a un máximo de 3.

Se requiere una buena conexión a internet.





Este EA está diseñado para operadores que buscan un enfoque automatizado para el scalping de oro, aprovechando la velocidad y la eficiencia para aprovechar las oportunidades del mercado.