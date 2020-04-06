AI Stoch Gold

AI Stoch Gold es un Asesor Experto inteligente diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15.

Utiliza un modelo de IA entrenado en el comportamiento del mercado basado en el estocástico para analizar el impulso y predecir la dirección del precio a corto plazo. Mediante el aprendizaje de los patrones estocásticos históricos y sus resultados, el EA identifica automáticamente las oportunidades de negociación de alta probabilidad y ejecuta las operaciones con una lógica consistente, basada en reglas, eliminando la toma de decisiones emocionales y mejorando la eficiencia de las operaciones.

Características

- Operaciones totalmente automatizadas - No requiere intervención manual

- Estricta protección Stop Loss - Preserva el capital con disciplinados límites de riesgo

- Actualizaciones diarias del modelo de IA: se adapta a las condiciones cambiantes del mercado casi en tiempo real (requiere una configuración correcta).

- Cierre en la señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia

- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor

Requisitos

- Par de operaciones: XAUUSD

- Marco temporal: M15

- Depósito recomendado: $2000 para 0.01

Configurar

- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la casilla "Permitir WebRequest para la URL listada" y añada la URL: api . vuecs . com (NecesitaQUITAR los espacios).

- Abra el gráficoXAUUSD M15.

- Adjunte el EA al gráfico. Usando la configuración por defecto

Backtesting

- El backtesting sólo para saber cómo funciona el EA. No espere el mismo resultado en tiempo real.

- En backtesting está utilizando un modelo incrustado pero en tiempo real descarga y actualiza el modelo diariamente NO utilizando el modo incrustado.

