Utiliza un modelo de IA entrenado en el comportamiento del mercado basado en el estocástico para analizar el impulso y predecir la dirección del precio a corto plazo . Mediante el aprendizaje de los patrones estocásticos históricos y sus resultados, el EA identifica automáticamente las oportunidades de negociación de alta probabilidad y ejecuta las operaciones con una lógica consistente, basada en reglas, eliminando la toma de decisiones emocionales y mejorando la eficiencia de las operaciones.

AI Stoch Gold es un Asesor Experto inteligente diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15 .

Características

- Operaciones totalmente automatizadas - No requiere intervención manual

- Estricta protección Stop Loss - Preserva el capital con disciplinados límites de riesgo

- Actualizaciones diarias del modelo de IA: se adapta a las condiciones cambiantes del mercado casi en tiempo real (requiere una configuración correcta).

- Cierre en la señal opuesta - Minimiza la exposición a los cambios de tendencia

- Trailing Stop Loss - Bloquea los beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor

Requisitos

- Par de operaciones: XAUUSD

- Marco temporal: M15

- Depósito recomendado: $2000 para 0.01

Configurar

- Vaya a Herramientas = > Opciones => Asesores Expertos => marque la casilla "Permitir WebRequest para la URL listada" y añada la URL: api . vuecs . com (NecesitaQUITAR los espacios).

- Abra el gráficoXAUUSD M15.

- Adjunte el EA al gráfico. Usando la configuración por defecto

Backtesting

- El backtesting sólo para saber cómo funciona el EA. No espere el mismo resultado en tiempo real.

- En backtesting está utilizando un modelo incrustado pero en tiempo real descarga y actualiza el modelo diariamente NO utilizando el modo incrustado.