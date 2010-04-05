Gold Vanta

Gold Vanta – 高頻度金取引ボット
Gold Vantaは、金（XAUUSD）取引専用に設計された、高リスク・高収益を目指すHFT（高頻度取引）ボットです。高度な独自の戦略生成アルゴリズムを採用し、リスクを管理しながら、市場における収益機会を継続的に捉えるように設計されています。
リクエストに応じて、ボットの動作を参照するための継続的なデモアカウントが利用可能です。
透明性および真正性に関するお知らせ
🚨 Gold Vantaは、このプラットフォームでのみ販売されています。
私は以下の行為は一切行っていません。

提携の申し出

アフィリエイトまたは紹介販売者の利用

第三者による販売の許可

❗ このボットが他の場所で販売されているのを見かけた場合、それは詐欺です。
外部の販売サイト、再販業者、または提携を謳う行為はすべて無許可であり、詐欺行為です。

主なパフォーマンスとリスク構造
日次目標：最適な市場条件下で、総資金の1～2%の利益を毎日生成

最大リスクエクスポージャー：総口座リスクは20%に厳しく制限

最大ドローダウン：常に5%未満に維持

資金保護：不確実で変動の激しい市場の動きに対応するためのリカバリー戦略を統合し、従来の高リスクシステムと比較して信頼性と安全性を大幅に向上

資金および口座要件
最低必要資金：100,000

セント口座またはスタンダード口座に対応

重要な設定に関する注意事項
⚠️ 結果はすべての人に当てはまるわけではありません。
すべてのパフォーマンス指標と結果は、私のパーソナライズされた設定を使用した場合にのみ達成可能です。
これらの設定は購入後に提供され、ボットが意図どおりに機能するためには、正しく適用する必要があります。
おすすめのプロダクト
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
エキスパート
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
エキスパート
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Willain72ATM
He Ping Qing
エキスパート
This strategy is mainly suitable for audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) and other currencies. It uses batch closing and hedging strategies, with a maximum position of 9 orders.The maximum floating loss of 10 years is about $1,000, and the average monthly return is about 5-10%.It is recommended to operate 2-3 currencies with 3000usd. Parameter description: Clots: initial single quantity; NoTrade1: No trading time 1, it is recommended to avoid the data release time at night. Except for Clots,
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
エキスパート
QS NorthStar USDCAD The QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor is a symbol-focused trading robot built specifically for USDCAD on the M15 timeframe. Unlike basic single-indicator bots, this EA utilizes a sophisticated  Composite Signal Scoring System . It aggregates data from momentum and market strength indicators to filter out market noise. It only executes trades when a convergence of factors confirms a high-probability setup, offering a robust approach to automated forex trading. Strate
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
エキスパート
Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング 絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー） SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。 H1 分足のみを使用してください。 ️ 警告 ：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。 エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！ Venom US30 Scalpとは？ Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）の H1 時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。 Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Investment Trading Expert
Ahmad Arief Bin Mohd Nor
エキスパート
EA that survive Covid Year. Not a get rich quick schemes. Treat this EA as investment robot.  Result on screenshot are based on settings that works on 2015 all through 2025. It can still be improved by tuning the limited parameters to get a more profitable result. Setting will be updated on this post periodically. Check out this post later to get updated settings.   Current Parameters : TP :10000 SL: 5000 OnProfitPip: 4000 Minimum Balance should be 500 USD for each 0.01 lot. Thanks
Maarten Gale
Burak Enes Aydin
エキスパート
30 Usd FOR A LIMITED TIME SO YOU CAN TRY IT   Maarten Gale Ea includes the standard martingale strategy and the Reverse Martingale strategy. For the reverse martingale strategy, you just need to activate the Opposite mode. Unlike normal martingale, this system determines a take profit rate based on a percentage calculation, instead of opening hundreds of lots for small profits. It also includes the Auto Lot feature according to your account size and leverage ratio. In this way, you do not hav
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
エキスパート
このEAは、各個別のトレードのエントリーポジションを計算するために洗練されたアルゴリズムを使用するパワフルなグリッドトレードツールです。過去のデータにフィットさせるのではなく、市場の変動性を利用して最適化を行います。市場の変動性を利用することで、アルゴリズムは市場の変化に素早くかつ効率的に適応することができます。これにより、市場の機会を活用すると同時に、事前に定義されたパラメータ内でリスクを最小限に抑えることができます。 Live Performance ただし、このEAを使用する際には注意して、自分が快適な金額でリスクを取るようにしましょう。EAのバックテストを行い、設定を試して最適なものを見つけることをお勧めします。 対応シンボル：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD 推奨タイムフレーム：M15（15分足チャート） 特徴 類似のEAよりも安価 複数のシンボルで動作する 1つのチャート設定 ニュースフィルター ライブパフォーマンスモニタリング 過去のデータにフィットしすぎない 開発者サポート 要件 ヘッジングアカウント このEAはスプレッドに敏感ではありませんが、E
Fuzzy Trend EA
Evgeniy Kornilov
エキスパート
FuzzyTrendEA - Intelligent Expert Advisor Based on Fuzzy Logic We present to you FuzzyTrendEA - a professional trading Expert Advisor designed for market trend analysis using fuzzy logic algorithms. This expert combines three classic indicators (ADX, RSI, and MACD) into a single intelligent system capable of adapting to changing market conditions. Key Features: Fuzzy logic for trend strength assessment: weak, medium, strong Combined analysis using three indicators with weighted coefficients Full
FREE
Thor MT5
Dragan Drenjanin
5 (1)
エキスパート
Thor EA: 強力なゴールド取引アルゴリズム (XAUUSD) Thor EA取引ロボットは、最先端の自動化技術と洗練された市場分析メカニズムを調和させた、現代的な自動取引ソリューションです。このエキスパートアドバイザーは、人気のあるXAUUSD（金/米ドル）をH1（1時間足）タイムフレームで取引するために慎重に開発・最適化されており、この市場に特化した効果的なツールとなっています。 Thor EAの主な利点は、「箱から出してすぐに使える」準備の整った状態です。複雑な初期設定、細かいパラメータの最適化、その動作ロジックの詳細な研究に時間と労力を費やす必要はありません。このロボットは開始を最大限に簡素化します：インストールし、基本的なリスク管理パラメータを設定すれば、完全自動モードで分析を実行し、取引を開始します。 Thor EAの開発哲学は、信頼性と透明性に基づいています。このロボットは明確な意思決定アルゴリズムを使用し、市場のノイズをフィルタリングし、その戦略に従って高品質な取引機会を見つけることを目的としています。自動化システムをポートフォリオに追加したいトレーダーにも、購入決
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
エキスパート
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
エキスパート
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Golden Lucks
Godbless C Nygu
エキスパート
The GOLDEN LUCKS is a cutting-edge Expert Advisor that pushes the boundaries of modern trading by integrating advanced artificial intelligence with the latest trading technologies. Built on the state-of-the-art GPT-4o platform, it leverages the unparalleled power of neural networks to adapt dynamically to ever-changing market conditions. What sets this EA apart is its use of advanced discrete Fourier visualization within the ATFNet framework. This innovative feature equalizes the frequency spec
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
エキスパート
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
エキスパート
Asia Trading Titans  Asia Trading Titans bundles two independent execution engines into one MT5 Expert Advisor: an adaptive trend-pullback engine and a controlled reversal engine . Each engine runs and sizes trades independently (separate execution IDs, position controls and money-management) so you can use either engine alone or both together without cross-interference. Live signal & set files Live Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2331149?source=Site+Signals+My Set files / custom tuni
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
エキスパート
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
AI Stoch Gold
Tran Vinh Vu
エキスパート
AI Stoch Gold is an intelligent Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe . It uses an AI model trained on Stochastic-based market behavior to analyze momentum and predict short-term price direction. By learning historical Stochastic patterns and their outcomes, the EA automatically identifies high-probability trading opportunities and executes trades with consistent, rule-based logic, removing emotional decision-making and enhancing trading efficiency. Feature
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
エキスパート
APE（Alpha Prop Edge）について APE（Alpha Prop Edge）は、 平均回帰（Mean Reversion）戦略 に基づいて構築されたエキスパートアドバイザー（EA）です。市場の過度な価格変動を検出し、あらかじめ定義された条件に基づいて逆張りの取引を行います。 本システムには、日次損失制限や自動決済機能などのリスク管理設定が組み込まれており、アカウントサイズや運用環境に応じて柔軟に調整可能です。 APEは、過去の相場データを用いた広範なバックテストにより、その安定性と構造の一貫性が検証されています。ポジション管理やリスク調整に慣れたトレーダー向けの設計です。 リスク管理機能： 日次ドローダウン制限（任意設定） 純利益到達時の自動決済機能 保守的〜積極的までの複数リスクプロファイル設定 技術的な特徴： 市場の過熱感に基づく逆張りエントリー 資本保護のための内蔵制御機能 評価口座の条件に合わせたパラメータ調整が可能 テスト・研究用途または裁量併用環境に適応 重要な注意事項： 本EAは、特定の条件下でポジションのエクスポージャーが増加する可能性があります。 長
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Sun Bin SCF
Peat Winch
エキスパート
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Pips Architects
Andriy Sydoruk
エキスパート
Pips Architect — Intelligent Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader Description Pips Architect is a fully automated trading system designed for MetaTrader 4/5. It leverages time series analysis and dynamic modeling to identify trade opportunities without relying on external indicators. This self-sufficient logic allows the EA to adapt to changing market conditions with minimal user intervention. Whether you're a beginner or an experienced trader, Pips Architect offers a reliable tool for
Ea grandmaster gold
Yousseff Sarmiento Pedrozo
エキスパート
A specialized bot for the XAUUSD, GOLD market (BACKTEST "EVERY TICK" 196M TICKS MODELED IN DARWINEX BROKER)  It is based on market trends, is fully optimized and automatically manages the allocation of positions based on capital. You can modify the risk per operation in percentage%, its capital management is based on compound interest, when it enters a negative streak, the lotage begins to drop until it returns to a positive streak in which it will risk again the initial risk that you have
Hedge Ladder PRO
Solani Ronak
エキスパート
Hedge Ladder PRO is a powerful multi-symbol hedging + ladder trading system designed for controlled recovery and consistent basket profits. It combines EMA 9/21 trend entries , smart hedged laddering  and a global trailing basket take-profit . Perfect for traders who want stability, auto-recovery, and multi-pair diversification. The EA intelligently manages multiple symbols simultaneously: EURUSD GBPUSD USDJPY XAUUSD Each pair runs its own ladder, but all profits are collected into one c
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
エキスパート
シドニーは、人工知能を従来のテクニカル分析と組み合わせて使用し、 GBPUSDと USDJPYの シンボルの将来の市場の動きを予測する複雑で新しいアルゴリズムです。このExpert Advisorは、テクニカル分析指標からのデータを使用して訓練されたリカレントニューラルネットワーク、特にLong-Short-Term-Memoryセルを使用します。この方法によって、EAは将来の値動きに最も関連する指標を学習し、それに基づいて行動することができるのです。さらに、LSTMネットワークは、短期と長期の両方の履歴データを考慮することができるため、時系列分析に特に適しています。 注：本商品は 限定紹介 商品です：このEAを現在の価格で販売するのは、 10本中1本 のみです。次の価格： 799ドル このEAの価格は、このシステムで取引するユーザーを限定するために、着実に値上げされる予定です。 ライブ信号 : https://www.mql5.com/en/signals/2223419 重要： 追加情報および特典を受け取るには、製品購入後、PMを通じて直接ご連絡ください。 メカニクス このExp
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう!
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.22 (9)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
エキスパート
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル:  こちらをクリック 現在の価格 —   次の10名様はわずか $1937。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加す
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
エキスパート
Marvelous EAの紹介：究極のトレーディングパートナー Marvelous EAを使用して、FX市場の真の可能性を解き放ち、利益を最大化し、リスクを最小限に抑えましょう。この高度な自動取引ソリューションは、動的なFX市場を正確かつ効果的にナビゲートするための高度な機能を備えた、慎重に設計されたトレーディングアルゴリズムです。ゴールド - XAUUSD - H1 リアルアカウントのパフォーマンス: https://www.mql5.com/ja/signals/ 2321875 主な特徴： 実証済みの取引戦略：経験豊富なトレーダーによって開発され、さまざまな市場状況でテスト済み。 自動取引：感情的なバイアスや手動介入なしで24/5取引を実行。 リスク管理：資本を保護する高度なリスク管理システム。 適応技術：変化する市場環境に継続的に学習し適応。 マルチ通貨対応：最適化された設定で複数の通貨ペアを取引。 リアルタイムモニタリング：パフォーマンスと市場分析をリアルタイムで監視。 メリット： 効率の向上：自動取引で時間と労力を節約。 精度の向上：感情的な取引決定を減らし、
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
エキスパート
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
エキスパート
シグナルアカウント （バランスリスク0.75%） お知らせ：多くのリクエストにより、レンタルおよび購入価格を25%割引するセールを実施することにしました。この期間中に購入またはレンタルすることで、割引を利用できます。セール期間は1〜2週間続き、その後価格は2400ドルに戻ります。この期間中にマーケットサイクルを購入すると、 Nexus Bitcoin Scalper および Nexus Indices も25%割引で購入でき、自分自身で非常に良い分散ポートフォリオを作成できます。 すべてのEAの購入に対して10%の特別割引を受けるには、PMを通じて私に連絡してください。 MT4バージョンが必要な場合やレンタル/購入が難しい場合は、代替ソリューションについて私に連絡してください。 Nexus コミュニティの公開チャットに参加しましょう mql5市場で最も優れた非マーチンゲール、グリッドまたは平均化EA。 このアルゴリズムは、2020年から3.5年以上にわたりプライベートアカウントでライブ運用され、26,000ピップス以上のリターンを達成し、リスクの安定性に優れています。現在、MT5プラッ
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
エキスパート
FastWay EA は強力な平均回帰戦略を基にした、スマートで効率的な自動売買システムです。 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURGBP などの相関通貨ペアを取引し、大きな値動き後に価格が平均へ戻る特性を活用します。 購入後、セットアップ手順を受け取るために必ずプライベートメッセージを送信してください。 ライブシグナル:  ここをクリック 現在の価格 — 次の10人の購入者にはわずか$1337。 FastWay EA は、複雑な設定を避けつつも柔軟な資金管理とリスク制御を求める方に最適です。 本EAは「セット&フォーゲット」コンセプトで設計され、最小限の介入で何年も安定稼働します。 単独でも、分散ポートフォリオの一部としても利用可能です。 チャートにセットするだけで、あとはEAにお任せください。 FastWay EA の主な特徴： 通貨ペアの価格だけでなく、 世界株式市場のボラティリティ 取引通貨の金利先物のボラティリティ 対象通貨ペアのオプション市場のシグナル グリッドを使用しますが、 マーチンゲールは不使用 。 長期ドローダウン時は損切りするスマートな
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
エキスパート
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
エキスパート
OrionXAU は、**XAUUSD（ゴールド）**および US100 / Nasdaq 市場を対象としたアルゴリズム取引システムです。 スキャルピングとスイングトレードという 2 つの戦略を組み合わせ、長期安定性を目指したリスク管理構造を備えています。 対応市場 • XAUUSD（ゴールド） • US100 / Nasdaq 2 つの戦略エンジン 1. スキャルピング • 日中取引 • 短時間の市場エクスポージャー • 小さな値動きを狙う設計 • 厳格なリスク管理 2. スイングトレーディング • トレンドの継続動向を捉える • 取引頻度は低い • 小さな損失が頻繁 • 勝ちトレードは一般的に 非常に大きな利益 をもたらす バージョン 3.5 – 新機能 OrionXAU は以下の運用が可能です： • ゴールドのみ、 • Nasdaq のみ、 • または同一口座で両方の市場を運用。 安全制御： • 1 日最大 2 取引 • 市場ごとに最大 1 取引 • 最初の取引が損失の場合、2 回目の取引は行われない ただし、リスクを抑えるため、1 つの市場への運用を推奨します。 動作原理と
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
エキスパート
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (3)
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
作者のその他のプロダクト
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
エキスパート
お客様各位 God Gold Martingaleのオーナー兼開発者であるPratham Barotより、私のEAの偽造版が様々なページに掲載されていることが分かりましたので、お知らせいたします。お客様の大切な資金を守り、安全な取引体験を確保するために、これらの偽造品はご遠慮ください。必ず正規のプラットフォームをご購入・ご利用ください。YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NETなど、当社の名を騙った偽ボットを販売するプラットフォームはご遠慮ください。これらは詐欺であり、お客様の資金を無駄にする恐れがあります。安全のためにも、公式プラットフォームからのみご購入ください。 お客様のご信頼とご支援に感謝申し上げます。 敬具 Pratham Barot HFT Gold Martingale EA の紹介 HFT Gold Scalper EA は、金市場（XAUUSD）における高頻度取引のために設計された、先進的な自動売買システムです。短期的な価格変動を活用するために、精密なアルゴリズムを使用して迅速な取引を実行します。MetaTrader 5 に対応し
God Gold HFT Scalper
Pratham Jatin Barot
エキスパート
HFT Gold Scalper EA は、金市場 (XAUUSD) での高頻度取引向けに設計された高度な自動取引システムです。短期的な価格変動に焦点を当て、精度重視のアルゴリズムを使用して効率的に取引を実行します。 2025 年の最初の 5 か月間のバックテスト データは、こちらにあります:- https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing 。チェックアウトして、この HFT ボットに投資するための最善の決定を下してください。 お客様各位 God Gold HFTスキャルパーのオーナー兼開発者であるPratham Barotより、私のEAの偽造版が様々なページに掲載されていることをお知らせいたします。お客様の大切な資金を守り、安全な取引体験を確保するために、これらの偽造品はご遠慮ください。必ず正規のプラットフォームをご購入・ご利用ください。YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NETなど、当社の名を騙った偽ボットを販売するプラットフォー
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信