Gold Vanta – 高頻度金取引ボット

Gold Vantaは、金（XAUUSD）取引専用に設計された、高リスク・高収益を目指すHFT（高頻度取引）ボットです。高度な独自の戦略生成アルゴリズムを採用し、リスクを管理しながら、市場における収益機会を継続的に捉えるように設計されています。

リクエストに応じて、ボットの動作を参照するための継続的なデモアカウントが利用可能です。

透明性および真正性に関するお知らせ

🚨 Gold Vantaは、このプラットフォームでのみ販売されています。

私は以下の行為は一切行っていません。





提携の申し出





アフィリエイトまたは紹介販売者の利用





第三者による販売の許可





❗ このボットが他の場所で販売されているのを見かけた場合、それは詐欺です。

外部の販売サイト、再販業者、または提携を謳う行為はすべて無許可であり、詐欺行為です。





主なパフォーマンスとリスク構造

日次目標：最適な市場条件下で、総資金の1～2%の利益を毎日生成





最大リスクエクスポージャー：総口座リスクは20%に厳しく制限





最大ドローダウン：常に5%未満に維持





資金保護：不確実で変動の激しい市場の動きに対応するためのリカバリー戦略を統合し、従来の高リスクシステムと比較して信頼性と安全性を大幅に向上





資金および口座要件

最低必要資金：100,000





セント口座またはスタンダード口座に対応





重要な設定に関する注意事項

⚠️ 結果はすべての人に当てはまるわけではありません。

すべてのパフォーマンス指標と結果は、私のパーソナライズされた設定を使用した場合にのみ達成可能です。

これらの設定は購入後に提供され、ボットが意図どおりに機能するためには、正しく適用する必要があります。