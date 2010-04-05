Gold Vanta

골드 반타 – 고주파 금 거래 봇

골드 반타는 금(XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 고위험 고수익 목표의 HFT(고주파 거래) 봇입니다. 고급 맞춤형 전략 생성 방식을 사용하여 통제된 위험 매개변수를 유지하면서 지속적인 시장 기회를 포착하도록 설계되었습니다.

요청 시, 봇의 작동 방식을 참조할 수 있는 데모 계정을 제공해 드립니다.

투명성 및 진위성 고지

🚨 골드 반타는 이 플랫폼에서만 판매됩니다.

저는 다음과 같은 행위를 하지 않습니다.





협업 제안





제휴 또는 추천 판매자 이용





제3자 배포 승인





❗ 이 봇이 다른 곳에 등록되어 있다면 사기입니다.

모든 외부 등록, 재판매 또는 파트너십 주장은 승인되지 않은 사기 행위입니다.





주요 성능 및 위험 구조

일일 목표 수익률: 최적의 시장 조건에서 총 자본의 1~2% 수익 창출





최대 위험 노출: 총 계좌 위험의 20%로 엄격하게 제한





최대 손실률: 항상 5% 미만으로 유지





자본 보호: 불확실하고 변동성이 큰 시장 움직임에 대처하기 위한 복구 전략이 통합되어 기존 고위험 시스템에 비해 안정성과 안전성이 크게 향상되었습니다.





자본 및 계좌 요구 사항

최소 필요 자본: 100,000





센트 또는 스탠다드 계좌 지원





중요 설정 고지

⚠️ 결과는 모든 사용자에게 동일하게 적용되지 않습니다.

모든 성능 지표 및 결과는 저의 개인 맞춤 설정으로만 달성 가능합니다.

이 설정은 구매 후 제공되며, 봇이 의도한 대로 작동하려면 정확하게 적용해야 합니다.